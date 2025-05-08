Как 19-летний парень поддался сиюминутному порыву и совершил убийство: преступления 70-х

Убийство женщины

Трагедия случилась в Прейли. Труп своей супруги Анатолий обнаружил буквально через какой-нибудь час после ее убийства. Еще бы, ведь покойная сама попросила соседа сходить за мужем - мол, к ним домой пришел некий подозрительный субъект, как он говорит, долг отдать. И она боится с ним находиться в одном доме.

Женщина знала, о чем говорила. Ее тело со множеством ножевых ран нашли в коридоре. Как сообщил хозяин дома прибывшим оперативникам у него пропало около 4 тысяч рублей. Своих должников он знал очень хорошо, все они были аккуратно записаны в особую долговую тетрадь. По ней-то и нашли Геннадия.

Вдобавок его видели соседи, да и наследить он успел на месте преступления изрядно, повсюду оставив свои отпечатки пальцев. Вскоре его задержали в Риебиньском сельсовете, где он работал истопником.

Признался он сразу. И вот на допросе у следователя рассказывает историю своей жизни. Хотя документально его биография была отражена в материалах нескольких уголовных дел, которые принесли из архива. Как считал Геннадий, к прошлому у него уже не было возврата. Он хотел вычеркнуть эти эпизоды из своей жизни.

Три года назад он только «поскользнулся». Связался с тремя парнями, и они решили примерить на себя роль этаких лихих грабителей. Как-то ночью они вошли в здание Риебиньской средней школы. Вошли просто так, чтобы проверить себя и продемонстрировать свое геройство. Что взяли из учительской?

Усилитель «Родина» и два громкоговорителя-колонки. Все было, что называется, уже порядком «заезженное". Технику они продали в Резекне какому-то барыге за десятку.

Но малолетние воришки вошли во вкус и за шесть месяцев нанесли еще четырнадцать визитов преимущественно в школы и ПТУ на территории Латгалии, где они когда-то учились. Воры не брезговали сервизами из кабинета директора, стареньким телевизором из учительской и даже набором слесарных инструментов из кабинета труда.

Все ворованное легко уходило. И на водку с закуской злоумышленникам всегда хватало. Но гастроли малолеток продолжались недолго. Всех их вычислили и арестовали. А потом был суд. Приговор - по малолетству - оказался не слишком суровым.

Еще не достигшего совершеннолетия Геннадия приговорили к двух годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательном учреждении для несовершеннолетних с отсрочкой наказания на два года. Но так как органы надзора решили, что парень остепенился и взялся за ум, устроившись на работу истопником, то за решетку его так и не отправили.

Взять взаймы

Тот февральский день в Прейли оказался на удивление теплым и солнечным. Явно чувствовалось приближение весны. Геннадий шел по улице к дому, где проживал Анатолий. Он, как порядочный человек, шел отдавать долг.

Анатолий был добрым человеком. Он не раз одалживал ему деньги, иной раз даже до ста рублей. И парень отдавал - конечно, с процентами. Как же без них быть в столь щепетильном ростовщическом ремесле? А затем Геннадий вновь занял. А что здесь плохого? Как он сам говорил на допросе, наличные нужны были для небольшого дела. Ведь на копеечную зарплату истопника особо сильно не разгуляешься. Какого дела, обвиняемый объяснять отказался, а следователь и не настаивал. Ведь на порядочный срок за решеткой его визави уже заработал.

Было ровно двенадцать, когда Геннадий постучал в двери дома. Открыла ему жена хозяина - Анна. Хозяина нет дома? Но ничего, он подождет, хотя они и договаривались о встрече в полдень. Уговор же с ним был, а должник всегда держит слово.

Тут Геннадий солгал - не было у него на сей раз денег. И пришел он не долг отдать, а попросить небольшой отсрочки. Он провернет одну деловую операцию с литовцами и тогда вернет все до копейки, включая новые набежавшие проценты. Но зачем же женщине знать эти подробности?

Геннадий сидел в коридоре на стуле и размышлял, что гнусное это дело - долги отдавать, ведь, согласно народной мудрости, их отдают только трусы. А парень себя к таковым явно не относил. Вот он сидит в доме у человека, у которого, что называется, денег куры не клюют. Все важничает, утверждая, что он прирожденный торговец. А он только сидит на «золотом месте", занимая должность заведующего местным колхозным рынком.

У Геннадия такого блата и таланта нет. Может быть, со временем деньги и появятся к старости. Но к чему они ему тогда? В могилу же их не возьмешь. Жить же надо, пока молод.

Постепенно ход мыслей парня переключился на хозяина дома. Смелый же этот Анатолий, раз все свое богатство дома хранит. В прошлый раз Геннадий видел, как тот, забравшись на табуретку, доставал в спальне со шкафа требуемую сумму. Там у него, по всей видимости, и находится «банковский сейф". Забавное место для хранения ценностей. Достаточно только встать на стул.

Пока Геннадий мучительно размышлял о содержимом «сейфа", Анна позвонила в дом знакомых - мол, здесь должник мужа дожидается. Надо сходить на рынок и позвать Анатолия, так как человек, сидящий в коридоре, показался ей подозрительным и она его боится. Сосед тут же отправился на рынок. Но муж прийти не успел...

Тогда он схватил нож

Положив телефонную трубку, Анна вошла в коридор, где сидел Геннадий. И тут произошло неожиданное. Парень вскочил со стула, выхватил нож-финку, который был у него при себе, и набросился на женщину. Он наносил ножевые удары, как безумный, - десятки раз. Судебно-медицинская экспертиза потом насчитает на теле 11 ножевых ранений, из которых три оказались смертельными.

Когда убийца опомнился, перед ним на полу, вся в крови, лежала убитая им женщина. Только тут Геннадий заметил, что у него руки все были испачканы кровью. Потом на суде он утверждал, что находился в состоянии аффекта. Но это не помешало ему сходить на кухню и тщательно вымыть руки, а потом убрать за собой. На одежде убийцы было только несколько капелек крови. Свою куртку он потом сжег в печке, но зимние сапоги оставил, лишь только старательно отмыл. Но все равно на них-то экспертиза и нашла мельчайшие частички крови жертвы, что стало еще одним неопровержимым доказательством вины парня.

Затем он отправился в спальню и взял из обувной коробки, которая и выполняла роль сейфа и хранилась на шкафу, все имеющиеся там деньги. Это было более четырех тысяч рублей. Не мешкая, он закрыл входную дверь и ушел. А через несколько часов он позвонил из Резекне своей гражданской жене и спросил: не искал ли кто-нибудь его?

Голос его был хриплый, но каждое слово он выговаривал отчетливо и четко. Думал ли он, что убийство раскроют так быстро и из взятых денег он успеет потратить всего лишь несколько сотен рублей? Деньги были у него обнаружены в спортивной сумке, изъяты и после окончания следствия возвращены владельцу.

Потом был суд, который приговорил Геннадия к двенадцати годам тюремного заключения. На суде он признался, что в тот момент ему просто очень нужны были деньги и он просто хотел их попросить взаймы. Но почему же он тогда взял с собой нож? На этот вопрос он ответить не смог, а скорее - не захотел...

Александр ВАЛЬТЕР