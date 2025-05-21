«Как минимум KNAB должен извиниться»: Бюро по борьбе с коррупцией проявляет повышенный интерес к СМИ

В Центр журналистских исследований Re:Baltica с письмом обратилось Бюро по борьбе с коррупцией. Это произошло после того, как в серии статей журналисты рассказали, как обстоят дела перед выборами в нескольких крупных городах. Бюро просит пояснить, почему центр сосредоточился только на трех городах — Риге, Резекне и Даугавпилсе. Также оно хочет знать, кто принимает решения о создании материалов, как Re:Baltica решает, о каких кандидатах рассказывать, и кто за все это платит.

«Я не понимаю этого запроса, не понимаю его смысл. Во-первых, задача KNAB — проверять предвыборную агитацию. Независимая журналистика — не предвыборная агитация. Она ею была бы, если бы нам платили, а мы говорили бы, что Петеритис — хороший, а Янитис — плохой», — заявила редактор Центра журналистских исследований Re:Baltica Санита Емберга.

Похожее письмо от KNAB получило и новостное агентство LETA. Их тоже просят объяснить, по каким критериям отобраны интервьюируемые кандидаты в депутаты.

В Бюро говорят, что запросы основаны на Законе об агитации и на полномочиях и функциях самого этого ведомства. И что получены жалобы о возможных рисках скрытой агитации, и, соответственно, не реагировать на них было нельзя.

«Запрос информации связан с начатыми проверками, основанными на полученных жалобах, заявлениях. Они получены как от физических, так и от юридических лиц. Я хочу обратить внимание также на тот факт, что запрос информации никоим образом не связан с оценкой содержания или критикой», — прокомментировала Амилия Райтума, глава отдела расследования нарушений политических организаций KNAB.

После получения ответов будут решать о дальнейших действиях.

Судья Европейского суда по правам человека Инета Зиемеле публично заявила, что в демократическом правовом государстве такие требования от KNAB нарушают, задевают свободу прессы. Как минимум KNAB должен отозвать эти вопросы и извиниться за неправильное понимание свободы СМИ.

Отреагировала и Латвийская ассоциация журналистов.

«Мы, как организация, получив информацию о таких письмах, адресованных как минимум двум СМИ, обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией с просьбой объяснить эту ситуацию. Подобными заявлениями, даже не говоря об этом прямо, создается тень подозрения, что журналистам нельзя доверять. Что содержанию, которое создают независимые редакции, в предвыборное время, нельзя доверять. И это очень, очень опасно», — считает председатель правления Латвийской ассоциации журналистов, редактор LETA Анастасия Тетаренко-Супе.

Такие запросы также могут способствовать самоцензуре в медиасреде, когда журналисты избегают различных важных для общества тем, чтобы обезопасить себя.