Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Какого фига отдавать себя людям, которых ты родил? Агата Муцениеце о сыне

СтарХит 17 февраля, 2025 15:04

Для настроения 0 комментариев

По решению суда Тимофей должен был остаться с Агатой Муцениеце. Однако мальчик заявил, что хочет жить с отцом и его новой супругой. Звездная мать тяжело переживает раскол семьи.

Несмотря на переживания, Агата решила не давить на 12-летнего сына. Мальчик продолжает спокойно жить с отцом и его новой семьей, при этом полностью оборвав общение с матерью.

В YouTube-влоге «Честные будни» Муцениеце рассказала, что впервые увидела Тимофея перед новогодней ночью во время прогулки с дочерью. К сожалению, долгожданная для матери встреча была напряженной.

«Мы нечаянно в магазине встретили Тимофея. Вот такое бывает. Каков был вообще шанс, что мы столкнемся лоб в лоб? <…> Мы поехали на Петин (Дранга — прим. ред.) концерт. В итоге с концерта мы решили заехать в магазин и встретили там… Тиму. Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — вздыхала звезда.

Агата старается не реагировать на негативные моменты и не требует, чтобы мальчик вернулся домой. Актриса также прекратила судебные разбирательства.

«Говорят, мать должна броситься на амбразуру. А какого фига? Какого фига надо класть жизнь на то, чтобы полностью себя отдавать людям, которых ты родил? Как будто бы и нет. Потому что потом в старости, они заведут новые семьи, уйдут, а ты останешься лапу сосать и переживать о том, что когда-то ты лучшие годы положил на то, чтобы этим людям сделать хорошо, а они этого не оценят никогда. Вот мама сейчас гость в моем доме. Я ее очень люблю, но в целом нет же такого, что ты потом в ответ свою жизнь посвящаешь пожилым родителям. Поэтому как будто бы отсюда все проблемы. Матери и отцы всю молодость кладут, уступают каким-то интересам ради детей, не строят карьеру и личную жизнь. А потом это никому не нужно. Ребенок начинает строить карьеру свою жизнь, и ты уходишь на второстепенную роль. И это неплохо. Так оно как будто бы и должно быть. Потому что мы все отдельные люди, да? У каждого своя жизнь, свой путь. И как будто бы именно поэтому надо в первую очередь заниматься своей жизнью», — примирялась с решением сына Муцениеце.

К слову, 35-летняя Агата Муцениеце впервые после развода наконец-то встретила надежного избранника. Актриса встречается с Петром Дрангой, которого уже познакомила с мамой и дочерью.

«У меня самое большое горе — Тима уехал, а самое счастье — любовь, которая меня настигла. Вообще, вы заметили, что мы женщины верим каждый раз, что это до конца», — улыбалась Агата.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 12 реакций
Комментарии (0) 12 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Так начинаются мигрантские гетто»: рижане обеспокоены тем, что видят на улицах столицы

Важно 16:03

Важно 0 комментариев

Данные о мигрантах в Латвии удручают. Должны ли жители Латвии начинать беспокоиться? Таким вопросом в своем комментарии задается журналистка Neatkarīgā Элита Вейдемане.

Данные о мигрантах в Латвии удручают. Должны ли жители Латвии начинать беспокоиться? Таким вопросом в своем комментарии задается журналистка Neatkarīgā Элита Вейдемане.

Читать
Загрузка

Как русских купцов выживали из Риги в XVIII веке: наша история

Выбор редакции 16:01

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня рейсовые автобусы из Риги в Гаркалне идут через поселок Личи, что в 5 километрах от Улброки. А когда-то поселок назывался Шелухина. По имени Бориса ШЕЛУХИНА – русского купца, основавшего здесь кожевенное производство...

Сегодня рейсовые автобусы из Риги в Гаркалне идут через поселок Личи, что в 5 километрах от Улброки. А когда-то поселок назывался Шелухина. По имени Бориса ШЕЛУХИНА – русского купца, основавшего здесь кожевенное производство...

