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Как 19-летний парень поддался сиюминутному порыву и совершил убийство: преступления 70-х

«Семь секретов» 8 мая, 2025 19:45

История и культура 0 комментариев

В статье «Он еще не вышел из детского возраста", опубликованной в газете «Советская молодежь» в 1976 году, автор Илан Полоцк рассуждает о причинах, побудивших 19-летнего парня совершить жестокое убийство. Ведь он не мог не знать, что его найдут чуть ли не моментально. Обвиняемый утверждал во время допросов, что он поддался сиюминутному порыву. Фактически точно такая же логика поведения присутствует у детей. Но они хоть взрослеют, а фигурант уголовного дела, скорее всего, так и не вышел из детского возраста.

Убийство женщины

Трагедия случилась в Прейли. Труп своей супруги Анатолий обнаружил буквально через какой-нибудь час после ее убийства. Еще бы, ведь покойная сама попросила соседа сходить за мужем - мол, к ним домой пришел некий подозрительный субъект, как он говорит, долг отдать. И она боится с ним находиться в одном доме.

Женщина знала, о чем говорила. Ее тело со множеством ножевых ран нашли в коридоре. Как сообщил хозяин дома прибывшим оперативникам у него пропало около 4 тысяч рублей. Своих должников он знал очень хорошо, все они были аккуратно записаны в особую долговую тетрадь. По ней-то и нашли Геннадия.

Вдобавок его видели соседи, да и наследить он успел на месте преступления изрядно, повсюду оставив свои отпечатки пальцев. Вскоре его задержали в Риебиньском сельсовете, где он работал истопником.

Признался он сразу. И вот на допросе у следователя рассказывает историю своей жизни. Хотя документально его биография была отражена в материалах нескольких уголовных дел, которые принесли из архива. Как считал Геннадий, к прошлому у него уже не было возврата. Он хотел вычеркнуть эти эпизоды из своей жизни.

Три года назад он только «поскользнулся». Связался с тремя парнями, и они решили примерить на себя роль этаких лихих грабителей. Как-то ночью они вошли в здание Риебиньской средней школы. Вошли просто так, чтобы проверить себя и продемонстрировать свое геройство. Что взяли из учительской?

Усилитель «Родина» и два громкоговорителя-колонки. Все было, что называется, уже порядком «заезженное". Технику они продали в Резекне какому-то барыге за десятку.

Но малолетние воришки вошли во вкус и за шесть месяцев нанесли еще четырнадцать визитов преимущественно в школы и ПТУ на территории Латгалии, где они когда-то учились. Воры не брезговали сервизами из кабинета директора, стареньким телевизором из учительской и даже набором слесарных инструментов из кабинета труда.

Все ворованное легко уходило. И на водку с закуской злоумышленникам всегда хватало. Но гастроли малолеток продолжались недолго. Всех их вычислили и арестовали. А потом был суд. Приговор - по малолетству - оказался не слишком суровым.

Еще не достигшего совершеннолетия Геннадия приговорили к двух годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательном учреждении для несовершеннолетних с отсрочкой наказания на два года. Но так как органы надзора решили, что парень остепенился и взялся за ум, устроившись на работу истопником, то за решетку его так и не отправили.

Взять взаймы

Тот февральский день в Прейли оказался на удивление теплым и солнечным. Явно чувствовалось приближение весны. Геннадий шел по улице к дому, где проживал Анатолий. Он, как порядочный человек, шел отдавать долг.

Анатолий был добрым человеком. Он не раз одалживал ему деньги, иной раз даже до ста рублей. И парень отдавал - конечно, с процентами. Как же без них быть в столь щепетильном ростовщическом ремесле? А затем Геннадий вновь занял. А что здесь плохого? Как он сам говорил на допросе, наличные нужны были для небольшого дела. Ведь на копеечную зарплату истопника особо сильно не разгуляешься. Какого дела, обвиняемый объяснять отказался, а следователь и не настаивал. Ведь на порядочный срок за решеткой его визави уже заработал.

