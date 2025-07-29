Прилучный решил «проучить» Агату Муцениеце: против неё возбуждено уголовное дело

«23 июля 2025 года по факту распространенных гражданкой Муцениеце в лице ее представителя заведомо ложных сведений по обстоятельствам настоящего спора возбуждено уголовное дело по части второй статьи 125.1 УК РФ», — сказала адвокат Павла. Она также отметила, что заявление адвоката Муцениеце о том, что им было отказано в возбуждении уголовного дела не соответствует действительности.

«Я полагаю, это послужит фундаментальным, значимым и жестким уроком для нашего визави по данному делу. Хорошо, что мы переходим к апелляции, у меня будет соответствующая база, которая собрана в рамках уголовного производства», — заявила Оксана.