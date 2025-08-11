Как рецепт пасты вызвал дипломатический спор между Великобританией и Италией

Все началось с неправильного сыра и некачественного сливочного масла. Один из самых популярных в Великобритании сайтов о еде "Good Food" (бывший BBC Good Food) набрался наглости и назвал римское качо-э-пепе "быстрым обедом", приготовленным из четырех ингредиентов: "спагетти, перец, пармезан и сливочное масло".

Итальянцы были возмущены, и не без оснований.

Во-первых, каждый, кто хоть раз пытался приготовить cacio e pepe, знает, что процесс этот отнюдь не быстрый, а подготовка требует терпения и мастерства. Взбить сыр и воду для пасты, чтобы получилась идеальная эмульсия, не так-то просто. В конце концов, не зря же это блюдо так популярно. Если вы хотите оценить итальянский ресторан, то заказывайте именно его. Если они правильно делают cacio e pepe, значит, у них все в порядке. Если же они испортили его, например, пармезаном, то вы попали в компанию язычников.

Во-вторых, настоящее римское блюдо состоит всего из трех ингредиентов: пасты (обычно тоннарелли), черного перца и сыра Пекорино Романо. Пармезан - это кардинальный грех, и уж точно в этом рецепте не должно быть никакого сливочного масла.

Невинная оплошность британцев? Может быть, и так. Но, опять же, есть правила, и не нужно портить традиционное итальянское блюдо.

Итальянские СМИ не оставили это кулинарное предательство без внимания: римская газета Il Messaggero написала: "Перефразируя знаменитый британский гимн "Боже, храни короля", римские рестораторы теперь говорят: "Боже, храни cacio e pepe"".

Затем последовала реакция президента Fiepet-Confesercenti (ассоциации, представляющей итальянские рестораны) в Риме и Лацио Клаудио Пика, который официально подал жалобу. Он направил письмо в медиакомпанию Immediate Media, которая издает Good Food, и британскому послу в Риме Эдварду Ллевеллину за то, что он назвал "абсурдной мистификацией" кулинарных традиций.

Столкнувшись с возмущением, веб-сайт, похоже, обновил свой рецепт, восстановив священные три ингредиента. Фух... Но не так быстро. В Интернете есть совет, в котором говорится, что начинающие кулинары могут добавить сливки, чтобы помочь соусу собраться вместе.

Как сказал журналист общественного телевидения RAI: "Они всегда говорят нам, что мы не так хороши, как BBC... а потом они делают это. Это очень серьезная ошибка". Предложение добавить сливки заставило меня содрогнуться".

Никто еще не рассказал им о том, что большинство британцев до сих пор готовят карбонару со сливками. Иначе может начаться война.