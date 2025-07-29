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Доступность

Может ли СГД получить доступ к информации с телефонов жителей? Марис Краутманис (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 29 июля, 2025 10:56

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В социальных сетях распространяется информация об израильском шпионском программном обеспечении, находящемся в распоряжении Службы государственных доходов (СГД). Оно помогает выявлять уклонистов от уплаты налогов, в том числе получать доступ к зашифрованной информации со смартфонов на iOS и Android, обходя системы безопасности этих устройств. СГД разъясняет, что опубликованная информация неточна и вводит общественность в заблуждение, пишет Марис Краутманис на портале nra.lv .

Общественность была встревожена утверждением о том, что программное обеспечение Cellebrite, используемое Службой государственных доходов , «способно отслеживать все коммерческие действия в Интернете и социальных сетях, анализировать криптовалютные транзакции в блокчейне, а также получать доступ к зашифрованной информации со смартфонов на базе iOS и Android, обходя системы безопасности устройств».

Отдел по связям с общественностью Службы государственных доходов подтверждает, что за последние дни в социальных сетях был сделан ряд неточных и вводящих в заблуждение заявлений о цифровых технологиях, имеющихся в распоряжении Службы государственных доходов, и их возможном влиянии на конфиденциальность общественной информации.

«Мы хотели бы ясно заявить, что СГД не использует в своей работе так называемое шпионское программное обеспечение, которое взламывает и отслеживает смарт-устройства граждан. Такая информация вводит в заблуждение и способствует необоснованной тревоге в обществе», — сообщила nra.lv специалист по связям с общественностью СГД Кристине Аугсткалне-Яунберзиня.

Технологии, используемые СГД

В современной экономике всё больше финансовых транзакций совершается в цифровой среде — с использованием смартфонов, онлайн-банкинга, платформ электронной коммерции, криптовалют и облачных сервисов. Потоки информации также становятся всё более децентрализованными и шифрованными.

«Чтобы обеспечить способность СГД выявлять уклонение от уплаты налогов и бороться с теневой экономикой, необходимо использовать соответствующие и эффективные цифровые решения», — поясняет Кристине Аугсткалне-Яунберзиня.

Для этой цели СГД закупила специализированное программное обеспечение, позволяющее анализировать финансовую информацию и электронные записи, а также проводить сбор данных и корреляционные исследования в соответствующих процессах контроля.

Данные обрабатываются только в рамках мер контроля.

Кристине Аугсткалне-Яунберзиня подчеркнула, что данное программное обеспечение не предназначено для всеобщего наблюдения за населением. Оно не реализовано как инструмент массового отслеживания и не применяется автоматически или произвольно.

Программное обеспечение выступает в качестве профессионального инструмента в конкретных процессах контроля, указанных в нормативных актах.

«СГД не меняет сути своей деятельности. Наша главная задача — содействовать добросовестной уплате налогов, а не контролировать частную жизнь людей. Общественность не должна беспокоиться о массовом взломе смарт-устройств или неограниченном доступе к данным. Мы уважаем защиту персональных данных, и цифровые технологии — наш ответ на вызовы цифровой экономики».

Расходы

Цифровые решения уже применялись в 2020 году, и, учитывая стремительное развитие технологий, необходимо также обновлять используемые СГД технологии, поэтому в 2024 году используется финансирование из национальных фондов - контракт № FM SRS 2024/235 «Поставка программного обеспечения Cellebrite» на сумму 427 270,00 евро, сообщила специалист СГД по связям с общественностью.

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