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«Какой лицемерный и отвратительный пиар!» Слова RNP о котах после успеха «Потока» возмутили рижан

Редакция PRESS 10 января, 2025 08:06

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Успех мультфильма "Поток" вдохновил многих в Латвии. Одновременно как различные учреждения, так и компании пытаются креативно использовать популярность чёрного котика, добавляя его образ в публикации и рекламные кампании в социальных сетях.

Однако не всегда всё получается так, как было задумано. Управляющая домами в Риге компания “Rīgas namu pārvaldnieks”, вероятно, хотела вызвать положительные эмоции своим постом, но вместо этого вызвал боль у горожан, обеспокоенных судьбой брошенных котов.

В сообщении компании в социальных сетях сказано: "Поздравляем с историческим успехом! Фильм "Поток" доказал, что латвийское кино может увлечь весь мир. И в наших домах, где живёт немало пушистых лапок, радость не меньше — во многих местах коты, наверное, подняли лапки и почувствовали триумф героя фильма. Держим кулаки и лапки за успехи фильма и в будущем!"

К посту был добавлен логотип с изображением чёрного котика.

Однако комментаторы выразили другие мысли о заботе управляющей компании о городских котах, превратив эту публикацию в пример из серии "хотели как лучше, а получилось как всегда".

Посмотрим на некоторые комментарии рижан:

"Привет от кошки с улицы Кр. Валдемара, которой весной вы закрыли возможность попасть в подвал, где она провела зимой всю свою жизнь. А я ей сделал домик, утеплил, насколько мог, и поставил возле дома. Она заходит туда только в экстремальных условиях. Пока может терпеть, укрывается там, где получится. Кот не робот, которого можно запрограммировать или красиво уговорить пойти туда, куда человек решил."

"Какой лицемерный и отвратительный пиар! Вы стали печально известны тем, что закрываете подвалы, чтобы бездомные кошки туда не попадали! Советую удалить эту отвратительную рекламную кампанию, потому что дальше уже некуда, а "Поток" вы своим поступком только позорите!"

"Какое лицемерие! Как вам не стыдно утверждать, что в ваших домах живет немало кошек! Вы делаете всё, чтобы кошки там не жили. Теперь, конечно, выгодно быть другом кошек, но что вы сделали для бездомных кошек?"

На это компания ответила:

"Сегодня присоединились к радости от успехов латвийской анимации в мире. Но надеемся, что своей работой мы помогли заботиться о тех кошках, которым не нашлось места в домах людей — как компания мы предлагаем устанавливать домики для кошек, а как команда сотрудников организовывали и будем продолжать организовывать благотворительные акции для приютов для животных. Ни одно домашнее животное не должно быть обречено на жизнь в подвале."

"Ха, я тоже зашел сюда только потому, что в доме RNP в этом году закрыли последнее окно, где зимой согревалась маленькая и аккуратная кошечка. Лицемеры могут пойти и посмотреть, как она теперь с мокрыми лапами сидит в холоде. Домик поставлен, но он не помогает."

"Совсем обнаглели, похоже, большие любители кошек нашлись, закрывают подвалы, позволяют кошкам мерзнуть, хотя жители протестуют и готовы позаботиться о кошек. Стыд и позор."

"Кто теперь вдруг "поддерживает" кошек? Я помню пост про кошек, запертых в подвале, потому что вы закрыли все отверстия, и вам было все равно. Удалите этот пост, не позорьтесь еще больше."

"Теперь подвалы домов откроются, чтобы кошки могли спрятаться от холода? Может, хотя бы для черных??"

Некоторые комментаторы также отмечают, что животным не стоит жить в подвалах:

"В незакрытых подвалах полно кошек, а особенно кошачьих трупиков. У крыс есть чем поживиться. Кошки не должны жить в подвалах. Лучше у человека или хотя бы в заботливом приюте. Сочувствующие люди могут также приносить кошкам еду и другие полезности в приюты."

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