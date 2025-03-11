Какой пример детям? В соцсетях за причёску затравили замдиректора дистанционной школы

Нужно отметить, что образ Дарьи Войтюк действительно заслуживала внимания - яркие дреды, с вплетением зелёного и синего канеколона. Пирсинг на всех поверхности ушей, а также в носу. Вид молодой женщины, работающей на административной должности в учебном заведении вызвал шквал эмоций у традиционно настроенного латвийского общества.

"Директор школы, а выглядит как директор клуба свободных художников!",

"Ааа, дракон! Я знал, что они существуют!",

"Что это за павлин?";

"Такой директор школы разве может быть хорошим примером детям?".

В ход шло и немало оскорбительных слов. Но многим образ директора понравился и они охарактеризовали его как "прикольный" и "стильный".