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«Как меня бесит этот запах…» Кому жаловаться, если соседи жгут листья и ветки? Это разрешено?

la.lv 21 апреля, 2025 10:37

Латышские СМИ 0 комментариев

Весна в разгаре, работы по благоустройству идут полным ходом, люди активно заняты приведением в порядок своих владений, в том числе жгут сухие ветки и листья, и это приводит к напряженным отношениям между соседями, пишет LA.LV.

Далеко не всем по душе едкий дым костров. В редакцию портала LA.LV приходят письма с жалобами, люди высказывают свои мнения по этому поводу и в соцсетях.

Вот, например, пользователь "Х" с ником Грейс Эванс пишет в своем аккаунте: "Я понимаю, что людям свои сухие ветки и листья некуда засунуть и надо их зажечь, но я вам описать не могу, как меня бесит этот запах... Каждый день все в дымке, воняет... Окна открыть нереально".

На ее пост отреагировала, в частности, писательница Даце Рукшане: "Вечером бегала. Почти задохнулась от этого загрязнения воздуха - реально было нечем дышать".

Многие не знают, что делать и кому жаловаться, если мешает чужой костер.

Как поясняет представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), старший инспектор отдела превенции и информирования общества по Земгальскому региону Виктория Грибусте, люди должны знать, какие правила действуют на территории их самоуправления.

"Прежде чем разводить костер, нужно выяснить, разрешено ли это на территории самоуправления, где они живут. Каждое самоуправление определяет правилами, разрешено или нет на его территории жечь костры. Есть места, где это вообще не разрешается, есть такие, где можно разводить костры в определенное время (весной и осенью, когда в основном ведутся работы по уборке территории) или только в металлических бочках".

Если даже жечь костер разрешено, все равно неплохо предварительно договориться с соседями, предупредить их заранее и сообщить, когда именно планируется делать это. Представитель ГПСС призывает связаться с муниципальной полицией, если кажется, что ситуацию необходимо контролировать: "Пожарных зовем на помощь лишь в тех ситуациях, когда костер оставлен без присмотра, пламя и искры опасны для здоровья и жизни людей, а также соседних зданий и территорий".

По опыту ГПСС, именно весной, когда идет уборка территорий, риск обширного пожара повышен: "Чаще всего в таких случаях не бывают соблюдены правила безопасности. Например, костер разводят, когда дует сильный ветер, или жгут листья слишком близко к жилым зданиям либо хозпостройкам. Пожарные подчеркивают, что при любых действиях с открытым огнем необходимо соблюдать особое внимание. Открытый огонь ни на секунду нельзя оставлять без присмотра".

Важно обратить также внимание на то, что вы бросаете в костер: "Не жгите пластмассовые изделия и шины - они при сгорании выделяют ядовитый дым, окружающие могут серьезно отравиться продуктами горения. Для разведения костра нужно выбирать место, где нет поблизости сухой травы, деревьев, легко воспламеняющихся предметов. Место для костра нужно окопать или обложить по кругу камнями. Перед уходом не забыть потушить костер, чтобы он снова не разгорелся, если подует сильный ветер".

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