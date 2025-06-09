Какими были потребительские цены в мае? Инфляция снижается?

При этом средний 12-месячный уровень потребительских цен в мае вырос на 2,4% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

По сравнению с апрелем этого года в мае наиболее значительное влияние на изменение уровня цен оказали цены на товары и услуги, связанные с транспортом (-0,4 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,1 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (+0,1 процентного пункта), услуги ресторанов и гостиниц (+0,1 процентного пункта) и предметы домашнего обихода (+0,1 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 0,3%.

Наибольшее влияние на увеличение среднего уровня цен за месяц в этой группе товаров оказали цены на кофе (+7,7%). В основном из-за окончания акций дороже стали вяленое, соленое и копченое мясо (+1,9%), сметана (+4,3%), картофель (+6,2%), мука и крупы (+2,6%), оливковое масло (+5,1%), свежая или охлажденная рыба (+4,5%), яйца (+1,3%).

Выросли также цены на свинину (+2,5%), мясо птицы (+1%), кондитерские изделия (+0,8%) и говядину (+4,3%).

Снизились цены на свежие овощи (-10,8%). Также подешевели сыр и творог (-1,3%), хлеб (-0,6%), растительное масло (-2,7%) и молоко (-0,9%).

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц вырос на 0,5%. Наиболее значительно в этой группе выросли цены на услуг по управлению жильем (+1,6%) и природный газ (+2,3%). Также подорожали аренда (+1,4%), тепло энергия (+0,3%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+1,6%) и электроэнергия (+0,1%). Цены на твердое топливо снизились (-1%).

В группе товаров для дома цены за месяц выросли на 1,6%. По окончании акций подорожали средства для чистки и ухода за домом, неэлектрическая кухонная утварь и предметы.

Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 3,1%, в основном за счет снижения цен на топливо на 4,8%, в том числе дизельное топливо подешевело на 5,7%, бензин - на 4,4%, автогаз - на 1,2%. Снизились цены на пассажирские авиаперевозки, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц вырос за месяц на 2,1%, в основном за счет увеличения стоимости гостиничных услуг. Также подорожали услуги предприятий фастфуда (+1,2%), ресторанов и кафе (+0,3%).

В других потребительских группах наиболее значительное снижение цен за месяц произошло на комплексные услуги отдыха, средства личной гигиены и косметические товары, в то время как цены на фармацевтическую продукцию, спиртные напитки, табачные изделия и вино выросли.

Наибольшее влияние на средний уровень потребительских цен в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+2 процентных пункта), товары и услуги, связанные с жильем (+0,5 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,3 процентного пункта), услуги здравоохранения (+0,2 процентного пункта), услуги ресторанов и гостиниц (+0,2 процентного пункта), а также товары и услуги, связанные с транспортом (-0,6 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены по сравнению с предыдущим годом выросли на 7,5%.

Наиболее значительное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе за год оказали цены на кофе (+34,7%). Также подорожали мясо птицы (+18,5%), шоколад (+33,2%), свежие фрукты (+11%), сливочное масло (+25,8%) и яйца (+17,7%). Выросли цены на сыр и творог (+6,4%), молочные продукты (+8,5%), сушеное, соленое и копченое мясо (+4%), кондитерские изделия (+5%), хлеб (+2,8%), молоко (+5,3%), растительное масло (+13,4%) и говядину (+20,2%).

С другой стороны, подешевели свежие овощи (-3,1%), сахар (-20,5%), свежая и охлажденная рыба (-9,1%), а также мука и другие продукты помола зерна (-3,2%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 7,3%. Табачные изделия в среднем подорожали на 12,2 %, алкогольные напитки - на 4,7%.

Средний уровень цен товаров и услуг, связанных с жильем, за год вырос на 3,2%.

Наиболее значительно за год подорожало электричество (+9,7%). Дороже стали услуги по управлению домами (+7,6%), природный газ (+10,9%), услуги по содержанию и ремонту (+10,1%), вывоз мусора (+8,9%), аренда (+5,2%), водоснабжение (+6,1%) и услуги канализации (+5,3%). Дешевле стало отопление (-6,8%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,7%. Дороже стали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги лабораторий и радиологических центров.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились за год на 4,2%, что было обусловлено падением цен на топливо на 9,9%. Дизельное топливо подешевело на 12%, бензин - на 12,1%, а автогаз подорожал на 26,9%. Снизились цены на подержанные автомобили, но выросли цены на прочие услуги для личного автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, шины, пассажирские перевозки поездом и пассажирские авиаперевозки.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 5,2%, при этом подорожали подписка на телевидение, услуги для отдыха и спорта, газеты и журналы, комплексные услуги отдыха, корм для домашних животных, канцелярские принадлежности, цветы.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц вырос за год на 4,8%. Услуги питания подорожали на 3,8% в ресторанах и кафе, на 5,9% - в столовых и на 3,6% - в заведениях фастфуда.

В других потребительских группах наиболее значительный рост цен за год произошел на телекоммуникационные услуги, дошкольное образование, одежду, обувь, услуги парикмахерских и салонов красоты. Снизились цены на товары личной гигиены и красоты, а также страхование автотранспорта.