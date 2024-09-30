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Как не ладили люди с котом: легенды и быль о «кошкином доме»

Еженедельник «Вести» 30 сентября, 2024 11:42

История и культура 0 комментариев

Одна из самых известных достопримечательностей Старого города – дом с котами на улице Мейстару, 10/12. Туристов потчуют занимательными легендами о хвостатых обитателях, прописавшихся на двух башенках, но к реальности все это не имеет отношения...

Знаменитый рижский «кошкин дом» построили в 1909-м. В академических изданиях пишут, что это один из образцов стиля модерн в Старом городе. Однако туристы и горожане любят здание не за это – где еще в Риге увидишь таких грациозных черных котов на башенках!

Автор дома – архитектор Фридрих Шеффель, заказчик – состоятельный домовладелец Иоганн Плуме. Улица тогда называлась Малая Кузнечная, а богатому горожанину принадлежали еще один дом по соседству и недвижимость на Дерптской (нынешней Тербатас).

Легенда гласит, что в те годы коты были развернуты в другую сторону – хвостами к Большой гильдии (ныне концертный зал филармонии на Амату, 6.) Гильдия объединяла богатых немецких купцов, а, дескать, латыша Плуме туда не принимали. В отместку он и разместил на башнях дома котов и хвостами повернул их аккурат в окно рабочего кабинеты старейшины гильдии. Тот обратился в суд, чтобы котов развернули. Тяжба затянулась на годы – богатый домовладелец щедро платил судьям. В вердиктах говорилось, что коты – свободные животные и ведут себя, как пожелают. И все же в конце концов домовладельцу пришлось развернуть котов в «правильную» сторону...

Сквер в 1950-е. Коты исчезли...

Еще одна легенда повествует, будто домовладелец очень спешил с установкой котов, но мастера не успевали все закончить до воскресенья – работать в этот день считалось грехом. Вот и установили котов в субботу поздним вечером – и в темноте развернули не той стороной.

А это 1960-е. Котов все еще нет.

Третья версия рассказывает, что домовладелец не ладил с хозяином из другого дома – на улице Шкюню: враждовали, как кошка с собакой. Тот поставил на крыше дома собаку, этот – котов...

Однако реальность, как это часто бывает, куда прозаичней. Энтузиасты рижской истории выяснили, что г-н Плуме занимался виноторговлей. Это и было главным источником богатства - позволяло покупать землю в доходных местах, строить дома. А виноторговля в те годы считалась не тем занятием, за которое принимали в престижную Большую гильдию. И будь Иоганн Плуме хоть трижды немцем и сказочно богат, его все равно бы туда не приняли.

А по словам экскурсоводов, в 1980-е им рекомендовали развлекать интуристов другой байкой. Мол, видите на улице Амату два здания: когда-то в одном размещалась Малая гильдия - для коричневых, латышских купцов, а в другом Большая – для черных, немецких баронов. Один богатый латышский купец очень стремился попасть в Большую гильдию, но его упорно не принимали. В отместку он установил напротив Большой гильдии котов, развернув задом к обидчикам. Минули десятилетия - и теперь в здании Большой гильдии Латвийская госфилармония. Кошки не выдержали и повернулись лицом к искусству...

Кот на одной башне.

Реальность же в советское время оказалось куда интересней самых замысловатых легенд. В 1951 году обоих «хвостатиков» с верхотуры сняли и увезли в неизвестном направлении. Это было распоряжение одного из руководителей Академии наук республики Карлиса Плауде. Чем коты не угодили академику? Прямо напротив «кошкина дома» (в здании нынешнего Минфина Латвии) тогда располагалась Академия наук Латвии, а в «кошкином доме» - Институт философии права. Товарищ Плауде посчитал, что коты не отвечают высокому статусу учреждения.

К счастью, не все латвийские академики оказались такими «повернутыми». В 1970-е академия переехала по новому адресу, а одно из ее последних подразделений – из дома по улице Мейстару, 10/12. Тогда там уже был Институт неорганической химии. В архивах есть письмо его замдиректора Талиса Миллерса с просьбой отдать дань историческому облику здания: вернуть котов. Правда, оригиналы к тому времени пропали. Один из котов во время снятия с крыши разбился, другой какое-то время хранился в Крестовой галерее Домского собора, а потом пропал...

Кот на другой башне.

Новых котов – тоже медных – скульптор Инара Гулбе изготовила по старым фотографиям. На историческое место они поднялись в 1980-м и с тех пор стали среди туристов  излюбленной достопримечательностью Старого города.

Правда, в пухлых книгах о Риге – научных, академических – этим котам в лучшем случае уделена пара строк. Там рассказывают о «подлинных шедеврах»: уникальных соборах, памятниках градостроительства – средневековых и более поздних, парковых ансамблях… Но вот туристы на память о Риге увозят сувениры не с этими «уникальными шедеврами», а с двумя черными котами на улочке Мейстару, 10/12. На магнитиках, тарелках, кружках, колокольчиках.

Потому что «уникальные соборы», «шедевры градостроительства» есть и в других городах Европы, а дом с черными котами и с такой необычной судьбой только один – в Старой Риге, на улице Мейстару, 10/12...

«Кошкин дом» засветился и в кино – в знаменитых «Семнадцати мгновениях весны». По сюжету там находилась берлинская гостиница «У новых ворот», возле которой произошла встреча Штирлица и Бормана. А напротив – в здании нынешнего Минфина – размещался Музей природоведения, в котором должна была состояться еще одна встреча легендарного разведчика.

Бывший секретарь редакции газеты «Час» Светлана Шепель вспоминала: «В начале 1970-х я работала в Институте неорганической химии на Мейстару, 10/12. Помню, как снимали сцену встречи Штирлица с Борманом. Тихонов должен был закурить, походить взад-вперед по Мейстару, резко бросить сигарету и сесть в машину Бормана. Снимают дубль, другой, третий. Штирлиц курит, бросает, садится, курит, бросает... На… надцатом дубле кончаются спички. Борман ждет... «Огоньку не найдется?» - обращается штандартенфюрер к собравшейся толпе. И тут заскучавшие было прохожие наперебой бросаются его выручать...»

Илья ДИМЕНШТЕЙН.

 

 

 

 

 

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