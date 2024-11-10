«Как отличить этнические анклавы»: Рига «заразилась» от России лихорадочной скупкой сливочного масла?

Как пишет российское независимое новостное агентство "Медуза", сливочное масло в отдельных супермаркетах стали упаковывать в особую защитную оболочку, которую обычно используют для деликатесных продуктов, например, икры и высококачественного алкоголя. Этому способствовал рост краж сливочного масла, в том числе двое мужчин были арестованы после попытки украсть сразу 25 пачек масла из супермаркета в Москве.

С ростом расходов правительства на войну Россия перешла на экономику военного времени. Инфляция в России остается высокой на протяжении всего 2024 года. Рост затрат, связанных с зарплатами, процентными ставками, топливом и транспортом, способствовал росту цен на молочные продукты.

В Латвии тоже, как свидетельствуют посты в соцсети "Х", кое-где наблюдается нехватка сливочного масла в магазинах. Идет дискуссия о том, откуда вдруг взялась такая тенденция и нет ли тут влияния процессов, происходящих в соседней стране.

Пользователь аккаунта @Afanasijs заметил явную нехватку сливочного масла в магазинах рижского микрорайона Зиепниеккалнс, задавшись вопросом, не связано ли это с тем, что в нем в большинстве проживают представители национальных меньшинств. Помимо прочего, в комментариях предполагают, что эти люди, вероятно, переправляют масло своим родственникам в соседнюю страну.

Вот его пост:

"Хм, я удивлен.

В больших магазинах Зиепниеккалнса раскуплено сливочное масло, а в лавках Марупе оно лежит кучами. Факт - в стране за Зилупе, говорят, нехватка масла, а в Зиепниеккалнсе в основном живут они. Связан ли масляный кризис в лавках здесь с их информационным пузырем? Или просто совпадение?"

А вот версии комментаторов:

- Думаю, все намного проще: в последнее время резко повысились цены на сливочное масло и, конечно, людям кажется, что они продолжат расти. Если для тех, кто живет в марупских частных домах, заплатить лишние 50 центов за пачку масла - это не трагедия, то для жителей Зиепниеккалнса это может быть ощутимо.

- С ценой это связано в малой степени. Молодежь из Марупе потребляет меньше сливочного масла, чем пенсионеры из Зиепниеккалнса.

- Масло - это не тот продукт, который можно хранить. Те, кто экономит последние 50 центов, едят маргарин.

- Блин, я уже 2 недели назад писал, что на Агенскалнском рынке передо мной русские купили 5 кг сливочного масла и погрузили в рюкзак Louis Vitton. В Латвии скоро карточки будут.

- Вряд ли, в Lidl, похоже, регулярно или магазин не заказывает, или мало присылают (как минимум, уже несколько недель), так как более дорогие аналоги доступны были. А тем временем Rimi снова повысили цену на свой Smart.

- Еще один способ отличить этнические анклавы. В этой связи я вспомнил, как бабули покупали соль тоннами. Незадолго до нашего вступления в ЕС. Потому что кто-то пустил мулю, будто в ЕС запретят соль грубого помола.