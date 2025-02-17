Какого фига отдавать себя людям, которых ты родил? Агата Муцениеце о сыне

Несмотря на переживания, Агата решила не давить на 12-летнего сына. Мальчик продолжает спокойно жить с отцом и его новой семьей, при этом полностью оборвав общение с матерью.

В YouTube-влоге «Честные будни» Муцениеце рассказала, что впервые увидела Тимофея перед новогодней ночью во время прогулки с дочерью. К сожалению, долгожданная для матери встреча была напряженной.

«Мы нечаянно в магазине встретили Тимофея. Вот такое бывает. Каков был вообще шанс, что мы столкнемся лоб в лоб? <…> Мы поехали на Петин (Дранга — прим. ред.) концерт. В итоге с концерта мы решили заехать в магазин и встретили там… Тиму. Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — вздыхала звезда.

Агата старается не реагировать на негативные моменты и не требует, чтобы мальчик вернулся домой. Актриса также прекратила судебные разбирательства.

«Говорят, мать должна броситься на амбразуру. А какого фига? Какого фига надо класть жизнь на то, чтобы полностью себя отдавать людям, которых ты родил? Как будто бы и нет. Потому что потом в старости, они заведут новые семьи, уйдут, а ты останешься лапу сосать и переживать о том, что когда-то ты лучшие годы положил на то, чтобы этим людям сделать хорошо, а они этого не оценят никогда. Вот мама сейчас гость в моем доме. Я ее очень люблю, но в целом нет же такого, что ты потом в ответ свою жизнь посвящаешь пожилым родителям. Поэтому как будто бы отсюда все проблемы. Матери и отцы всю молодость кладут, уступают каким-то интересам ради детей, не строят карьеру и личную жизнь. А потом это никому не нужно. Ребенок начинает строить карьеру свою жизнь, и ты уходишь на второстепенную роль. И это неплохо. Так оно как будто бы и должно быть. Потому что мы все отдельные люди, да? У каждого своя жизнь, свой путь. И как будто бы именно поэтому надо в первую очередь заниматься своей жизнью», — примирялась с решением сына Муцениеце.

К слову, 35-летняя Агата Муцениеце впервые после развода наконец-то встретила надежного избранника. Актриса встречается с Петром Дрангой, которого уже познакомила с мамой и дочерью.

«У меня самое большое горе — Тима уехал, а самое счастье — любовь, которая меня настигла. Вообще, вы заметили, что мы женщины верим каждый раз, что это до конца», — улыбалась Агата.