Директоров хотят разгрузить… выгнав из классов: «Латвияс авизе»

Правительство правила утвердило. Широкой общественностью запланированные перемены были замечены лишь спустя несколько недель, и тогда поднялась довольно громкая шумиха.

До сих пор представлялось логичным и само собой разумеющимся, что руководители школ, которые обычно имеют педагогическое образование и опыт работы учителем, наряду с административными обязанностями проводят уроки или даже руководят классом.

Так же всегда поступали и заместители директоров школ. Но новые правила предполагают, что проводить уроки не смогут ни директора, ни их заместители, если административные обязанности они выполняют на полную ставку, то есть, 40 рабочих часов в неделю у них занимает руководство школой.

Главной причиной таких перемен является желание МОН не допустить перегрузки директоров школ, а также сделать так, чтобы директора ставили акцент именно на управлении школой как организацией, были лидерами команды.

С одной стороны, такую позицию можно понять: действительно, было бы нехорошо, если бы директор школы больше занимался педагогической работой и руководил школой "постольку, поскольку". Но на самом деле директора школ уже сейчас могут проводить максимум семь уроков в неделю, а это значит, что подавляющее большинство их рабочих часов все же посвящается административным обязанностям.

Правда, еще в 2018 году Государственный контроль указывал на то, что многие директора работают сверхурочно, что в корне неправильно. Сверхурочные действительно появляются, если директор и его заместители работают более 40 часов. Платить за эти часы надо бы вдвойне, но на практике этого не происходит. А значит, если нельзя заплатить столько, сколько положено, то можно запретить работать?

Заместитель госсекретаря МОН Кристине Ниедре-Латхере рассказала, что круг обязанностей руководства школ все время расширяется, например, добавилось работы в связи с реновацией школьных зданий.

Нельзя отрицать, что строительство или серьезные ремонтные работы ведутся во многих школах. Но выгнать директора из класса - не единственный способ его разгрузить. Например, в Эстонии директора государственных гимназий не занимаются ни управлением ремонтными работами, ни содержанием школьных зданий как таковым.

(Latvijas Avīze)