Согласно новым правилам, одобренным правительством, с 1 октября в определенный ПДД зимний период (с 1 декабря до 1 марта) автомобили с максимальной полной массой до 3,5 тонн должны быть оснащены исключительно зимними шинами. То есть, так называемая всесезонка попадет под запрет, а езда по латвийским дорогам на покрышках, обозначенных только буквами M+S (грязь и снег), станет противозаконной.

Все владельцы машин смогут «переобувать» свои авто только в покрышки с маркировкой 3PMSF — three-peak mountain snowflake (на которых изображен символ снежинки на фоне горы с тройной вершиной), специально предназначенные для эксплуатации в условиях снега или льда. Шины, лишеные этой маркировки, будут считать летними со всеми отсюда вытекающими.

Автомобиль без маркировки на резине «гора и снежинка» не сможет пройти техосмотр. А если вы продолжите использовать обычную всесезонку после 1 декабря 2024 года, то рискуете нарваться на штраф и лишиться наклейки техосмотра и номерного знака. Согласно закону, передвигаться такой автомобиль может лишь на эвакуаторе.

В связи с этим водителей призывают уже сейчас озаботиться приобретением соответствующих покрышек и при покупке обратить внимание на маркировку. Также эксперты напоминают, что в Латвии зимние шины на машинах обязательны с 1 декабря по 1 марта, а использовать их можно с 1 октября по 1 мая, при этом минимальная глубина протектора на шинах в любом сезоне должна составлять не менее 4 миллиметров.