Канберра требует от РФ объяснений из-за гибели австралийца

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в среду, 15 января, заявил, что его правительство примет самые решительные меры, если Россия причинила вред австралийцу, который был взят в плен, когда сражался за Украину. В МИД Австралии был вызван посол России в Канберре.

На видео, выложенном в соцсетях в декабре, видно, как 32-летний Оскар Дженкинс в военной форме со связанными руками подвергается допросу и ударам со стороны российского следователя. Австралийские власти запросили комментарии от России по поводу сообщений о том, что учитель из Мельбурна был убит после того, как стал военнопленным.

Албаниз заявил, что сотрудники МИД и торговли Австралии пытаются "срочно выяснить" ситуацию, связанную с Дженкинсом. "Мы призываем Россию немедленно подтвердить статус Оскара Дженкинса. Мы крайне обеспокоены. Мы будем ждать появления фактов. Но если Оскару Дженкинсу был причинен вред, то это абсолютно возмутительно. И австралийское правительство примет самые решительные меры", - сказал он журналистам.

Какие меры Австралия может принять

У Дженкинса не было военного опыта до того, как он присоединился к силам обороны Украины в начале 2024 года. Хотя другие австралийцы уже гибли в боях в Украине, никто из них не умирал в российском плену. Албаниз не уточнил, какие меры может принять Австралия в случае гибели Дженкинса. Политолог из Университета Монаша Зарех Газариан полагает, что максимум, на что может пойти Австралия - это выслать российского посла, отозвать австралийского посла в Москве и ввести дополнительные санкций против России.

Лидер оппозиции Питер Даттон, который может стать премьер-министром по итогам выборов 17 мая, заявил, что российский и австралийский послы должны вернуться домой, если россияне убили Дженкинса. "Если будет подтверждено, что Оскар Дженкинс был убит, правительство должно принять самые жесткие меры, а именно: отозвать посла и выслать российского посла из Австралии", - заявил Даттон журналистам.

"Мы должны подать четкий сигнал России и другим подобным режимам о том, что австралийцы неприкосновенны, что они заслуживают защиты со стороны своего правительства. Если им причинен такой вред или они подверглись жестокой казни, как предполагается в данном случае, и мы ждем подтверждения, то премьер-министр должен отреагировать жестко", - подчеркнул Даттон.

Участие Австралии в войне в Украине

Военное участие Австралии в Украине ограничивается обучающими миссиями, австралийские боевые подразделения не задействованы в войне. При этом Австралия является одним из самых щедрых доноров Украины за пределами НАТО.

Три месяца назад Австралия объявила, что передаст Украине 49 устаревших танков M1A1 Abrams на сумму 245 млн австралийских долларов (152 млн долларов США). В результате общая сумма военной помощи Австралии Украине с 2022 года превысит 1,3 млрд австралийских долларов (804 млн долларов США).

Вопросы российскому послу в Австралии

Австралия 13 января вызвала в МИД российского посла в Канберре Алексея Павловского и где ему задали целый ряд вопросов по поводу Дженкинса.

Посольство РФ в Австралии в ответ на просьбу агентства AP о комментариях сослалось на брифинг, проведенный в Москве 25 декабря официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Захарова тогда заявила, что ее ведомство "проверяет информацию о задержанном гражданине Австралии", которого она назвала "наемником".