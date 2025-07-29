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Грозит до 5 лет заключения: удастся ли адвокату семьи Тиммы привлечь Седокову по статье о доведении до суицида

СтарХит 29 июля, 2025 11:17

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Как известно, семья Яниса Тиммы, добровольно ушедшего из жизни в декабре прошлого года, не так давно наняла другого адвоката. Теперь она ведет настоящую борьбу против Анны Седоковой.

Маргарита Гаврилова намерена возбудить в отношении 42-летней артистки уголовное дело по статье о доведении до суицида. Помимо всего прочего, правозащитница намерена доказать, что Анна Седокова незаконно завладела имуществом Яниса Тиммы. Удастся ли Гавриловой осуществить свои планы?

«Что касается возбуждения уголовного дела по 110 статье, это в корне может повернуть рассмотрение наследственного дела. Если Седокова станет фигурантом уголовного дела (по этой статье певице может грозить до 5 лет тюрьмы, — прим. ред.), если у адвоката это получится, то это огромная юридическая удача.

Но сомнения в успехе есть. Относительно включения в наследственную массу имущества, которое принадлежит Седоковой, оно может быть включено, если было приобретено в браке. Но нужно сначала понять, о каком имуществе идет речь», — рассуждал по этому поводу звездный адвокат Александр Бенхин.

Анна Седокова в свою очередь продолжает жить на полную катушку — выпускает новые песни, посещает светские мероприятия. Все это очень не нравится родным Яниса, которые, по всей видимости, считают, что исполнительница должна находиться в трауре из-за смерти экс-супруга.

«В связи с тем, что на родине Яниса было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту насильственной смерти, нами принято решение, согласованное с семьей Яниса Тиммы, о том, что мы будем инициировать возбуждение уголовного дела в отношении Анны Владимировны Седоковой по статье о доведении до самоубийства. Это позиция семьи, и эту позицию разделяют многие люди, которые не прошли мимо чудовищной ситуации.

В то время как миллионы граждан из разных уголков Земли сочувствуют, сопереживают, интересуются, пытаются выразить участие близким спортсмена, его экс-жена ведет расслабленный образ жизни, появляется на светских мероприятиях, наслаждается жизнью и не испытывает внутренних нравственных проблем и терзаний», — рассуждала недавно Гаврилова.

Помимо всего прочего, адвокат семьи Тиммы назвала образ жизни Седоковой асоциальным, подчеркнув, что артистку нельзя ставить в пример подрастающему поколению.

«Хорошо, когда люди строят семейные отношения, пытаются быть опорой друг для друга, поддержкой, защитой. Семья — это не игра в одни ворота, когда один кормит другого. А бесконечный процесс потребления, как сейчас принято говорить, „питательных мужчин“ (мужчины, которые полностью содержат своих избранниц, — прим. ред.), вызывает чувство отвращения и отторжения. Я четко понимаю, что не хочу, чтобы мои дети учились на таком примере и считали, что это азбука успеха.

Каждый человек должен уметь нести ответственность за свои поступки. Анна Владимировна решила, что, заручившись неким количеством условных союзников и сторонников, сыграв в несчастную девочку, вызовет сочувствие в сердцах миллионов? Не вызовет, более того, на сегодняшний день я наблюдаю совершенно противоположную реакцию. Любой видеофайл, который выкладывается Седоковой, вызывает раздражение», — подчеркивала специалист.

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