«Как игрушки в своих политических играх»: Сейм не захотел усложнять процедуру сноса памятников

Предложение «Латвии на первом месте» подразумевало, что Минкульту будут даны полномочия гарантировать охрану и использование памятников культуры государственного значения. Депутаты от оппозиции желали, чтобы именно Минкульт обеспечивал разработку, координацию реализацию государственной политики — на всех уровнях (для памятников местного, регионального и национального значения).

Согласно действующему законодательству, охраной и использованием памятников занимается Кабинет министров, а реализует политику Национальное управление культурного наследия.

Депутат Линда Лиепиня (LPV), анонсируя поправки, сказала, что недопустима ситуация, когда «нравится или не нравится [памятник], зависит от изменчивой политики или воззрений толп в твиттере».

Сейчас, по ее словам, сложилась ситуация, когда с легкой руки отдельных политических сил уничтожаются памятники, «чтобы использовать их как игрушки в своих политических играх перед муниципальными выборами». По мнению депутата, сейчас вопрос о памятниках полностью оставлен на усмотрение местных самоуправлений, а они, принимая решения, опираются на политические соображения.

«На нашу культурную политику не должен влиять тот факт, что кто-то в дейтсвующей Рижской думе — русофоб», — сказала Лиепиня, добавив, что «наша культура развивалась во времена Российской империи, свободной Латвии, немецкой и советской оккупации».