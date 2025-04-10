Как теперь собак выгуливать? Новые нормативы о содержании животных вступают в силу

Полиция и приюты получают довольно много информации от жителей, которые сообщают, что с тем или иным питомцем хозяин обращается жестоко – оставляет без воды и еды, порой даже бьет или вообще выбрасывает на улицу. Закон о защите животных предусматривает наказание за жестокое обращение с братьями меньшими. Теперь же появились новые нормы - и некоторые из них, по мнению владельцев животных, спорные...

Собака на цепи – нонсенс

Одна из самых важных поправок в законе – запрет на содержание собак на привязи. И это не обязательно на цепи. Сразу возникает вопрос: всех и всегда?

Запрет не распространяется:

* на собак, родившихся до 31 августа 2023 года;

* в возрасте до 10 месяцев;

* на животных, участвующих в выставках, аукционах, соревнованиях и других публичных местах.

Закон допускает постоянное содержание собаки на улице, если это не вредит ее здоровью и благополучию...

Демографию - контролировать

В отличие от людей, собачки и котики более плодовиты. Причем некоторые заводчики злоупотребляют этим, и породистые зверушки приносят ценное потомство фактически без передышки.

В новом законе есть такой пункт: щенки и котята у питомцев могут появляться не чаще одного раза в год, отвечают за это их владельцы.

Если у вашего питомца появятся детеныши, вы уже становитесь заводчиком - несмотря на то, собираетесь ли вы продолжать разведение животных или нет. Поэтому факт рождения надо зарегистрировать в базе данных домашних животных.

А также владелец животного, передающий или продающий другому лицу щенков, котят или детенышей хорька, должен подтвердить, что прошел обучение, как обеспечить благополучие и защиту животных. Более того, в таком случае прежний владелец животного обязан предоставить новому владельцу его характеристику и основную информацию: возраст, вид, порода, страна происхождения, состояние здоровья, наличие идентификационной метки и регистрации, а также особенности поведения и содержания...

В то же время в Риге

Подготовлен проект правил содержания домашних животных в столице, депутаты рассматривают возможность отмены налога на собак.

* О выгуле собак

Проектом обязательных правил содержания домашних (комнатных) животных предусмотрено, что выгул собак будет разрешен в общественных местах на территории самоуправления, за исключением детских игровых площадок, спортивных площадок образовательных учреждений, официальных городских зон для купания, мест проведения массовых мероприятий, где организатором массового мероприятия не предусмотрен допуск собак, а также в иных местах, указанных в обязательных нормативных актах муниципалитета.

Планируется, что собак можно будет выгуливать без поводка в городских парках, садах и скверах с 22.00 до 7.00, а также на огороженных территориях, отведенных для выгула собак, в муниципальных лесах общего пользования и лесопарках круглосуточно, за исключением отдельных территорий.

Владелец или держатель домашнего животного будет обязан по требованию сотрудника Рижской муниципальной полиции предъявить животное, зафиксировав его таким образом, чтобы можно было безопасно и беспрепятственно проверить идентификационный номер с помощью считывателя микрочипа.

* Отлов бродячих животных

Проект правил предусматривает, что владелец животного должен оплатить расходы самоуправления на оплату отлова, транспортировки, ветеринарного обслуживания и содержания в приюте бездомного или оставленного без помощи животного.

* О плате за содержание собаки

Плата за содержание собаки составляет 10 евро в год, а для некоторых групп жителей предусмотрены льготы.

По данным Центра сельскохозяйственных данных, на территории Рижского самоуправления зарегистрировано более 56 000 собак, однако плата за содержание собак взимается в значительно меньшем объеме, чем предусмотрено. Так, 2022 году было перечислено всего около 64 000 евро. Средства, собранные от платы за содержание собак, направляются на благоустройство и содержание площадок для выгула собак, а также на уход за бездомными и оставленными без помощи животными.

...Жителям предлагают высказать также о плате за содержание собак: платить или не платить так называемый собачий налог? Если платить, то в каком размере и каким образом деньги вносить? Для чего использовать эту плату: для создания площадок для выгула собак и другой инфраструктуры?

Есть вопрос о целесообразности сбора за содержание собак в Риге. Платят фактически 15% владельцев собак, средства идут в самоуправление, которое в свою очередь тратит такую же сумму на надзор за сбором и администрирование. Значит, надо показать жителям, куда идут эти средства – на развитие инфраструктуры, в том числе площадки для выгула собак, и тем самым мотивировать владельцев животных платить взносы.

А также когда использовать поводок? Всегда и везде или с исключениями? Можно ли разрешить присутствие домашних животных на публичных мероприятиях?

Жители смогут высказать свои предложения на сайте самоуправления по ссылке:

https://www.riga.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti

Присылайте письма с пометкой «Книга жалоб и предложений"на электронную почту: andrianova@pdc.lv.

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА