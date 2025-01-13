К концу следующей недели выпавший сегодня снег растает почти по всей стране

Как уже сообщалось, неделя начнется с холодов, причем самой морозной будет ночь на понедельник. Однако в дальнейшем будет преимущественно облачно, время от времени ожидаются осадки, а легкий морозец сохранится лишь местами ночью.

Днем в понедельник снова потеплеет до +1..-3 градусов, в прибрежных районах - до +1...+4 градусов.

Во вторник, 14 января, ожидается облачная погода, ночью небо местами прояснится. Территорию страны пересечет зона осадков, которая принесет дождь, на востоке также снег и мокрый снег. В самых отдаленных восточных районах ожидается также гололедица. Ночью в некоторых местах образуется туман.

Ветер во вторник - западный и юго-западный от умеренного до умеренно сильного, порывами до 15-19 м/с, ночью на побережье - до 20 м/с. Температура воздуха - в пределах от 0 до +5 градусов, ниже нуля она будет только ночью и в восточных районах.

В среду, 15 января, погодные условия будут примерно такие же: облачно, только на западе солнце, ночью во многих местах ожидается дождь, на востоке - снег и мокрый снег. Будет дуть слабый западный ветер, местами образуется туман. Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой, но в темное время суток кое-где в западных и центральных районах столбик термометра все же опустится чуть ниже нулевой отметки.

Во вторую половину недели небольшие осадки ожидаются лишь кое-где, ветер также утихнет. Температура воздуха и днем, и ночью будет выше нуля, снежный покров по всей стране постепенно растает.