К нам идет зона осадков: в субботу вечером Ригу снова зальет затяжным дождем

С утра местами на западе пройдут дожди, в течение дня в Латвию с юго-востока придет новая зона дождей, которая постепенно пройдет над большей частью территории страны.

Наиболее сухая погода ожидается на севере Латвии. Будет дуть восточный ветер, от слабого до умеренного, после полудня он постепенно сменится северо-восточным и северным. Днем воздух прогреется до +9-14 градусов.

В Риге - преимущественно облачно, с утра время от времени - дожди. К вечеру до Риги дойдет обширная зона осадков, ожидается длительный дождь. Ветер - восточный и северо-восточный, от слабого до умеренного.

Максимальная температура воздуха достигнет +13-14 градусов.