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К нам идет зона осадков: в субботу вечером Ригу снова зальет затяжным дождем

© LETA 17 мая, 2025 09:21

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В субботу ожидается преимущественно облачная погода, местами, в основном на западе, согласно прогнозу синоптиков, временами будет проясняться.

С утра местами на западе пройдут дожди, в течение дня в Латвию с юго-востока придет новая зона дождей, которая постепенно пройдет над большей частью территории страны.

Наиболее сухая погода ожидается на севере Латвии. Будет дуть восточный ветер, от слабого до умеренного, после полудня он постепенно сменится северо-восточным и северным. Днем воздух прогреется до +9-14 градусов.

В Риге - преимущественно облачно, с утра время от времени - дожди. К вечеру до Риги дойдет обширная зона осадков, ожидается длительный дождь. Ветер - восточный и северо-восточный, от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха достигнет +13-14 градусов.

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Историк: 35 лет назад мы не осознавали, в какой мы глубокой яме — TV24

Важно 10:15

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"Я бы сказал, было вполне хорошо, учитывая, где мы были эти 35 лет назад. В тот момент мы по-настоящему не осознавали, в какой мы глубокой яме - на краю пропасти", - сказал в программе Kārtības rullis историк и ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш в ходе дискуссии о латвийском государстве, обществе и вопросах нашей идентичности через 35 лет после восстановления независимости Латвии в 1990 году.

"Я бы сказал, было вполне хорошо, учитывая, где мы были эти 35 лет назад. В тот момент мы по-настоящему не осознавали, в какой мы глубокой яме - на краю пропасти", - сказал в программе Kārtības rullis историк и ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш в ходе дискуссии о латвийском государстве, обществе и вопросах нашей идентичности через 35 лет после восстановления независимости Латвии в 1990 году.

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Преступление, удивившее даже инспектора полиции: что произошло в Улброке

Важно 09:42

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В поселке Улброка Ропажского края ночью "поработали" воры. Местные жители, рано утром обнаружив, что их автомашинам причинен вред, вызвали полицию и не могут объяснить, почему и зачем воры украли номерные знаки. Об этом рассказала программа Degpunktā.

В поселке Улброка Ропажского края ночью "поработали" воры. Местные жители, рано утром обнаружив, что их автомашинам причинен вред, вызвали полицию и не могут объяснить, почему и зачем воры украли номерные знаки. Об этом рассказала программа Degpunktā.

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Ситуация с железной дорогой в аэропорт Рига проясняется — «Неаткарига»

Важно 09:10

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Было много споров по поводу реализации проекта Rail Baltica, особенно по вопросу, придет или нет Rail Baltica в Ригу и аэропорт Рига. Министр сообщения Атис Швинка в беседе с nra.lv рассказал о решении, которое существует на данный момент, и оно не слишком вдохновляет.

Было много споров по поводу реализации проекта Rail Baltica, особенно по вопросу, придет или нет Rail Baltica в Ригу и аэропорт Рига. Министр сообщения Атис Швинка в беседе с nra.lv рассказал о решении, которое существует на данный момент, и оно не слишком вдохновляет.

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Дожди идут третий день: Рига уже «поплыла»? (ФОТО)

Важно 08:45

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Затяжные дожди в наших краях, к сожалению, не редкость. Многие рижане уже привыкли, кто как начнется дождь, так сразу стихийное бедствие. Искать пропавшие в лужах номера и объезжать затопленные участки — это водительская рутина во время сильных дождей. Нынче уже третий день практически без остановки барабанит ливень, и интересно узнать, сильно ли затопило город?

Затяжные дожди в наших краях, к сожалению, не редкость. Многие рижане уже привыкли, кто как начнется дождь, так сразу стихийное бедствие. Искать пропавшие в лужах номера и объезжать затопленные участки — это водительская рутина во время сильных дождей. Нынче уже третий день практически без остановки барабанит ливень, и интересно узнать, сильно ли затопило город?

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А у нас что? Министр финансов предлагает создать «саморазвивающуюся бюрократию»

Мнения 08:21

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Латвии нужна "саморазвивающаяся бюрократия", чтобы оценить, способны ли мы реагировать на внешние события и управлять процессами в государственном секторе, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс на конференции "Бюрократия и общество", организованной Латвийским университетом и организацией "Формула Латвии 2050".

Латвии нужна "саморазвивающаяся бюрократия", чтобы оценить, способны ли мы реагировать на внешние события и управлять процессами в государственном секторе, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс на конференции "Бюрократия и общество", организованной Латвийским университетом и организацией "Формула Латвии 2050".

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Генсек НАТО: Путин совершил ошибку, не приехав в Стамбул

Мир 07:57

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Президент России Владимир Путин принял неправильное решение, отказавшись приезжать на переговоры с представителями Украины в Стамбуле. Об этом в пятницу, 16 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в кулуарах саммита Европейского политического сообщества (ЕПК) в столице Албании Тиране.

Президент России Владимир Путин принял неправильное решение, отказавшись приезжать на переговоры с представителями Украины в Стамбуле. Об этом в пятницу, 16 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в кулуарах саммита Европейского политического сообщества (ЕПК) в столице Албании Тиране.

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