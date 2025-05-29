Как Гагарин в Латвию прилетал: неизвестная Румбула

В исторических документах это место упоминается уже в XIII столетии – как точка опасного порога на Даугаве. Такие доломитовые пороги старые латышские плотогоны называли kauls — кость. Самый крупный – Румба – находился возле теперешней Румбулы. От него район и получил название. В 1200 году именно у этого порога ливы напали на корабли епископа АЛЬБЕРТА и один из них потопили.

Недалеко от Румбулы в царские времена работала паромная переправа. На левом берегу реки находилась якорная станция, где собирались лодки с грузом. Дальше они шли к Красным амбарам – складам возле набережной (у нынешнего рижского Центрального рынка). Расстояние – 8 километров, но в безветренную погоду путь занимал 4 часа. Потому у якорной станции дежурили буксиры – караваны лодок быстро доставляли к конечному пункту. Разумеется, за плату. Если лодок было мало, лодочники предпочитали «рулить» сами – идти на веслах. На буксире получалось слишком дорого...

Румбула с высоты птичьего полёта.

В сторону Кенгарагса от Румбулы тянулись хутора. Один из них называли «Марушка». Согласно легенде, когда-то там жила красавица по имени Мария. Интересно, что неподалеку от Румбулы, около острова Долес, тоже был хутор с уменьшительным женским именем – Аннушка. И тоже — в честь красавицы. Это название сохранялось еще в советские времена – пассажирские пароходики с центральной рижской набережной на остров Долес шли до конечного пункта – «Аннушки».

А железнодорожная станция Румбула появляется в 1921 году. До войны в народе ее называли Пусстопини: она находилась на полпути между Ригой и Саласпилсом, который когда-то именовался Стопини.

Трагические страницы в истории Румбулы связаны с 1941 годом: 30 ноября и 8 декабря здесь было убито свыше 25 тысяч узников Рижского гетто. Первый памятный камень на месте трагедии появился в 1964-м – на идише, латышском и русском. В 2002 году открыли мемориал. Его автор – выпускник Свердловского архитектурного института Сергей РЫЖ (он же — автор мемориалов на месте сожженной синагоги в Риге на углу улиц Гоголя и Дзирнаву и в лесу Бикерниеки).

В 1950-е в Румбуле построили военный аэродром, а с 1960-х часть его начали использовать для гражданской авиации. Отсюда летали пассажирские самолеты Ту-134 А. Первые воздушные ворота города появились в Спилве, но новые самолеты оттуда уже не могли взлетать. В 1974 году, когда открыли аэропорт «Рига», эра регулярного пассажирского сообщения в Румбуле закончилась. А в истории он остался в связи с прилетом Юрия ГАГАРИНА...

Юрий ГАГАРИН в Риге даёт автограф маленькой девочке.

Провел блиц-опрос среди знакомых: знают ли они, что в Риге бывал Гагарин? Кто-то не слышал, кто-то уверен, что космонавт номер один провел в латвийской столице всего пару часов – здание аэропорта не покидал. Посадка, мол, была вынужденной, поэтому самолет надолго не задержался.

На самом деле посадка действительно была вынужденной, тем не менее Гагарин задержался в Риге на два дня.

Легенда космонавтики вместе с супругой Валентиной летели из Москвы в Гавану. Это был спецрейс борта Ил-18. С Кубы Юрию Алексеевичу предстояло отправиться в Мексику – на конференцию. Но на пути из Москвы в Ригу планы спутала погода. Приближался грозовой фронт, и пилоты решили произвести посадку в военном аэропорту «Румбула».

Журналисты во все времена были вездесущим народом, и, прослышав по своим каналам о сенсационной новости, фотокорреспондент «Советской молодежи» Юрий ГЛАГОЛЕВ первым из коллег примчался в аэропорт. Вскоре его исторические снимки появились в «Молодежке», а затем в «Советской Латвии».

Гагарин посетил Братское кладбище, побывал в Рижском горисполкоме, где глава города Янис ПАКАЛНС вручил ему значок почетного гражданина Риги.

Помимо официоза была и неформальная часть. Гагарин с женой прошлись с экскурсоводом по улочкам Старого города, супруге космонавта подарили духи «Рижская сирень» — одни из лучших в Союзе и в Восточной Европе.

Гагарин оставался доступным человеком не только на официальной кинохронике. Никого, кому посчастливилось видеть его в Риге и кто просил, не оставлял без автографа.

А улица Гагарина появилась в Риге еще до его приезда — в 1961-м, в год знаменитого полета. Сегодня можно прочесть, что тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Латвии Арвид ПЕЛЬШЕ якобы хотел переименовать Ригу в Гагарин. Не случилось – так назвали родину героя, город Гжатск на Смоленщине. Хотя знаменитый хирург Виктор Константинович КАЛНБЕРЗ, который был вхож в «высокие кабинеты», уверен, что это наветы: после независимости на Пельше много помоев вылили...

А вот то, что улице Гагарина вернули прежнее имя, которое она носила до 1961 года, – неоспоримый факт. В 1990-м она вновь стала Ропажу.

Илья ДИМЕНШТЕЙН.

Все фото – из архива