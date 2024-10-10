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Как тушить пожар в животе?

Редакция PRESS 10 октября, 2024 10:05

Азбука здоровья 0 комментариев

Фармацевтам весьма часто приходится искать ответы на вопрос пациентов: «Почему приобретенные мной медикаменты от изжоги не работают?» Если подобные жалобы частые и дискомфорт сопровождает повседневную жизнь, стоит проверить, не является ли причиной состояние, которые называется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ ).

Гастроэзофагеальный рефлюкс, или кислотный выброс – это попадание кислотного содержания желудка в пищевод и/или в рот.

«Лекарства от изжоги могут не работать по ряду причин. Возможно, симптом не связан с рефлюксным заболеванием, а имеется совсем другое нарушение здоровья», – рассказывает фармацевт Mēness aptieka Эвита Лармане. – «Есть клиенты аптеки, которые, не посещая врача, сами решают, что виной всему эта конкретная болезнь, хотя имеются и другие вероятные причины – неподходящий рацион, неправильное применение лекарств, побочные эффекты от лекарств, взаимодействие лекарств, другое заболевание. Нередко есть такие, кто жалуется на длительный кашель и боль в горле, особенно по утрам, при этом испробовано много лекарств, они не помогают, и выясняется, что причина – ГЭРБ. Поэтому всегда важно не заниматься самолечением, а выяснить причину изжоги».

Антациды против легкой изжоги

Антациды – лекарства, которые помогают уменьшить легкую изжогу, нейтрализовав кислотность в желудке. Облегчение можно почувствовать через сравнительно короткое время. Эти лекарства рекомендуется принимать с едой, если есть подозрения, что после приема пищи может возникнуть изжога.

Антациды – медикаменты первого выбора для беременных, которые страдают от изжоги. Однако следует помнить, что этот медикамент нежелательно применять регулярно и длительно. Кроме того, он не будет воздействовать целительно на повреждения, причиненные кислотой. Поэтому он будет хорош только при приступах изжоги. Надо иметь в виду, что также существует большой риск взаимодействия с другими медикаментами, поэтому важно соблюдать интервал до или после приема других лекарств в размере примерно двух – четырех часов. Антациды могут привести к  побочным эффектам, таким как запор или понос. Перед применением этих лекарств следует проконсультироваться с врачом в случае, если диагностированы сердечная недостаточность, гипертензия, заболевания печени, почек, поскольку таким пациентам важно контролировать объем принимаемых солей (эти лекарства содержат различные соли) и из-за болезни, и из-за терапии».

Регулярные жалобы: что делать?

Если есть регулярные жалобы на изжогу, первый выбор медикаментозного лечения – ингибиторы протонной помпы (ИПП). Фармацевт поясняет: «Это группа лекарств, которая может помочь залечить повреждения пищевода, уменьшить кислотный рефлюкс, а также помочь в лечении язвы желудка. Ингибиторы протонной помпы блокируют энзим, который помогает желудку выделять кислоту, но это не означает, что кислота не выделяется, она выделяется меньше, однако в достаточном количестве, чтобы выполнять свою важную функцию. Например, если ежедневно применять ИПП не менее пяти дней, выделение желудочной кислоты уменьшается на 65%. Но ИПП не на всех воздействует одинаково – по разным причинам, вплоть до генетических, и нередко могут возникнуть и симптомы феномена отмены. Они означают, что при прекращении применения лекарств симптомы усиливаются в сравнении с тем, какими они были до начала терапии».

Если в результате данной терапии симптомы не уменьшаются, первая догадка – у этого пациента не ГЭРБ. Эта новость может быть и хорошей, и плохой.

А если это не  рефлюкс?

«ИПП могут не уменьшить изжогу, если не установлен верный диагноз. Есть ряд других состояний здоровья, которые могут вызывать похожие симптомы, поэтому если пациент возвращается в аптеку с жалобами, что, несмотря на применение медикаментов, жжение в желудке продолжается, мы ему советуем непременно отправиться к врачу», – подчеркивает фармацевт.

Вот лишь несколько проблем со здоровьем, которые также могут привести к ощущениям, подобным изжоге:

• ахалазия пищевода – возникает, если пищевод не может протолкнуть съеденное глубже в пищеварительную систему;

• эозинофильный эзофагит, или накопление белых кровяных телец в пищеводе, вызывающее воспаление;

• желчные камни;

• тревога, нарушения, связанные с нервной системой.

(!) Во время обострения болезни сердца (например, при инфаркте миокарда) ощущения могут быть как при рефлюксе. Так происходит потому, что пищевод и сердце находятся в районе грудины рядом друг с другом. Может быть сложно отличить стенокардию (боль в груди) от изжоги.

Правильное применение ИПП

«Весьма часто неправильное применение лекарств приводит к тому, что они не дают желаемого эффекта, поэтому чрезвычайно важно выслушать фармацевта и соблюдать указания по применению», – говорит Эвита Лармане и перечисляет три вещи, которые надо знать о правильном применении ИПП.

1. Обычно ИПП самые эффективные, если их применять за 30 минут до первого приема пищи.

2. Проконсультируйте с врачом или фармацевтом, если применение ИПП за 30 минут до первого приема пищи не помогает. Возможно, необходима вторая доза, которую следует применять за 30 минут до ужина.

3. Не увеличивайте дозу без консультации с врачом или фармацевтом.

Есть ряд условий, которые распространяются на любые лекарства, в том числе на ИПП.

• Не прекращайте применение лекарств, если только на это не указал врач, который их выписал.

• Убедитесь, что у вас достаточно лекарств, чтобы в какой-то момент не остаться без них. Итак – заблаговременно позаботьтесь о возобновлении рецепта.

• Применяйте лекарства, как указано врачом или рекомендовано фармацевтом.

• Применяйте лекарства каждый день в одно и то же время.

(!) Всегда помните о важности посещения врача – не надо заниматься самолечением!

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