Кандидата в президенты Румынии, победу которого в первом туре аннулировали, допросила прокуратура: в чём обвиняют?

Джорджеску задержали в среду в Бухаресте на улице по пути на регистрацию в качестве кандидата на новых президентских выборах, которые назначены на май.

Румынские прокуроры выдвинули против Джорджеску шесть обвинений. Среди них — подстрекательство к действиям против конституционного строя, а также создание или поддержка фашистской организации.

Агентство Reuters сообщило, что против него также проводится расследование по обвинениям в создании антисемитской организации и распространении ложной информации.

У здания генпрокуратуры, куда политика доставили для допроса, собрались на митинг его сторонники. Когда он вышел оттуда, его встретили радостными криками.

Аккаунт политика в фейсбуке при этом весь день активен, и он успел назвать власти страны коммунистическими и большевистскими. Видео выхода Джорджеску из офиса прокурора тоже появилось на фейсбуке, и там видно, что он перемещается на костылях.

Кто такой Кэлин Джоржеску и почему результаты выборов вызывают сомнения?

Джоржеску называют пророссийским кандидатом. Он выступал за прекращение политической и военной помощи Украине. Путина он характеризовал как «патриота и лидера», хотя и отрицал, что является его поклонником или «человеком Москвы».

Джоржеску также хвалил фашистских и националистических лидеров Румынии прошлого века, отрицал пандемию Covid-19 и говорил, что не верит в высадку американцев на Луну.

Политик стал популярным благодаря тик-току, и практически сразу после первого тура выборов зазвучали призывы проверить честность его избирательной компании.

В декабре прошлого года действующий президент Клаус Йоханнис рассекретил документы разведки, которые указывали на то, что 25 000 аккаунтов в TikTok, которые не были активны несколько лет, активировались перед выборами и начали поддерживать Джорджеску. Кроме того, такие видео не были помечены как предвыборная реклама, что нарушает законы Румынии.

Один из аккаунтов заплатил 381 000 долларов за публикации в поддержку Джоржеску, хотя сам кандидат утверждал, что не платил за рекламу.

Румынская разведка заявила, что за этим стояла Россия. 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты выборов. А 7 декабря румынская полиция сообщила, что провела обыски у 27 человек в нескольких областях страны, в рамках уголовного дела, связанного с созданием организации «фашистского, расистского или ксенофобного характера».

TikTok отверг обвинения и заявил, что у аккаунта Джоржеску не было никаких преференций и что когда румынские власти обратились к платформе с жалобой на несколько видео, не имеющих идентификаторов, меры были приняты в течение 24 часов. Издание Romania-Insider писало, что TikTok удалил 66 000 фейковых аккаунтов и 260 000 постов, нацеленных на румынскую аудиторию.

Еврокомиссия начала проверку, чтобы выяснить, не нарушает ли европейский Закон о цифровых услугах рекламная политика TikTok и его система рекомендаций.

Кризис в Румынии

Президент страны Клаус Йоханнис, чей второй и последний президентский срок истек еще 21 декабря, изначально должен был оставаться на своем посту до избрания преемника.

Оппозиционные силы с третьей попытки смогли внести на рассмотрение парламента Румынии инициативу о прекращении полномочий Йоханниса. После чего президент сам объявил о решении уйти в отставку 12 февраля.