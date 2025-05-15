Каменный мост и кольцевая Славу: определены самые опасные дороги в Риге

География проблемных для автомобилистов зон изменилась, говорит завотделом Balcia по управлению рисками и продуктами Ренар Дунтавс: анализ больших массивов данных показал, что в 2023 году дорожные аварии чаще случались на двух участках Яунциема гатве и в Болдерае.

Помимо Каменного моста на стороне Вецриги и развязки Славу, в топ-3 теперь оказался и аэропорт. Кроме того, довольно много ДТП водители совершают на стоянках возле супермаркетов.

Водителей принято предупреждать о плохой погоде и призывать повысить бдительность, но тотальное большинство ДТП (72%) происходит при хороших погодных условиях. Как допускает Дунтавс, здесь может играть роль утрата автомобилистами внимания и склонность к риску в кажущейся благоприятной обстановке.

«Они водят не так осторожно, как, например, в дождь или в темноте, и склонны недооценивать риски, поэтому чаще попадают в аварии. Исключением, однако, является зима, когда число аварий растет из-за скользких и заснеженных дорог», — сказал специалист.

Как и в предыдущие годы наиболее число аварий регистрируется в часы пик.

Мобильное приложение Balcia (оно использует возможности ИИ) позволяет каждому выяснить уровень безопасности дорожного сообщения в его районе. В нем указаны данные о «черных точках» в радиусе 3 км от пользователя смартфона и другие сведения, призванные помочь людям оценить угрозы и выбрать более безопасный маршрут.