Как олимпийцы берегут психическое здоровье перед Олимпийскими играми

Если бы единственным мерилом были золотые медали, почти всех олимпийских спортсменов пришлось бы считать неудачниками.

Клинический психолог Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Эмили Кларк будет помогать спортсменам понять, что значит быть успешным, когда 6 февраля в Италии стартуют зимние Игры.

В составе команды из 15 человек, оказывающей психологические услуги, Кларк поддерживает спортсменов, привыкших к триумфам, но неизбежно рискующих потерпеть неудачу.

Команда работает с психическим здоровьем и аспектами выступления, включая мотивацию, управление гневом, тревожность, расстройства пищевого поведения, семейные проблемы, травмы, депрессию, сон, умение справляться с давлением и поездки.

В сферу компетенции Кларк входят управление стрессом, важность сна и помощь спортсменам высшего уровня выступать на пике и не поддаваться искушению оценивать себя лишь по результату.

«Сегодня многие спортсмены понимают, что психическое здоровье — это составляющая не только спорта, но и жизни», — сказала она агентству Associated Press. «Здесь спортсмены могут развивать навыки, которые продлевают карьеру или делают ее более приятной.»

Новое понимание успеха

Ожидается, что сборная США отправит на зимнюю Олимпиаду около 235 спортсменов, а на Паралимпиаду — около 70.

«Большинство спортсменов, проходящих через Team USA, не выиграют золотую медаль, — сказала Кларк. — Такова реальность элитного спорта.»

На последних зимних Играх в Пекине в 2022 году США завоевали золото в девяти видах программы.

По словам Кларк, она часто повторяет олимпийцам и паралимпийцам: это шанс, который бывает раз в жизни. Сосредоточьтесь на процессе. Наслаждайтесь моментом.

«Ваша задача — не выиграть золотую медаль, ваша задача — делать свое дело, а золотая медаль — это то, что случается, когда вы выполняете свою работу», — сказала она.

«Где-то это может означать переосмыслить, как выглядит успех, — добавила она. — А где-то — развивать устойчивость перед неудачами и поражениями.»

Кларк учит сохранять концентрацию под давлением и становиться сильнее благодаря поражениям.

«Мы становимся сильнее, когда доводим себя до предела своих возможностей — а затем восстанавливаемся, — сказала она. — Когда мы испытываем стресс, это влияет на внимание. Умение удерживать фокус на задаче, оставаться верными главному — именно этому мы и стараемся учить.»

Психологическая помощь в команде США

Кендалл Гретш завоевала четыре золотые медали на летних и зимних Паралимпийских играх и часть своего успеха связывает с психологической поддержкой USOPC.

«У нас есть спортивный психолог, который сопровождает нас почти весь сезон», — сказала она. «Возможность просто с ним связаться... и получить напоминание о том, зачем ты здесь. Какого опыта ты ищешь?»

Американская фигуристка Алыса Лю, чемпионка мира 2025 года и шестая на Олимпиаде-2022, тоже твердо верит в спортивную психологию.

«Я работаю со спортивным психологом», — сказала она, не называя имени. «Она невероятная — прямо MVP.»

Разумеется, MVP здесь — не Most Valuable Person и не Most Valuable Player, а Most Valuable Psychologist.

Важность сна

«Сон — область, с которой спортсменам часто бывает трудно справиться по целому ряду причин», — сказала Кларк, перечислив среди них графики разъездов, поздние тренировки, травмы и жизненный стресс.

«У нас много спортсменов — родителей, и на ранних этапах родительства сон часто нарушается», — сказала она. «Мы относимся к сну как к реальной составляющей выступления. Но когда дни забиты делами, он нередко уходит на второй план.»

Кларк советует своим спортсменам — и всем остальным — следующее: не употреблять кофеин после 15:00, снижать стресс перед сном, придерживаться регулярного режима, спать в темной комнате и обеспечивать себе от семи до девяти часов сна каждую ночь.

«Сон — краеугольный камень здоровой результативности», — добавила она.

Дани Аравич — двукратная паралимпийка: она выступала и на летних, и на зимних Играх — и на предстоящей Паралимпиаде выйдет на старт в лыжных гонках. В недавнем интервью она рассказала, что регулярно пользуется многими психологическими услугами, которые предоставляет USOPC.

«Я начала отслеживать свой сон», — сказала она, назвав Кларк своим консультантом. «Особенно когда ты спортсмен и у тебя несколько работ, сон — твой спаситель номер один всегда. Это то, что — знаете — помогает сохранять ясность мышления.»