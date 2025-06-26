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Как стать десятиклассником? Средние школы открыли прием заявок

Редакция PRESS 26 июня, 2025 09:40

Новости Латвии 0 комментариев

С 26 по 30 июня в Риге открыт приём заявок на поступление в десятые классы государственных гимназий и средних школ на 2025/2026 учебный год. Подать документы можно через электронный портал latvija.gov.lv. Планируется зачислить минимум 4000 учеников в 55 столичных школ.

Анита Петеркопа, руководитель отдела общеобразовательных школ Рижского самоуправления, сообщила о новой электронной услуге, которая упрощает процесс. Теперь родители могут ознакомиться с правилами школы и её программами, а также подать заявление онлайн, не посещая учебное заведение. Для использования услуги на портале Latvija.gov.lv потребуется ID-карта с э-подписью, Smart-ID или Mobile-ID. Время подачи заявления не влияет на конкурс. Подтверждение о регистрации заявки с информацией о выбранной школе и программах придёт на указанный адрес электронной почты. Важно, что можно подавать заявления сразу в несколько школ, заполняя отдельную электронную заявку для каждой.

Приём в десятый класс в Латвии осуществляется на конкурсной основе. Основным критерием для всех школ станет оценка по предмету из сертификата централизованных экзаменов. Для государственных гимназий дополнительно учитывается результат вступительного экзамена от 31 мая. Для средних школ, помимо результатов централизованных экзаменов, учитываются годовые оценки из сертификата об основном образовании. Если возникнут сложности с онлайн-подачей, родители могут обратиться за помощью непосредственно в выбранное учебное заведение, где также есть возможность подать заявление лично. Безопасность данных гарантируется в соответствии с требованиями Регламента по защите данных.

Анита Петеркопа напоминает о распространённых ошибках при заполнении: неточные данные о детях или неверные адреса электронной почты. Рекомендуется внимательно проверять информацию перед отправкой.

Результаты конкурса будут опубликованы 1 июля. Государственные гимназии опубликуют списки 1 июля в 10:00, а затем обновлённые списки будут публиковаться 4 и 9 июля, а также каждые три рабочих дня в течение лета. Родителям важно принять решение в течение трёх рабочих дней после публикации о приеме и сообщить решение гимназии, чтобы была возможность освободить место. Средние школы могут публиковать списки 1 июля или до 4 июля, в зависимости от формирования очереди. Обновлённые списки будут доступны для ознакомления 9 июля в 10:00 и 14 июля в 10:00.

Ученики, не сдававшие централизованные экзамены, также могут участвовать в конкурсном отборе. В этом случае в заявлении указываются годовые оценки по основным предметам, по которым проводились централизованные экзамены. Эти оценки будут переведены в проценты по специальной таблице. Новая электронная услуга направлена на максимальное упрощение и удобство процесса подачи заявлений для родителей и учеников.

 

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