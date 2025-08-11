Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как рецепт пасты вызвал дипломатический спор между Великобританией и Италией

11 августа, 2025

На британском сайте о еде появился рецепт качо э пепе со сливочным маслом. Итальянские СМИ не оставили это кулинарное предательство без внимания. В прошлом году перепалка о чае между Великобританией и США грозила разразиться адской бурей. В этом году "вероломный Альбион" настраивается против Италии в почти дипломатическом кризисе, который может перерасти...

Все началось с неправильного сыра и некачественного сливочного масла. Один из самых популярных в Великобритании сайтов о еде "Good Food" (бывший BBC Good Food) набрался наглости и назвал римское качо-э-пепе "быстрым обедом", приготовленным из четырех ингредиентов: "спагетти, перец, пармезан и сливочное масло".

Итальянцы были возмущены, и не без оснований.

Во-первых, каждый, кто хоть раз пытался приготовить cacio e pepe, знает, что процесс этот отнюдь не быстрый, а подготовка требует терпения и мастерства. Взбить сыр и воду для пасты, чтобы получилась идеальная эмульсия, не так-то просто. В конце концов, не зря же это блюдо так популярно. Если вы хотите оценить итальянский ресторан, то заказывайте именно его. Если они правильно делают cacio e pepe, значит, у них все в порядке. Если же они испортили его, например, пармезаном, то вы попали в компанию язычников.

Во-вторых, настоящее римское блюдо состоит всего из трех ингредиентов: пасты (обычно тоннарелли), черного перца и сыра Пекорино Романо. Пармезан - это кардинальный грех, и уж точно в этом рецепте не должно быть никакого сливочного масла.

Невинная оплошность британцев? Может быть, и так. Но, опять же, есть правила, и не нужно портить традиционное итальянское блюдо.

Итальянские СМИ не оставили это кулинарное предательство без внимания: римская газета Il Messaggero написала: "Перефразируя знаменитый британский гимн "Боже, храни короля", римские рестораторы теперь говорят: "Боже, храни cacio e pepe"".

Затем последовала реакция президента Fiepet-Confesercenti (ассоциации, представляющей итальянские рестораны) в Риме и Лацио Клаудио Пика, который официально подал жалобу. Он направил письмо в медиакомпанию Immediate Media, которая издает Good Food, и британскому послу в Риме Эдварду Ллевеллину за то, что он назвал "абсурдной мистификацией" кулинарных традиций.

Столкнувшись с возмущением, веб-сайт, похоже, обновил свой рецепт, восстановив священные три ингредиента. Фух... Но не так быстро. В Интернете есть совет, в котором говорится, что начинающие кулинары могут добавить сливки, чтобы помочь соусу собраться вместе.

Как сказал журналист общественного телевидения RAI: "Они всегда говорят нам, что мы не так хороши, как BBC... а потом они делают это. Это очень серьезная ошибка". Предложение добавить сливки заставило меня содрогнуться".

Никто еще не рассказал им о том, что большинство британцев до сих пор готовят карбонару со сливками. Иначе может начаться война.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

