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Директоров хотят разгрузить… выгнав из классов: «Латвияс авизе»

© LETA 29 июля, 2025 10:38

Латышские СМИ 0 комментариев

Когда решение уже принято, то обещают диалог - уже не в первый раз подобным образом действует Министерство образования и науки (МОН). Вот и в конце июня оно направило на рассмотрение правительства правила, предусматривающие, среди прочего, через три года запретить директорам школ проводить уроки.

Правительство правила утвердило. Широкой общественностью запланированные перемены были замечены лишь спустя несколько недель, и тогда поднялась довольно громкая шумиха.

До сих пор представлялось логичным и само собой разумеющимся, что руководители школ, которые обычно имеют педагогическое образование и опыт работы учителем, наряду с административными обязанностями проводят уроки или даже руководят классом.

Так же всегда поступали и заместители директоров школ. Но новые правила предполагают, что проводить уроки не смогут ни директора, ни их заместители, если административные обязанности они выполняют на полную ставку, то есть, 40 рабочих часов в неделю у них занимает руководство школой.

Главной причиной таких перемен является желание МОН не допустить перегрузки директоров школ, а также сделать так, чтобы директора ставили акцент именно на управлении школой как организацией, были лидерами команды.

С одной стороны, такую позицию можно понять: действительно, было бы нехорошо, если бы директор школы больше занимался педагогической работой и руководил школой "постольку, поскольку". Но на самом деле директора школ уже сейчас могут проводить максимум семь уроков в неделю, а это значит, что подавляющее большинство их рабочих часов все же посвящается административным обязанностям.

Правда, еще в 2018 году Государственный контроль указывал на то, что многие директора работают сверхурочно, что в корне неправильно. Сверхурочные действительно появляются, если директор и его заместители работают более 40 часов. Платить за эти часы надо бы вдвойне, но на практике этого не происходит. А значит, если нельзя заплатить столько, сколько положено, то можно запретить работать?

Заместитель госсекретаря МОН Кристине Ниедре-Латхере рассказала, что круг обязанностей руководства школ все время расширяется, например, добавилось работы в связи с реновацией школьных зданий.

Нельзя отрицать, что строительство или серьезные ремонтные работы ведутся во многих школах. Но выгнать директора из класса - не единственный способ его разгрузить. Например, в Эстонии директора государственных гимназий не занимаются ни управлением ремонтными работами, ни содержанием школьных зданий как таковым.

(Latvijas Avīze)

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