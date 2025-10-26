Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Калниете: возня по поводу Стамбульской конвенции — это введение к предвыборной кампании

© LETA 26 октября, 2025 09:45

Важно 0 комментариев

TV24

Как информировала агентство LETA советница евродепутата Элина Бивиня, Сандра Калниете удивлена лёгкостью, с которой политики Нацобъединения готовы "плыть в одной лодке" со "шлесеровцами" и "росликовцами".

Она отмечает, что депутаты, возможно, забыли о высказывании депутата Рижской думы Алексея Росликова "нас больше, русский язык - наш язык".

Калниете заявила, что в Европарламенте ей часто задают вопросы о том, что происходит в Латвии и есть ли риск, что политическая ориентация страны может измениться в сторону Кремля. Евродепутат подчёркивает, что она отрицает подобные опасения, однако призывает политиков Нацобъединения, Объединённого списка и СЗК осознавать последствия своих предвыборных кампаний.

Калниете также отметила, что Кремль уже давно использует различные способы, чтобы расколоть общества в Европе и повлиять на них. Она подчёркивает, что используется унаследованный от СССР опыт служб безопасности, разведданные, финансирование, широкая агентурная сеть, дезинформация, СМИ, новейшие технологии и иные инструменты. По её словам, эта деятельность направлена на формирование благоприятных для России правительств в странах ЕС.

Евродепутат помимо этого напоминает, что дипломаты и МИД добились избрания Латвии в Совет безопасности ООН при поддержке 178 государств.

"Было бы нежелательно, если бы Латвия ассоциировалась с решением выйти из Стамбульской конвенции", - заявила Калниете, добавив, что отрицательная международная публичность долгое время влияет на репутацию страны.

Она призывает политиков и общество сохранять европейский курс Латвии и осознавать влияние риторики на международный имидж страны.

«У власти мягкие уклоняющиеся люди»: экс-президент критикует правительство

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum выступил с критикой работы правительства, отметив нехватку политических идей.

Строишь дом — будь добр указать, откуда средства; как это нужно будет делать

Важно 13:17

Важно 0 комментариев

С 1 ноября каждое физическое лицо перед началом строительных работ будет обязано указать в Строительной информационной системе (Būvniecības informācijas sistēma, сокращённо - BIS) источник финансов на проведение этих работ, поскольку вступят в силу утверждённые правительством в апреле Правила строительства зданий.

«Государство меня бросило»: история одного пациента с редким заболеванием

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

55-летний Айгарс (имя изменено) родился и вырос в Латвии, 24 года проработал в одном и том же госучреждении на благо общества. Он и теперь не сидит дома, а занимается бизнесом и исправно платит налоги, но чувствует, что государство покинуло его, предоставив самому разбираться с медицинскими проблемами, решить которые ему не под силу, сообщает портал TV3 Ziņas.

Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО)

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

Важно 11:57

Важно 0 комментариев

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Ученые разработали имплант, с помощью которого ослепшие пациенты снова могут читать

Важно 11:52

Важно 0 комментариев

Ученые вставили импланты в глаза слепым пациентам, и теперь они снова могут читать. Хирург из лондонской больницы Мурфилдс, сделавший эту операцию пяти людям, называет результаты эксперимента «поразительными».

