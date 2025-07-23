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Каршеринг и аренда подогрели рынок: в Латвии рекордный спрос на новые авто

© LETA 23 июля, 2025 11:10

Бизнес 0 комментариев

LETA

В первой половине 2025 года в Латвии зарегистрировано 11 287 новых легковых автомобилей — на 29,7% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила Латвийская автоассоциация.

Основной рост обеспечили компании. Юридические лица приобрели 64,1% всех новых авто, частные покупатели — 35,9%. Корпоративные закупки выросли на 32%. Например, Bolt Services LV купила 617 автомобилей, Mobility Latvija — 323 (официальный представиетль Europcar), CityBee Latvija — 313, а Autolux Latvia — 256 (официальный франчайзи Hertz в странах Балтии), 

Наиболее популярные бренды среди корпоративных покупателей — Toyota, Volkswagen и Škoda. Среди самых популярных моделей — Toyota Yaris Cross (540 шт.), Toyota Corolla (371 шт.) и Volkswagen T-Cross (310 шт.).

Лизинг остаётся главным способом покупки: в 2025 году его доля достигла 61,3% (в 2024 году — 57,1%). Соответственно, доля прямых покупок упала до 38,7%.

Частные покупатели чаще выбирали Volkswagen, Škoda и Toyota. Среди лидеров — Volkswagen Tiguan (234 шт.), Volkswagen Tayron (227 шт.) и Škoda Kodiaq (181 шт.).

Впечатляющий рост показала марка Peugeot: количество регистраций выросло в 3,3 раза, и бренд поднялся с 15-го на 4-е место в рейтинге.

Регистрация электромобилей также выросла на 27,5% по сравнению с прошлым годом. Самые популярные марки электрокаров — Volkswagen, Toyota и Hyundai. Всего на  эти марки приходится 6,6% всех новых легковых авто.

Глава автоассоциации и депутат Сейма Андрис Кулбергс  отметил, что рост продаж электромобилей и подзаряжаемых гибридов стал возможен благодаря государственной программе поддержки, финансируемой за счёт доходов от торговли квотами на выбросы.

Напомним, в 2024 году в Латвии было зарегистрировано 17 128 новых легковых автомобилей — на 7,2% меньше, чем годом ранее. Коммерческих авто зарегистрировано 2 737, что на 1,4% больше, чем в 2023 году.

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