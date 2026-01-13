Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как олимпийцы берегут психическое здоровье перед Олимпийскими играми

Euronews 13 января, 2026 10:41

Мир 0 комментариев

По мере приближения зимних Олимпийских игр сборная США делает акцент на психическом здоровье, качественном сне и стойкости спортсменов, а не на медалях.

Если бы единственным мерилом были золотые медали, почти всех олимпийских спортсменов пришлось бы считать неудачниками.

Клинический психолог Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Эмили Кларк будет помогать спортсменам понять, что значит быть успешным, когда 6 февраля в Италии стартуют зимние Игры.

В составе команды из 15 человек, оказывающей психологические услуги, Кларк поддерживает спортсменов, привыкших к триумфам, но неизбежно рискующих потерпеть неудачу.

Команда работает с психическим здоровьем и аспектами выступления, включая мотивацию, управление гневом, тревожность, расстройства пищевого поведения, семейные проблемы, травмы, депрессию, сон, умение справляться с давлением и поездки.

В сферу компетенции Кларк входят управление стрессом, важность сна и помощь спортсменам высшего уровня выступать на пике и не поддаваться искушению оценивать себя лишь по результату.

«Сегодня многие спортсмены понимают, что психическое здоровье — это составляющая не только спорта, но и жизни», — сказала она агентству Associated Press. «Здесь спортсмены могут развивать навыки, которые продлевают карьеру или делают ее более приятной.»

Новое понимание успеха

Ожидается, что сборная США отправит на зимнюю Олимпиаду около 235 спортсменов, а на Паралимпиаду — около 70.

«Большинство спортсменов, проходящих через Team USA, не выиграют золотую медаль, — сказала Кларк. — Такова реальность элитного спорта.»

На последних зимних Играх в Пекине в 2022 году США завоевали золото в девяти видах программы.

По словам Кларк, она часто повторяет олимпийцам и паралимпийцам: это шанс, который бывает раз в жизни. Сосредоточьтесь на процессе. Наслаждайтесь моментом.

«Ваша задача — не выиграть золотую медаль, ваша задача — делать свое дело, а золотая медаль — это то, что случается, когда вы выполняете свою работу», — сказала она.

«Где-то это может означать переосмыслить, как выглядит успех, — добавила она. — А где-то — развивать устойчивость перед неудачами и поражениями.»

Кларк учит сохранять концентрацию под давлением и становиться сильнее благодаря поражениям.

«Мы становимся сильнее, когда доводим себя до предела своих возможностей — а затем восстанавливаемся, — сказала она. — Когда мы испытываем стресс, это влияет на внимание. Умение удерживать фокус на задаче, оставаться верными главному — именно этому мы и стараемся учить.»

Психологическая помощь в команде США

Кендалл Гретш завоевала четыре золотые медали на летних и зимних Паралимпийских играх и часть своего успеха связывает с психологической поддержкой USOPC.

«У нас есть спортивный психолог, который сопровождает нас почти весь сезон», — сказала она. «Возможность просто с ним связаться... и получить напоминание о том, зачем ты здесь. Какого опыта ты ищешь?»

Американская фигуристка Алыса Лю, чемпионка мира 2025 года и шестая на Олимпиаде-2022, тоже твердо верит в спортивную психологию.

«Я работаю со спортивным психологом», — сказала она, не называя имени. «Она невероятная — прямо MVP.»

Разумеется, MVP здесь — не Most Valuable Person и не Most Valuable Player, а Most Valuable Psychologist.

Важность сна

«Сон — область, с которой спортсменам часто бывает трудно справиться по целому ряду причин», — сказала Кларк, перечислив среди них графики разъездов, поздние тренировки, травмы и жизненный стресс.

«У нас много спортсменов — родителей, и на ранних этапах родительства сон часто нарушается», — сказала она. «Мы относимся к сну как к реальной составляющей выступления. Но когда дни забиты делами, он нередко уходит на второй план.»

Кларк советует своим спортсменам — и всем остальным — следующее: не употреблять кофеин после 15:00, снижать стресс перед сном, придерживаться регулярного режима, спать в темной комнате и обеспечивать себе от семи до девяти часов сна каждую ночь.

«Сон — краеугольный камень здоровой результативности», — добавила она.

Дани Аравич — двукратная паралимпийка: она выступала и на летних, и на зимних Играх — и на предстоящей Паралимпиаде выйдет на старт в лыжных гонках. В недавнем интервью она рассказала, что регулярно пользуется многими психологическими услугами, которые предоставляет USOPC.

«Я начала отслеживать свой сон», — сказала она, назвав Кларк своим консультантом. «Особенно когда ты спортсмен и у тебя несколько работ, сон — твой спаситель номер один всегда. Это то, что — знаете — помогает сохранять ясность мышления.»

Главные новости

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели
Важно

Морозы усилятся до минус 30 и продержатся, как минимум, ещё 3 недели (1)

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП
Важно

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку
Важно

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку (1)

«Шкаф» закрывается? На продажу выставлен легендарный ночной клуб

Важно 15:37

Важно 0 комментариев

На портале объявлений ss.com выставлен на продажу готовый ночной клуб. Судя по размещённой на сайте информации, продаётся хорошо известный в Риге клуб «Skapis», в помещении которого ранее на протяжении длительного времени работало другое легендарное ночное заведение — «Piens».

Читать
Поддельные лекарства в продаже: латвийцев предупреждают об опасности

ЧП и криминал 15:23

ЧП и криминал 0 комментариев

На латвийском рынке по-прежнему доступны препараты, происхождение, состав и действие которых неизвестны. Нелегальные продукты создают серьезный риск для здоровья и даже жизни людей.

Читать

Может закончиться смертью: полиция предупреждает об опасных «забавах»

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в социальных сетях выступила с жёстким предупреждением для родителей и других взрослых, подчеркнув, что катание детей на санках или на «плюшке», привязанных к автомобилю, является крайне опасным и недопустимым поведением.

Читать

Кому и сколько: что нового обещают латвийцам в социальной сфере в 2026 году?

Новости Латвии 15:06

Новости Латвии 0 комментариев

Наступил 2026-й. И его, как и предыдущие годы, жители ожидали с волнением и надеждой на перемены к лучшему. Люди работающие мечтают о повышении зарплаты и снижении налогов, пенсионеры – о повышении пенсий, семьи с детьми, конечно, мечтают, чтобы дети росли здоровыми... ну и чтобы государство больше обращало внимания на их нужды. Увеличит ли государство размеры выплат своим жителям, которым они полагаются, вырастут ли доходы латвийцев в наступившем году? 

Читать

Три отделения Латвийского онкологического центра переезжают

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 0 комментариев

В январе три отделения Латвийского онкологического центра (LOC) временно переводят в помещения стационара «Гайльэзерс» в рамках подготовки к масштабной реконструкции центра, сообщает агентство LETA. Речь идёт о 14-м отделении сосудистой хирургии, 16-м неврологическом отделении и 3А отделении онкологической хирургии головы и шеи.

Читать

В среду в Латвии усилится ветер

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии немного усилится ветер, что сделает мороз более неприятным, прогнозируют синоптики.

Читать

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Читать