Было ровно двенадцать, когда Геннадий постучал в двери дома. Открыла ему жена хозяина - Анна. Хозяина нет дома? Но ничего, он подождет, хотя они и договаривались о встрече в полдень. Уговор же с ним был, а должник всегда держит слово.

Тут Геннадий солгал - не было у него на сей раз денег. И пришел он не долг отдать, а попросить небольшой отсрочки. Он провернет одну деловую операцию с литовцами и тогда вернет все до копейки, включая новые набежавшие проценты. Но зачем же женщине знать эти подробности?

Геннадий сидел в коридоре на стуле и размышлял, что гнусное это дело - долги отдавать, ведь, согласно народной мудрости, их отдают только трусы. А парень себя к таковым явно не относил. Вот он сидит в доме у человека, у которого, что называется, денег куры не клюют. Все важничает, утверждая, что он прирожденный торговец. А он только сидит на «золотом месте", занимая должность заведующего местным колхозным рынком.

У Геннадия такого блата и таланта нет. Может быть, со временем деньги и появятся к старости. Но к чему они ему тогда? В могилу же их не возьмешь. Жить же надо, пока молод.

Постепенно ход мыслей парня переключился на хозяина дома. Смелый же этот Анатолий, раз все свое богатство дома хранит. В прошлый раз Геннадий видел, как тот, забравшись на табуретку, доставал в спальне со шкафа требуемую сумму. Там у него, по всей видимости, и находится «банковский сейф". Забавное место для хранения ценностей. Достаточно только встать на стул.

Пока Геннадий мучительно размышлял о содержимом «сейфа", Анна позвонила в дом знакомых - мол, здесь должник мужа дожидается. Надо сходить на рынок и позвать Анатолия, так как человек, сидящий в коридоре, показался ей подозрительным и она его боится. Сосед тут же отправился на рынок. Но муж прийти не успел...

Тогда он схватил нож

Положив телефонную трубку, Анна вошла в коридор, где сидел Геннадий. И тут произошло неожиданное. Парень вскочил со стула, выхватил нож-финку, который был у него при себе, и набросился на женщину. Он наносил ножевые удары, как безумный, - десятки раз. Судебно-медицинская экспертиза потом насчитает на теле 11 ножевых ранений, из которых три оказались смертельными.

Когда убийца опомнился, перед ним на полу, вся в крови, лежала убитая им женщина. Только тут Геннадий заметил, что у него руки все были испачканы кровью. Потом на суде он утверждал, что находился в состоянии аффекта. Но это не помешало ему сходить на кухню и тщательно вымыть руки, а потом убрать за собой. На одежде убийцы было только несколько капелек крови. Свою куртку он потом сжег в печке, но зимние сапоги оставил, лишь только старательно отмыл. Но все равно на них-то экспертиза и нашла мельчайшие частички крови жертвы, что стало еще одним неопровержимым доказательством вины парня.

Затем он отправился в спальню и взял из обувной коробки, которая и выполняла роль сейфа и хранилась на шкафу, все имеющиеся там деньги. Это было более четырех тысяч рублей. Не мешкая, он закрыл входную дверь и ушел. А через несколько часов он позвонил из Резекне своей гражданской жене и спросил: не искал ли кто-нибудь его?

Голос его был хриплый, но каждое слово он выговаривал отчетливо и четко. Думал ли он, что убийство раскроют так быстро и из взятых денег он успеет потратить всего лишь несколько сотен рублей? Деньги были у него обнаружены в спортивной сумке, изъяты и после окончания следствия возвращены владельцу.

Потом был суд, который приговорил Геннадия к двенадцати годам тюремного заключения. На суде он признался, что в тот момент ему просто очень нужны были деньги и он просто хотел их попросить взаймы. Но почему же он тогда взял с собой нож? На этот вопрос он ответить не смог, а скорее - не захотел...

Александр ВАЛЬТЕР

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