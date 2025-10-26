Калниете: возня по поводу Стамбульской конвенции — это введение к предвыборной кампании

Она отмечает, что депутаты, возможно, забыли о высказывании депутата Рижской думы Алексея Росликова "нас больше, русский язык - наш язык".

Калниете заявила, что в Европарламенте ей часто задают вопросы о том, что происходит в Латвии и есть ли риск, что политическая ориентация страны может измениться в сторону Кремля. Евродепутат подчёркивает, что она отрицает подобные опасения, однако призывает политиков Нацобъединения, Объединённого списка и СЗК осознавать последствия своих предвыборных кампаний.

Калниете также отметила, что Кремль уже давно использует различные способы, чтобы расколоть общества в Европе и повлиять на них. Она подчёркивает, что используется унаследованный от СССР опыт служб безопасности, разведданные, финансирование, широкая агентурная сеть, дезинформация, СМИ, новейшие технологии и иные инструменты. По её словам, эта деятельность направлена на формирование благоприятных для России правительств в странах ЕС.

Евродепутат помимо этого напоминает, что дипломаты и МИД добились избрания Латвии в Совет безопасности ООН при поддержке 178 государств.

"Было бы нежелательно, если бы Латвия ассоциировалась с решением выйти из Стамбульской конвенции", - заявила Калниете, добавив, что отрицательная международная публичность долгое время влияет на репутацию страны.

Она призывает политиков и общество сохранять европейский курс Латвии и осознавать влияние риторики на международный имидж страны.