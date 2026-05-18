Каллас: Россия, Китай и США хотят разрушить Евросоюз

"Если мы держимся вместе, если мы действуем сообща, то… мы сильны", - заявила главный дипломат ЕС. Кая Каллас добавила, что Россия, США и Китай придерживаются политики "разделяй и властвуй" в отношении Евросоюза.

Россия, США и Китай заинтересованы в разобщенной Европе. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которую в воскресенье, 17 мая, процитировало издание Politico.

"Почему эти державы хотят разрушить Европейский Союз? Потому что вместе мы гораздо сильнее", - указала она на конференции имени Леннарта Мери в Таллине. "Они не любят Европейский Союз, это совершенно ясно", - добавила Каллас.

"Но мы должны понять, почему они не любят ЕС; почему Китай не любит ЕС, почему Россия не любит. Это связано с тем, что если мы держимся вместе, если мы действуем сообща, то мы являемся равными силами, мы сильны", - подчеркнула верховный представитель ЕС.

Каллас отметила, что, "конечно, проще" иметь дело с отдельными странами, которые гораздо меньше по размеру, чем с блоком, способным действовать как равноправная сила. По ее словам, риторика в духе - "у меня с вами отличные отношения, но я не люблю Европейский Союз" - является частью стратегии США "разделяй и властвуй".

Каллас призвала страны-члены Евросоюза не ослаблять блок

В этой связи глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас призвала страны-члены союза не ослаблять блок, заключая двусторонние соглашения с Вашингтоном. "Я очень обеспокоена, потому что иногда вижу, как некоторые страны идут по этому пути. Разделение действительно работает", - считает Кая Каллас.

С начала второго срока Дональда Трампа ряд стран ЕС стремились сохранить собственные каналы связи с Вашингтоном, напомнило Politico. При этом, к примеру, премьер-министр Италии Джорджа Мелони позиционировала себя в качестве потенциального посредника между Европой и США, пока эта стратегия не провалилась в условиях критики Трампом папы римского Льва XIV, констатировало издание.

Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера как переговорщика с РФ

Ранее верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности отвергла предложение президента РФ Владимира Путина назначить экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) представителем ЕС на мирных переговорах с РФ. "Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это будет не очень разумно", - заявила Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе 11 мая.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

