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«Как минимум KNAB должен извиниться»: Бюро по борьбе с коррупцией проявляет повышенный интерес к СМИ

© Lsm.lv 21 мая, 2025 20:09

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Фото LETA

Латвийская ассоциация журналистов обратилась в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB), чтобы выяснить, чем вызван его повышенный интерес к СМИ. Уже как минимум два средства массовой информации получили от бюро запрос объяснить редакционные решения. Ассоциация считает, что такое внимание со стороны правоохранительных органов создает риск для независимой журналистики, сообщает передача «Сегодня вечером» на LSM+.

В Центр журналистских исследований Re:Baltica с письмом обратилось Бюро по борьбе с коррупцией. Это произошло после того, как в серии статей журналисты рассказали, как обстоят дела перед выборами в нескольких крупных городах. Бюро просит пояснить, почему центр сосредоточился только на трех городах — Риге, Резекне и Даугавпилсе. Также оно хочет знать, кто принимает решения о создании материалов, как Re:Baltica решает, о каких кандидатах рассказывать, и кто за все это платит.

«Я не понимаю этого запроса, не понимаю его смысл. Во-первых, задача KNAB — проверять предвыборную агитацию. Независимая журналистика — не предвыборная агитация. Она ею была бы, если бы нам платили, а мы говорили бы, что Петеритис — хороший, а Янитис — плохой», — заявила редактор Центра журналистских исследований Re:Baltica Санита Емберга.

Похожее письмо от KNAB получило и новостное агентство LETA. Их тоже просят объяснить, по каким критериям отобраны интервьюируемые кандидаты в депутаты. 

В Бюро говорят, что запросы основаны на Законе об агитации и на полномочиях и функциях самого этого ведомства. И что получены жалобы о возможных рисках скрытой агитации, и, соответственно, не реагировать на них было нельзя.

«Запрос информации связан с начатыми проверками, основанными на полученных жалобах, заявлениях. Они получены как от физических, так и от юридических лиц. Я хочу обратить внимание также на тот факт, что запрос информации никоим образом не связан с оценкой содержания или критикой», — прокомментировала Амилия Райтума, глава отдела расследования нарушений политических организаций KNAB.

После получения ответов будут решать о дальнейших действиях.

Судья Европейского суда по правам человека Инета Зиемеле публично заявила, что в демократическом правовом государстве такие требования от KNAB нарушают, задевают свободу прессы. Как минимум KNAB должен отозвать эти вопросы и извиниться за неправильное понимание свободы СМИ. 

Отреагировала и Латвийская ассоциация журналистов.

«Мы, как организация, получив информацию о таких письмах, адресованных как минимум двум СМИ, обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией с просьбой объяснить эту ситуацию. Подобными заявлениями, даже не говоря об этом прямо, создается тень подозрения, что журналистам нельзя доверять. Что содержанию, которое создают независимые редакции, в предвыборное время, нельзя доверять. И это очень, очень опасно», — считает председатель правления Латвийской ассоциации журналистов, редактор LETA Анастасия Тетаренко-Супе.

Такие запросы также могут способствовать самоцензуре в медиасреде, когда журналисты избегают различных важных для общества тем, чтобы обезопасить себя.

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