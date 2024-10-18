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Как не свыкнуться с непригодными медикаментами в домашней аптечке? Делится советами фармацевт

Редакция PRESS 18 октября, 2024 14:59

Азбука здоровья 0 комментариев

Столкнувшись с проблемами со здоровьем или бытовыми травмами, первой помощью часто становится домашняя аптечка – здесь мы храним лекарства от острых и хронических недугов, лекарства от боли и лихорадки, средства на случай травм, а также другие препараты, которые могут помочь в различных кризисных ситуациях. Однако все приобретенные медикаменты годны и безопасны для применения только в течение определенного периода времени, в результате чего в доме могут накапливаться отходы непригодных медикаментов. Как сократить количество непригодных медикаментов рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане. 

"Почти в каждом доме периодические накапливаются непригодные медикаменты - лекарства, инструкции к которым уже не найти и непонятно для чего они предназначены, лекарства с истекшим сроком годности, препараты, которые понадобились только во время болезни, и теперь они уже не нужны. Все они являются опасными отходами, содержащими активные вещества, и могут быть опасны для людей и животных в случае неправильной переработки или утилизации. Ненужные медикаменты ни в коем случае нельзя выбрасывать в бытовой мусор или смывать в канализацию, их утилизируют специальными методами, например: путем сжигания при высоких температурах, что требует специального оборудования и значительных финансовых ресурсов. Чтобы защитить не только окружающую среду, но и наше здоровье, важно заботиться о домашней аптечке и по возможности сократить объем непригодных медикаментов, – говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.

Не покупайте больше, чем нужно! Лекарства желательно покупать только в необходимом количестве – согласно рекомендации врача или фармацевта. Это позволит избежать накопления чрезмерных запасов и необходимости выбрасывать лекарства позднее. В случае заболевания, требующего приема определенных лекарств, определенно не следует создавать большие запасы, поскольку маловероятноо, что это лекарство снова придется использовать в ближайшем будущем. Также не следует покупать несколько лекарств одного и того же действия, вместо этого обеспечить себя основными предметами домашней аптечки, например, жаропонижающими средствами (парацетамол, ибупрофен или препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту или аспирин), обезболивающими препаратами, ферменто-содержащими средствами, способствующими перевариванию питательных веществ, противодиарейными средствами, средствами, нормализующими микрофлору кишечника, и лекарствами от других заболеваний, часто поражающих ваших домашних.

Соблюдайте правила хранения лекарств! После приобретения лекарств внимательно прочитайте их инструкцию и выясните, требуют ли они особого хранения, например, в холодильнике.  Такой режим хранения до открытия, например, имеют некоторые глазные капли. Обычно, лекарства следует хранить в сухом, недоступном для детей и домашних животных месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Неправильное хранение может повредить лекарственное средство, и оно станет непригодным для применения. Частой ошибкой является хранение лекарств на полке в ванной – ванная обычно представляет собой помещение с повышенным уровнем влажности, и в ней определенно не должны храниться медикаменты.

Наведите порядок! Храните лекарства так, чтобы их было легко видеть. Если лекарства хранятся не в одном месте, велика вероятность повторного приобретения лекарств, которые уже находятся дома. Лекарства можно организовать по отдельным упаковкам меньшего размера или закрываемым пакетам, разделив их по категориям или типам упаковки. Если приобретается несколько препаратов одной категории, в первую очередь используются те, срок годности которых истекает раньше.

Регулярно проверяйте срок годности! Лекарство желательно хранить в оригинальной упаковке, на которой указан срок годности лекарства. Если лекарство приобретено, разделяя содержимое упаковки на части, сохраните информацию о сроке годности. На упаковках с лекарствами могут наклеивать информацию о сроке годности или пометки о том, когда они были приобретены или открыты. Не реже двух раз в год проверяйте срок годности всех находящихся в доме лекарств, и удаляйте из домашней аптечки те, у которых истек срок годности. Непригодные медикаменты не выбрасывают в мусорный бак, а сдают в ближайшую аптеку, чтобы их переработали или утилизировали надлежащим образом.

Ведите электронный учет! Поскольку для организации повседневной жизни сегодня доступны различные приложения, рассмотрите возможность использования технологических инструментов, которые помогут следить за запасами лекарств и сроками их годности. Управлять запасами лекарств и принимать лекарства могут помочь такие приложения, как MediSafe, MyTherapy, CareZone, Round Health и другие.

"Следуя этим советам, вы сможете более эффективно содержать домашнюю аптечку и уменьшить объем лекарств с истекшим сроком годности. Такие медикаменты больше не будут выполнять свою функцию и могут причинить вред здоровью. Непригодные медикаменты можно бесплатно сдать на утилизацию во всех аптеках Apotheka, предварительно соответствующе подготовив их, вынув из внешней упаковки и поместив в пакет. Также можно отдельно сдать и ртутные термометры. Заботьтесь о своем здоровье и окружающей среде, и относитесь к лекарствам ответственно", – призывает фармацевт Алина Флейшмане.

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