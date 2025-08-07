Какие выплаты получают в Европе украинские беженцы?

Глава правительства Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) призывает отменить особые правила, действующие в Германии для украинских беженцев. Лидер Христианско-социального союза (ХСС) требует, чтобы украинские беженцы получали сокращенные социальные пособия. Это должно распространяться как на тех, кто недавно прибыл в Германию, так и на украинских беженцев, проживающих в стране уже много лет.

Требование Зёдера выходит за рамки того, о чем правящая коалиция Германии, состоящая из Христианско-демократического союза (ХДС), ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), договорилась всего несколько месяцев назад. В коалиционном соглашении партии установили, что новоприбывшие из Украины должны получать только ту финансовую поддержку, которая обычно доступна всем просителям убежища в Германии. Украинцы, которые уже длительное время проживают в Германии, были освобождены от подобного рода ограничений.

Что получают украинские беженцы в Германии и других странах?

На сегодняшний день люди, бежавшие в Германию от российской агрессии против Украины, получают так называемое гражданское пособие (Bürgergeld). Его величина аналогична той сумме, которую получают немецкие безработные. Для одинокого взрослого человека оно составляет 563 евро в месяц. Государство также покрывает расходы на аренду жилья и медицинскую страховку. Это делает Германию одной из стран, оказывающих наибольшую финансовую поддержку украинским беженцам. Им также разрешено работать сразу по прибытии в Германию.

Зёдер же хочет, чтобы украинские беженцы получали пособие по стандартной ставке, доступной в Германии просителям убежища из других стран. Для одиноких взрослых она составляет от 353 до 441 евро в месяц, в зависимости от типа жилья. Семьи также получают от 299 до 391 евро на ребенка в месяц, в зависимости от его возраста.

Статус украинских беженцев в Евросоюзе

Беженцы из Украины пользуются в ЕС статусом временной защиты. Он был введен в марте 2022 года и позволяет украинцам, бежавшим от войны, получить коллективную защиту в ЕС, минуя длительные процедуры предоставления убежища. Временная защита предоставляет беженцам из Украины доступ к жилью, рынку труда и здравоохранению в странах ЕС. Однако в постановлении не указан размер выплат для украинских беженцев. Это иногда приводит к существенным различиям.

Польша: постоянные выплаты отсутствуют

В Польше нет постоянных денежных выплат; правительство даже отменило единовременную выплату в размере чуть менее 70 евро на каждого взрослого гражданина Украины. Однако украинские беженцы могут получить личный идентификационный номер. Это позволяет им работать или учиться, а также получать бесплатную медицинскую помощь. Украинские семьи имеют право на чуть менее 190 евро в месяц на первого ребенка; на второго ребенка эта сумма уменьшается. Выплаты выше для детей-инвалидов, а дети с хроническими заболеваниями могут претендовать на социальную помощь.

Венгрия: жесткие законы

Летом 2024 года правительство Виктора Орбана, известного своим антииммигрантским взглядами, ужесточило правила для украинских беженцев, временно нуждающихся в защите. Самые западные регионы Украины теперь классифицируются Будапештом как безопасные. Прибывающие в Венгрию оттуда больше не имеют права на бесплатное размещение в государственных центрах для беженцев. По данным Human Rights Watch, тысячи пострадавших остались без крова. Взрослые, которые по-прежнему считаются временно нуждающимися в защите, получают около 55 евро в месяц плюс дополнительно 34 евро на каждого ребенка.

Бельгия: самые высокие выплаты в ЕС

Взрослые беженцы из Украины, не состоящие в браке, получают в Бельгии около 1100 евро в месяц. Это самые высокие выплаты в ЕС. Они также имеют государственную медицинскую страховку и право на государственное жилье при необходимости и могут получить финансовую помощь на покупку мебели, одежды, медицинских приспособлений (например, очков) и продуктов питания.

Швеция: суточные для беженцев

Украинцы в Швеции получают не ежемесячные выплаты, а лишь суточные. Для одиноких взрослых они составляют примерно 180–190 евро в месяц. Это касается только людей без других источников дохода. Для детей предусмотрены выплаты до 140 евро в месяц. Кроме того, предусмотрены специальные выплаты на такие товары, как зимняя обувь или коляски.

Украинские беженцы также могут получить субсидию на очки, но право на медицинскую помощь они, как правило, имеют только в экстренных случаях или при необходимости неотложной помощи.

Великобритания: бесплатное жилье у частных лиц

В Соединенном Королевстве, которое после Brexit перестало подчиняться нормам Евросоюза, первый ребенок в семье беженцев получает еженедельную выплату в размере чуть менее 30 евро. Каждый последующий ребенок получает чуть менее 20 евро в неделю. Также предусмотрены пособия по уходу за детьми, которые еще не посещают школу.

Пенсионеры (в возрасте 66 или 67 лет и старше) имеют право на выплату до 230 евро в неделю. Для взрослых беженцев из Украины, не достигших пенсионного возраста, в Великобритании доступны различные виды поддержки, некоторые из которых сложны и рассчитываются в каждом конкретном случае.

Одна из программ помощи, Homes for Ukraine, предлагает украинским беженцам бесплатное жилье у частных лиц. Граждане Украины получают единовременную выплату в размере около 230 евро. Принимающие их лица, которые также являются их поручителями, получают чуть более 400 евро в месяц. В рамках программы Universal Credit украинские беженцы получают дополнительные выплаты, если их сбережения опускаются ниже определенного уровня. Размер и характер выплат зависят от доходов и жилищных условий беженцев.