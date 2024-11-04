Как Америка докатилась до того, что будет выбирать из этих двух? Расклад от Латковского

Как Соединенные Штаты дошли до того, что почти половина Америки готова голосовать за такого явного нарцисса, как Трамп? Как мог человек, который смешивает ложь, выдумки и самовосхваление в невкусный коктейль без малейшего чувства меры, стать кумиром значительной части американской общественности?

И с другой стороны. Если Трамп - монстр, каким его выставляет антитрамповская пропаганда, то почему Демократическая партия не смогла противопоставить этому «Гитлеру» кого-то помощнее 82-летнего Джо Байдена (поначалу), а когда стало ясно, что Байден «не тянет», заменила его более молодой, но оттого не более сильной Камалой Харрис?

Кто из них - силы света, а кто - силы тьмы?

Ответ во многом кроется в этом предвыборном плакате Трампа, который почти революционно парадоксален. В чем же заключается революционность этого плаката?



В последнее десятилетие в США, как и в Латвии, политическая борьба рисуется как борьба между «светлыми» и «темными» силами, причем «темные силы» представлены «фашистом» Трампом, а «светлые силы» - его противниками. Неважно, какие.

Но посмотрите на этот плакат. На нем «солнечное будущее» космических прорывов и безопасности на Земле ассоциируется с Трампом, а Харрис - со шквалом наркотиков, горящими американскими городами, вереницами рвущихся через границы мигрантов и прочими ужасами.

Да, если мы начнем рационально разбирать его на детали, все может быть не так однозначно, но это не научное исследование с сотнями ссылок. Это эмоционально заряженный плакат, который говорит об этом громко и ясно: Харрис представляет силы тьмы, которые тянут нашу страну вниз, к упадку, а Трамп - солнце, свет, великое будущее.

Сторонникам Харриса такое отображение реальности может показаться абсурдным, но для многих других в нем нет ничего абсурдного. Популярное до недавнего времени среди прогрессистов выражение "посмотри в окно - какой век на дворе" теперь можно смело переиначить - "перестаньте жить в своем фантастическом мире, посмотрите, что на самом деле происходит за вашим окном".

Все признают раскол и политическую поляризацию американского общества, но о том, что является их причиной, говорить избегают. Но правда лежит на поверхности. Как и причина возможного поражения Харрис.

Заблудившись в лабиринте социальных конструкций

Позвольте мне начать с конца. В США, да и на Западе в целом, уровень сложности социальных конструкций, желаемых прогрессивными обществами, достиг таких высот, которые невозможно понять без докторской степени (или бутылки сорокаградусного ликера). Не говоря уже о том, чтобы объяснить это. Я не иронизирую.

Просто почитайте дискуссии радикальных феминисток с трансфеминистками. Оказывается, эти два течения почти воюют. Трансженщины, оказывается, не могут быть объектом феминистской защиты, потому что они никогда не испытывали «настоящего» угнетения. Различные ученые и исследователи за своими столами, ноутбуками и в дыму легализованной травки изобретают все новые и все более сложные социальные конструкции, которые они провозглашают «настоящими» и «правильными», в то время как за окном реальное общество живет своей жизнью.

Как представитель «прогрессивного», «образованного» общества, Харрис вынуждена ориентироваться на эти сложные социальные конструкции, включающие в себя изменчивый гендер, системный расизм, принципы DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность) и устранение всех форм угнетения, но она также должна обратиться к тем, кто ежедневно читает не более чем подписи под фотографиями в Instagram.

В отличие от Хиллари Клинтон, которая прекрасно понимала все эти академические конструкции и не скрывала, что стоит высоко над уровнем мышления «среднего» американца (что ее и погубило), Харрис гораздо более приземленная. Она явно не идет на «верх», но и на «низ» не рассчитывает, потому что этот сектор полностью захвачен Трампом.

