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Новый расчёт пенсий: кому и сколько?

«Вести» 29 июля, 2025 08:57

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То, что латвийские старики получают постыдно маленькие пенсии, уже нельзя скрывать перед Европой. В 2025 году правительство предприняло попытку увеличить размер назначаемых пенсий по старости с учетом страхового стажа, превышающего необходимый для назначения пенсии.

При определении минимальной суммы пенсии по старости применяется коэффициент 1,2 к базе расчета минимальной пенсии по старости (189 евро, для инвалидов с детства – 226 евро). А за каждый последующий год, превышающий страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости (20 лет), размер увеличивается на 2% от базы расчета минимальной пенсии по возрасту.

В прошлом году применялся коэффициент 1,1 при базовой пенсии 171 евро и 206 евро инвалидам с детства, но при страховом стаже 15 лет.

В 2025 году, если латвийский страховой стаж лица составляет не менее 20 лет, размер минимальной пенсии по старости не может быть меньше 226,80 евро (189 х 1,2), для инвалидов с детства – 271,20 евро (226 х 1,2).

В 2025 году с 21 года стажа и более:

- минимальный размер пенсии по старости определяется путем увеличения его на 3,78 евро за каждый год страхования:

- для лиц с ограниченными возможностями с детства - на 4,52 евро за каждый год страхования.

...А старым пенсионерам остается только надеяться на осеннюю индексацию пенсий и разумные цены на продукты, коммунальные услуги и лекарства...

Полмиллиона пенсионеров

* В 2024 году в Латвии пенсию по возрасту получали 436 893 человека.

* Средний размер пенсии в прошлом году составил 580,96 евро.

* Средний возраст пенсионера составил 75 лет, средний стаж работы по достижении пенсионного возраста — 39 лет.

* В прошлом году на пенсию вышли 22 тысячи человек со средним размером пенсии 628 евро и средним стажем 35,8 года..

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

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