Читать

21 миллион евро в канализацию: Вейдемане узнала мнение учителей о новом мониторинге в школах

Важно 15:56

Важно 0 комментариев

"Невольно задаешься вопросом, как раньше – двадцать, тридцать и более лет назад – школы и система образования в целом могли обходиться без мониторинга, задача которого сегодня, цитирую, – обеспечить каждому ученику качественное образование и необходимую поддержку в процессе обучения. Когда-то учителя учили, объясняли и проверяли, а ученики демонстрировали свои знания или невежество на тестах, диктантах и ​​экзаменах. Теперь у нас есть мониторинг стоимостью 21 миллион евро («стоимость» мониторинга будет расти) с неопределенным развитием событий и сомнительными целями, горячо защищаемый Министерством образования и науки (МОН)", - рассуждает публицист Элита Вейдемане в "Неаткариге".

"Невольно задаешься вопросом, как раньше – двадцать, тридцать и более лет назад – школы и система образования в целом могли обходиться без мониторинга, задача которого сегодня, цитирую, – обеспечить каждому ученику качественное образование и необходимую поддержку в процессе обучения. Когда-то учителя учили, объясняли и проверяли, а ученики демонстрировали свои знания или невежество на тестах, диктантах и ​​экзаменах. Теперь у нас есть мониторинг стоимостью 21 миллион евро («стоимость» мониторинга будет расти) с неопределенным развитием событий и сомнительными целями, горячо защищаемый Министерством образования и науки (МОН)", - рассуждает публицист Элита Вейдемане в "Неаткариге".

Читать

На встрече с США в Эр-Рияде Россию представят Лавров и Ушаков

Мир 15:42

Мир 0 комментариев

Переговоры с делегацией США в Саудовской Аравии состоятся 18 февраля, подтвердили в Кремле. Телеканал NBC сообщает, что пройдут отдельные встречи с представителями РФ и Украины, а затем - совместная.

Переговоры с делегацией США в Саудовской Аравии состоятся 18 февраля, подтвердили в Кремле. Телеканал NBC сообщает, что пройдут отдельные встречи с представителями РФ и Украины, а затем - совместная.

Читать

«Невидимые платежи»: после резкой критики Tallink пересмотрел ценовую политику

Бизнес 15:34

Бизнес 0 комментариев

Tallink Silja изменила способ информирования клиентов о ценах на круизы и маршруты. Изменение было внесено после того, как весной 2024 года на это обратил внимание финский омбудсмен по правам потребителей, пишет  Rus.postimees.ee

Tallink Silja изменила способ информирования клиентов о ценах на круизы и маршруты. Изменение было внесено после того, как весной 2024 года на это обратил внимание финский омбудсмен по правам потребителей, пишет  Rus.postimees.ee

Читать

«Боролся до самого последнего дня»: трагически оборвалась жизнь хирурга Валерия Баландина

Важно 15:25

Важно 0 комментариев

17 февраля этого года ушёл из жизни хирург Валерий Баландин. В больнице Тукумса сообщили, что миссия жизни Валерия заключалась в том, чтобы помогать другим, и он делал это почти до последнего вздоха.

17 февраля этого года ушёл из жизни хирург Валерий Баландин. В больнице Тукумса сообщили, что миссия жизни Валерия заключалась в том, чтобы помогать другим, и он делал это почти до последнего вздоха.

Читать

Евгений Гомберг: новый Совет акционеров AirBaltic приятно удивил

Выбор редакции 15:23

Выбор редакции 0 комментариев

-На днях государство назначило представителей в новый Совет акционеров AirBaltic и приятно удивило, - пишет бизнесмен Евгений Гомберг в Фейсбуке и разъясняет....

-На днях государство назначило представителей в новый Совет акционеров AirBaltic и приятно удивило, - пишет бизнесмен Евгений Гомберг в Фейсбуке и разъясняет....

Читать