Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Какие выплаты получают в Европе украинские беженцы?

© Deutsche Welle 7 августа, 2025 07:16

Новости Латвии

Немецкие политики обсуждают сокращение помощи украинским беженцам. Какие выплаты люди, спасающиеся от войны в Украине, получают в Германии в сравнении с другими странами Европы.

Глава правительства Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) призывает отменить особые правила, действующие в Германии для украинских беженцев. Лидер Христианско-социального союза (ХСС) требует, чтобы украинские беженцы получали сокращенные социальные пособия. Это должно распространяться как на тех, кто недавно прибыл в Германию, так и на украинских беженцев, проживающих в стране уже много лет.

Требование Зёдера выходит за рамки того, о чем правящая коалиция Германии, состоящая из Христианско-демократического союза (ХДС), ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), договорилась всего несколько месяцев назад. В коалиционном соглашении партии установили, что новоприбывшие из Украины должны получать только ту финансовую поддержку, которая обычно доступна всем просителям убежища в Германии. Украинцы, которые уже длительное время проживают в Германии, были освобождены от подобного рода ограничений.

Что получают украинские беженцы в Германии и других странах?

На сегодняшний день люди, бежавшие в Германию от российской агрессии против Украины, получают так называемое гражданское пособие (Bürgergeld). Его величина аналогична той сумме, которую получают немецкие безработные. Для одинокого взрослого человека оно составляет 563 евро в месяц. Государство также покрывает расходы на аренду жилья и медицинскую страховку. Это делает Германию одной из стран, оказывающих наибольшую финансовую поддержку украинским беженцам. Им также разрешено работать сразу по прибытии в Германию.

Зёдер же хочет, чтобы украинские беженцы получали пособие по стандартной ставке, доступной в Германии просителям убежища из других стран. Для одиноких взрослых она составляет от 353 до 441 евро в месяц, в зависимости от типа жилья. Семьи также получают от 299 до 391 евро на ребенка в месяц, в зависимости от его возраста.

Статус украинских беженцев в Евросоюзе

Беженцы из Украины пользуются в ЕС статусом временной защиты. Он был введен в марте 2022 года и позволяет украинцам, бежавшим от войны, получить коллективную защиту в ЕС, минуя длительные процедуры предоставления убежища. Временная защита предоставляет беженцам из Украины доступ к жилью, рынку труда и здравоохранению в странах ЕС. Однако в постановлении не указан размер выплат для украинских беженцев. Это иногда приводит к существенным различиям.

Польша: постоянные выплаты отсутствуют

В Польше нет постоянных денежных выплат; правительство даже отменило единовременную выплату в размере чуть менее 70 евро на каждого взрослого гражданина Украины. Однако украинские беженцы могут получить личный идентификационный номер. Это позволяет им работать или учиться, а также получать бесплатную медицинскую помощь. Украинские семьи имеют право на чуть менее 190 евро в месяц на первого ребенка; на второго ребенка эта сумма уменьшается. Выплаты выше для детей-инвалидов, а дети с хроническими заболеваниями могут претендовать на социальную помощь.

Венгрия: жесткие законы

Летом 2024 года правительство Виктора Орбана, известного своим антииммигрантским взглядами, ужесточило правила для украинских беженцев, временно нуждающихся в защите. Самые западные регионы Украины теперь классифицируются Будапештом как безопасные. Прибывающие в Венгрию оттуда больше не имеют права на бесплатное размещение в государственных центрах для беженцев. По данным Human Rights Watch, тысячи пострадавших остались без крова. Взрослые, которые по-прежнему считаются временно нуждающимися в защите, получают около 55 евро в месяц плюс дополнительно 34 евро на каждого ребенка.

Бельгия: самые высокие выплаты в ЕС

Взрослые беженцы из Украины, не состоящие в браке, получают в Бельгии около 1100 евро в месяц. Это самые высокие выплаты в ЕС. Они также имеют государственную медицинскую страховку и право на государственное жилье при необходимости и могут получить финансовую помощь на покупку мебели, одежды, медицинских приспособлений (например, очков) и продуктов питания.

Швеция: суточные для беженцев

Украинцы в Швеции получают не ежемесячные выплаты, а лишь суточные. Для одиноких взрослых они составляют примерно 180–190 евро в месяц. Это касается только людей без других источников дохода. Для детей предусмотрены выплаты до 140 евро в месяц. Кроме того, предусмотрены специальные выплаты на такие товары, как зимняя обувь или коляски.

Украинские беженцы также могут получить субсидию на очки, но право на медицинскую помощь они, как правило, имеют только в экстренных случаях или при необходимости неотложной помощи.

Великобритания: бесплатное жилье у частных лиц 

В Соединенном Королевстве, которое после Brexit перестало подчиняться нормам Евросоюза, первый ребенок в семье беженцев получает еженедельную выплату в размере чуть менее 30 евро. Каждый последующий ребенок получает чуть менее 20 евро в неделю. Также предусмотрены пособия по уходу за детьми, которые еще не посещают школу.

Пенсионеры (в возрасте 66 или 67 лет и старше) имеют право на выплату до 230 евро в неделю. Для взрослых беженцев из Украины, не достигших пенсионного возраста, в Великобритании доступны различные виды поддержки, некоторые из которых сложны и рассчитываются в каждом конкретном случае.

Одна из программ помощи, Homes for Ukraine, предлагает украинским беженцам бесплатное жилье у частных лиц. Граждане Украины получают единовременную выплату в размере около 230 евро. Принимающие их лица, которые также являются их поручителями, получают чуть более 400 евро в месяц. В рамках программы Universal Credit украинские беженцы получают дополнительные выплаты, если их сбережения опускаются ниже определенного уровня. Размер и характер выплат зависят от доходов и жилищных условий беженцев.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
31 реакций
31 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:30 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать