К ней приставали в поезде, она ударила туфлей: из юности королевы Камиллы

© BBC 2 сентября, 2025 10:08

Мир 0 комментариев

Королеве Камилле в подростковом возрасте пришлось отбиваться от пристававшего к ней мужчины. Она ударила его каблуком, как учила мама. Об этом рассказывается в новой книге о королевской семье «Власть и дворец» Валентайна Лоу, бывшего редактора по делам королевской семьи газеты Times.

Камилле, тогда носившей фамилию Шанд, было 16 или 17 лет. Она ехала в поезде, следовавшем на вокзал Паддингтон. К ней начал приставать незнакомый мужчина, и тогда она сняла туфлю и ударила его каблуком — так учила ее поступать в подобных ситуациях мать. Когда поезд прибыл в Лондон, Камилла сообщила о произошедшем сотрудникам вокзала, и мужчина был арестован.

«Она поступила ответственно, — прокомментировал Лоу в эфире программы Today на BBC Radio 4 . — Она проявила не только находчивость и силу, но и гражданскую ответственность, обеспечив арест нападавшего».
Как говорится в книге, Камилла рассказала эту историю Борису Джонсону в 2008 году, когда он был мэром Лондона.

Букингемский дворец официального заявления по этому поводу не делал, но и не оспаривает приведенные в книге детали.

В последние годы значительная часть общественной деятельности королевы Камиллы была посвящена поддержке жертв домашнего насилия, домогательств и изнасилований. Она патронесса благотворительной организации SafeLives, которая занимается борьбой с насилием в семье, она посещала женские шелтеры и центры помощи жертвам изнасилований по всей Великобритании и за ее пределами.

В публичных выступлениях она подчеркивает храбрость переживших домашнее насилие и говорит о том, почему не надо бояться или стыдиться рассказывать о таком опыте.

«В рамках своей работы я говорила со многими женщинами, жившими в условиях контроля и насилия и сумевшими вырваться, и они победительницы, а не жертвы, — подчеркнула она в речи 2020 года. — Это одни из самых храбрых людей, которых я когда-либо встречала. Их истории слушать больно, и даже самые стойкие слушатели плакали от них. Вот почему так важно, чтобы пережившие насилие больше не чувствовали ни стыда, ни вины».

В апреле этого года на приеме в Кларенс-хаусе, организованном в честь SafeLives, она снова выступила с речью о домашнем насилии.

«Десять лет назад я бы не стояла здесь, потому что об этом просто не говорили — это была табуированная тема, — признала она. — Никто не хотел поднимать этот вопрос. А теперь, спустя десять лет, у нас есть пережившие насилие, и они рассказывают свои истории — те, кто раньше стыдился бы говорить об этом, теперь выступают открыто и вдохновляют говорить других».

Историей о том, как она отбивалась от незнакомца в поезде, она никогда не делилась публично: как говорят источники, близкие к королеве, потому, что не хотела отвлекать внимание от жертв, с которыми она работает сейчас. Именно рассказы других женщин, услышанные ею за все эти годы, стали причиной ее вовлеченности в борьбу с семейным насилием — а не этот эпизод, пережитый в юности.

«Она не хотела привлекать внимание к себе в ущерб чужим историям», — объясняет Лоу. — Она слышала множество историй за эти годы и действительно глубоко и искренне вовлечена в эту тему. Все это не сводится к одному инциденту в подростковом возрасте».

Как добавляют источники, близкие к Камилле, если обсуждение прошлого королевы поможет снять стигму с того, что до сих пор переживают многие девушки, — это будет положительный итог негативного события.