В результате Харрис не понимает, где находится ее основная социальная база. Она старается угодить, не оттолкнуть ни одну социальную группу, и в результате не чувствует себя частью ни одной из них. Она избегает четких и однозначных ответов на любые вопросы, стараясь сгладить острые углы (за исключением, пожалуй, вопроса об абортах).

Почему Трамп?

Наш Кришьянис Кариньш в прошлом вел себя примерно так же: глупо улыбался, хлопал в ладоши и забалтывал вопросы, которые ему не нравились (на самом деле ему не задавали вопросы, которые ему не нравились, потому что Кариньш не ходил туда, где их могли задать). Долгое время эти уловки сходили Кариньшу с рук, и многие считали его великим политиком. Но рано или поздно пустота его личности дала о себе знать. Он ушел из политики. Если Харрис проиграет выборы 5 ноября, она тоже быстро исчезнет с политической сцены, потому что ее пустота бросается в глаза. Ее единственный козырь - сам Трамп, потому что многие люди готовы голосовать за нее по одной-единственной причине: лишь бы не Трамп.

Но давайте вернемся к основному вопросу. Как Трамп мог стать главным кандидатом? Если еще в 2016 году можно было подумать, что он всего лишь фигурант и станет «нормальным» политиком, как только окажется у власти (как это бывает со многими), то теперь иллюзий нет. Если в свой первый срок Трамп, по крайней мере вначале окружал себя мыслящими политиками, то теперь нет сомнений, что его будут окружать подхалимы и лизоблюды.

Можно понять недовольство эксцессами демократических идеологов, вспомнить, как неоднократно судимого грабителя-наркомана Джорджа Флойда превозносили после смерти как национального героя. Но почему именно Трамп? Неужели не было никого другого, кто мог бы так же успешно противостоять откровенному вождению левых в кювет? Неужели не было никого другого?

Не было. Не каждый может выступить против мейнстрима и при этом ни на миллиметр не втянуть голову в плечи. А толпа чувствует этот миллиметр спинным мозгом. Давайте вспомним губернатора Флориды Рона Десантиса. Он был великим борцом против сексуализации школьных программ в свете левацкой идеологии. Он получил огромную поддержку на губернаторских выборах, и его уже называли ведущим кандидатом на выдвижение в президенты США от Республиканской партии. Но он начал сбиваться на слова о расизме, об абортах, и оказалось, что он не способен несгибаемо противостоять мейнстриму. Оказалось, что другого Трампа в Америке нет.

Заметим, что у самого Трампа нет жесткой позиции по всем этим вопросам. Но он не дрогнет.

Но почему в Демократической партии не нашлось никого, кто мог бы убедительно победить угрожающего демократии Трампа? Потому что самые сильные личности в этой партии были еще левее Байдена и Харрис. «Идеологи» вроде Берни Сандерса или Александрии Окасио Кортес были настолько радикальны, что оттеснили даже относительно умеренного губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и ему подобных, которые не «тянули» - как и Рон Десантис.

Джо Байден был выбран в качестве компромиссной фигуры еще в 2020 году и продвигался в качестве таковой на этих выборах. И только когда его слабость стала очевидной в ходе теледебатов, ему спешно подыскали замену. Вице-президент Камала Харрис казалась подходящей кандидатурой: женщина, не белая и не черная, моложе Трампа и гораздо энергичнее Байдена.

В первые месяцы казалось, что демократы делают ставку на правильное поле. Трамп, который всю свою предвыборную кампанию строил на принижении престарелого Байдена, вдруг оказался в дураках. Теперь он сам был очень старым политиком, которому следовало бы думать о мемуарах, а не о том, чтобы стоять у политического руля сверхдержавы.

Но чем дольше Харрис находилась в центре внимания, тем больше обнажалась ее политическая пустота, отсутствие реальных убеждений. Этот человек - государственный служащий, винтик в системе, но не лидер.

За несколько дней до выборов Харрис на эскалаторе рейтингов двигалась вниз, а Трамп - вверх. Кто окажется на этом месте в среду утром, сейчас не скажет никто. Как и то, что увидит мир в случае избрания одного или другого".