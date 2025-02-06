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Как понимать сигналы своего тела? Психолог дает советы, как распознать стресс и снизить напряжение

Редакция PRESS 6 февраля, 2025 15:09

Азбука здоровья 0 комментариев

Стресс может создать подлинный хаос в нашем теле. Специалисты говорят, что физическое недомогание может сигнализировать о плохом психическом состоянии. Клинический психолог и психолог здоровья Национального центра психического здоровья и VСA Екатерина ВИНТЕР советует обращать внимание на сигналы тела, которые могут помочь распознать стресс и перенапряжение:

1. Под влиянием затянувшегося стресса долгое время напряжены и мышцы. Такое состояние может привести к хроническим болям, особенно в области шеи, плеч и спины.
2. Одним из сигналов стресса является постоянно повышенный уровень кортизола (гормона стресса) в крови. Когда стресс становится хроническим, тело продолжает в большом объеме производить кортизол, что негативно сказывается на многих функциях организма.
3. Стресс и перенапряжение влияют на внимание, концентрацию и способности памяти. Это происходит из-за того, что хронический стресс стимулирует симпатическую нервную систему и нарушает работу префронтальной коры, отвечающей за когнитивные функции.
4. Хронический стресс связан со снижением пластичности мозга, что влияет на способность адаптироваться к новым условиям и ситуациям. По этой причине человеку может показаться, что жизненные ситуации опаснее или сложнее, чем они есть на самом деле. Это доказано исследованиями влияния стресса на работу миндалевидного тела мозга, или амигдалы.
5. Ухудшение качества сна — один из характерных симптомов затянувшегося стресса. В результате недостаточного и некачественного сна возникает хроническая усталость, которая снижает способность восстанавливать силы, оказывая негативное влияние на физическое и эмоциональное состояние.
6. Хронический стресс и перенапряжение часто способствуют возникновению головных болей. Под действием стресса мышцы напрягаются, а нервная система работает интенсивнее, что может привести к эпизодам мигрени.
7. Эмоциональное истощение является одним из главных признаков выгорания и указывает на то, что организму не хватает ресурсов эффективно справляться с эмоциональной нагрузкой. Депрессия часто напрямую связана с неспособностью долго справляться со стрессом.

В случае длительного стресса или перенапряжения, когда к тому же о проблемах свидетельствуют и реакции физического тела, вероятнее всего, нужно искать помощь специалиста.

Прежде чем проблема разрастется, можно начать с попыток помочь себе.
Важно осознать причину своего состояния и понять, в каком месте в теле накопился стресс. Для этой цели полезным будет четырехшаговое упражнение, направленное на прислушивание к себе, к своим ощущениям.

Как помочь себе?

Можно применять технику «осознанное дыхание». Это делают, сидя или стоя в удобной позе. Нужно закрыть глаза и сосредоточиться на своем дыхании, делая медленный и глубокий вдох и выдох, представляя, что с каждым выдохом происходит освобождение от напряжения, скопившегося в теле, и усталость и стресс исчезают, как легкий пар. Рекомендуется делать это упражнение примерно 5 минут.

Еще помогает «сканирование» тела. Мысленно продвигаясь от головы к ногам, проводят «сканирование» тела, сознательно обращая внимание на свои ощущения — напряжение, тепло, прохладу или пульсации — в каждой из частей тела, осознавая, как себя чувствуют, например, плечи, если они напряжены, с чем связано напряжение (перенапряжение, возможно, эмоциональная усталость), указывает ли оно на неразрешенную ситуацию или эмоцию, которую тело не понимает или не может выразить. Этому упражнению можно посвятить около десяти минут.

После «сканирования» тела надо выбрать одну зону напряжения и направить на нее осознанное внимание и дыхание, представляя, что при вдохе в это место поступают тепло, свет, энергия. С каждым выдохом напряжение освобождается, уменьшается, тело становится легче и свободнее. Этому тоже можно посвятить минимум десять минут.

Заключительная часть упражнения — рефлексия: нужно обдумать, что удалось, что тело пыталось «сказать», ощущались ли изменения после дыхания, была ли какая-то часть тела, где напряжение несет с собой историю или эмоцию.

Как снизить влияние стресса?

Фармацевт Mēness aptieka Эвита Лармане отмечает, что когда состояние ментального напряжения еще не совсем критическое, организму порой достаточно небольшой помощи, например, улучшения качества сна, стабилизации нервной системы и балансировки эмоционального состояния, поддержки иммунной системы.
По словам Эвиты Лармане, в аптеках доступны помогающие этому безрецептурные средства для различных целей и, следуя рекомендации врача или (в более легких случаях) проконсультировавшись с фармацевтом, их можно взять в помощь. Например, возможно, необходимо повысить в организме уровень витамина D, который играет большую роль в работе иммунной системы. Возможно, не хватает какого-то важного микроэлемента (рекомендуется делать анализы крови, чтобы это констатировать), нередко нервной системе нужны витамины группы В.

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