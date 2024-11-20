«Неправильные» названия в царское время: как с ними обстояло дело тогда?

Пушкинский бульвар пролегал на месте нынешнего бульвара Кронвалда. Несколько столетий это была часть крепостных укреплений – Цитадели. После ее сноса в 1870-е появилась улица Большая Яковлевская. Она начиналась в Старом городе (от нынешнего Сейма) и тянулась мимо Городского канала и Стрелкового парка.

А в 1899-м, в честь 100-летнего юбилея Александра Сергеевича ПУШКИНА, отрезок улицы за чертой Старого города назвали в честь великого поэта – Пушкинский бульвар. Тот, что остался в Старой Риге, - Яковлевской улицей...

Старинные открытки и фотографии, на которых можно прочитать название «Пушкинский бульвар», - редкость. Бульвар хоть и находился в центре, но не привлекал внимания фотографов и издателей открыток: с домами здесь было негусто, в основном учебные заведения - гимназия, училище, семинария.

Фотография, на которой на немецком можно прочитать Pushkinboulevard, 8, - здание женской частной гимназии Александры ЯСТРЖЕМБСКОЙ. Построили его в 1909-м, сохранилось оно и сегодня. В советское время здесь была знаменитая рижская «мореходка», ныне - музыкальное училище имени Язепа Мединя.

Здание женской гимназии на Пушкинском бульваре, 8. На открытке видно и название Пушкинского бульвара – на немецком...

К гимназии примыкало женское ремесленное училище, фасад которого украшали девиз Ora et labora («Молись и трудись») и барельефы учениц. И это здание вместе с барельефом и надписью уцелело.

Через дорогу, за трамвайными путями, находилась православная духовная семинария. Это сооружение также сохранилось, только в иной ипостаси: здесь - факультет медицинского университета и музей анатомии.

Семинарию открыли еще до того, как бульвар стал Пушкинским, – в 1891-м. А кресты спилили не большевики, как кто-то мог бы подумать, а власти независимой Латвии - в 1920-м. Тогда здание отняли у православной общины и устроили в нем музей анатомии...

Старейшина бульвара – бывший арсенал Цитадели (Кронвалда, 3). Он высится с 1770-х, когда по приказу ЕКАТЕРИНЫ II Цитадель начали перестраивать и расширять.

Самое же известное здание – Национальный латышский театр. Построили его в 1902-м на государственные деньги и частные пожертвования, и назывался он тогда – Русский театр.

Газета «Рижский вестник» писала: «Наконец-то осуществились чаяния и желания местного русского общества, увенчались успехом многолетние настояния и усилия. Отныне русское искусство будет иметь подобающий его значению приют. В Риге сооружен первый в Прибалтийском крае русский городской театр...»

Главный вход вел с другого бульвара – Николаевского (сегодня Кр. Валдемара), потому и на старинных открытках с видом театра можно увидеть это название...

До Первой мировой войны на втором этаже театра – в фойе – была бронзовая скульптура Пушкина, изготовленная Александром ОПЕКУШИНЫМ - автором знаменитого памятника поэту на Тверском бульваре в Москве. Эту скульптуру театру подарили в 1902-м – в честь открытия первого русского театра в крае. В годы Первой мировой войны она пропала.

Но связь Риги с поэтом этим не исчерпывается. О том, что здесь жила Анна Петровна КЕРН и Пушкин ей писал в Ригу, известно многим, но мало кто в курсе, что здесь жили потомки Александра Сергеевича. В 1936 году в газете «Сегодня» внук Пушкина Николай Александрович (от старшего сына поэта – Александра) рассказывал, что в Риге сейчас проживают правнук Пушкина Александр Александрович с матерью и сестрами.

А театр, построенный для русских актеров, передали латышскому еще в 1919-м. Спустя четыре года сменил название и бульвар: в 1923-м его переименовали в честь Атиса КРОНВАЛДА – латышского педагога и публициста. Тогда многие улицы центра сменили привычные названия.

Надо отдать должное властям довоенной Риги: чтобы не обижать почитателей поэта, не задевать чувства русской Риги, имя Пушкина дали одной из улиц Московского предместья. Ровно 100 лет она называлась улицей Пушкина, пока власти сегодняшней Риги не спохватились: какие еще улицы «оскорбляют национальные чувства латышей» и их следует немедленно облатышить.

Так в одночасье улицы Московского предместья, еще с царского времени носившие названия классиков русской литературы, сменили названия. Как и сама Московская улица...

В царское время тоже были те, кто хотел менять названия улиц в угоду конъюнктуре. Например, в Юрмале дамоклов меч не раз висел над самой известной улицей курорта – Йомас (тогда Йоменской).

Православная духовная семинария.

Первый раз ее хотели переименовать в честь 100-летия Пушкина – в 1899-м. Общественность во главе с «полицмейстером купальных мест» (кстати, немцем по национальности) уже начала заменять вывески на домах. Но вмешался хозяин тамошней земли – тоже немец, барон ФИРКС. Дело дошло до сената в Петербурге, он вынес решение в пользу Фиркса - и полицмейстер вынужден был уйти в отставку.

В 1914-м на Йоменскую ополчилось уже майоренгоф-дуббельнское общество благоустройства: в честь 300-летия Дома Романовых постановило переименовать улицу в Романовскую. А время для этого было самое подходящее: началась Первая мировая война, и на немцев смотрели косо. Однако историческое название вновь удалось отстоять - теперь уже наследникам барона. Люди были с харизмой. Не помогли ни петиции общественников, ни обращения к генерал-губернатору.

Жаль, нет у нас сегодня фирксов – лишь голосистые общественники, продвигающие «патриотические» идеи...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

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