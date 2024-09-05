Кармы испугалась? Кто отказался занять место Кариньша в Сейме

Он займет в парламенте место депутата и бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который на прошлой неделе объявил о сложении мандата.

Место Кариньша в Сейме должна была занять представитель "Нового Единства" Виктория Байре, но она отказалась от мандата, чтобы продолжить работу на посту председателя Кекавской краевой думы.