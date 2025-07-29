«Европа на некоторое время купила свою безопасность»: Стакис высказался о сделке с США

По его мнению, пространство для маневра ЕС в отношении США остается ограниченным, поскольку Европа ценит гарантии безопасности США, их военное присутствие в Европе, а также американские военные технологии. По его словам, трудно представить, что на этих переговорах стороны не обсуждали вопросы обороны.

"Поэтому вполне естественно, что ЕС пошел на уступки. Итоги переговоров еще раз показывают важность развития европейской оборонной промышленности и укрепления армий стран-членов блока", - сказал Стакис.

Что касается соглашения между США и ЕС, то, по мнению Стакиса, единственным положительным моментом является то, что удалось избежать широкой тарифной войны и создать четкие правила игры. Он также отметил, что соглашение - это еще не конец истории, поскольку переговоры будут продолжаться по определенным группам товаров и тарифам, которые будут к ним применяться.

Стакис отметил, что интересно сравнивать заявления Белого дома и Еврокомиссии. Например, ЕС заявил, что в ближайшие четыре года инвестирует в экономику США 600 миллиардов долларов (558,7 миллиарда евро). Он пояснил, что ЕС уже инвестирует в экономику США около 100 миллиардов долларов (93,1 миллиарда евро) в год, но у блока нет инструментов, чтобы заставить частные компании вкладывать больше средств в США.

Также США заявляют, что ЕС будет закупать американское военное оборудование в больших объемах, в то время как в заявлении Еврокомиссии об этом не говорится. ЕС намерен в ближайшие годы инвестировать больше средств в безопасность и не сможет сделать это без американской военной промышленности, в то время как ЕС также объявил о своем движении к стратегической независимости и будет отдавать предпочтение военной промышленности блока.

"Хорошая новость для Европы заключается в том, что топор войны больше не поднят. (...) Но очевидно, что тарифы окажут негативное влияние на экономику ЕС. Тарифы также станут налогом для граждан США. В этой ситуации единственным бенефициаром будет бюджет США", - сказал Стакис.

Он резюмировал, что пострадают как ЕС, так и США. При этом Стакис не считает, что это будет чем-то трагическим для ЕС, поскольку экономика блока достаточно велика и устойчива, чтобы справиться с этим.