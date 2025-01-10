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Британский суд признал «воздушный поцелуй» не сексуальным домогательством

Euronews 10 января, 2025 16:21

Для настроения 0 комментариев

Судья по трудовым спорам Великобритании постановил, что "воздушный поцелуй" коллеги не является сексуальным домогательством. Что означает это постановление и что такое "воздушный поцелуй"?

Судья Перри заявил, что этот жест не может рассматриваться как "нежелательное поведение сексуального характера".

Решение было вынесено на процессе в Кройдоне (южный Лондон), отклонившего иск сотрудницы виски-бара в Брайтоне Джин Джин Чен, которая выдвинула обвинения против своих коллег по бару Cut Your Wolf Loose.

Чен утверждала, что осенью 2021 года она подверглась сексуальным домогательствам со стороны своего менеджера Пола де Ньютауна, который послал ей воздушный поцелуй, провожая ее домой после смены.

Трибунал решил, что Чен "неправильно истолковала" этот жест как сексуальное домогательство.

Перри сказал: "В целом, я считаю наиболее вероятным фактическим сценарием то, что мистер Де Ньютаун послал истице воздушный поцелуй после объятий, и что она неверно истолковала это как сексуальный шаг. Я считаю, что мистер де Ньютаун, скорее всего, будет более точным свидетелем, чем истец, в отношении этого инцидента. В целом я считаю, что мистер де Ньютаун был честным и прямолинейным свидетелем. В отличие от него, показания истицы были непоследовательны в ряде аспектов".

Перри добавил: "Я не считаю, что воздушный поцелуй является нежелательным поведением сексуального характера".

Все претензии мисс Чен были отклонены.

Что такое воздушный поцелуй и что означает это решение?

В сущности, это когда вы делаете "муа, муа" по обе стороны от чьего-то лица, не касаясь губами щек.
Дженнифер Сондерс и Джоанна Ламли, сыгравшие Эдину и Пэтси в фильме Absolutely Fabulous, популяризировали этот жест приветствия в Великобритании.

Некоторые могут считать это решение победой здравого смысла, но есть и те, кто считает, что это вопрос культурных различий и недопонимания в отношении деликатного социального обмена.

Британцы, в отличие, например, от французов и итальянцев, не славится тем, что при приветствии трутся лицом. Рукопожатия, может быть, "дай пять" или объятия, если вы в дружеских отношениях с собеседником, являются более распространенными приветствиями в Великобритании. Не все приняли воздушные поцелуи, а тех, кто принял, часто считают модными позерами с юга.

Во Франции и Италии не поприветствовать кого-то **"**la bise" или "il salute" часто считается социальным проступком; и даже в этих странах существует несколько способов приветствия в зависимости от региона. Независимо от количества поцелуев в щеку или количества контактов и шума, сопровождающих этот жест, главное правило гласит: любой ценой избегайте ушей получателя.

Это часть культуры, в то время как в Британии ощущается общий дискомфорт, когда воздушные поцелуи заменяют старое доброе рукопожатие. Это не часть их культурного наследия.

Хотя недавнее решение по делу Цзин Цзин Чен - это победа, когда речь идет о ложном обвинении в сексуальных домогательствах, стоит помнить об этих привычках социального взаимодействия, когда вы в следующий раз захотите поприветствовать кого-то и не заставить его чувствовать себя неловко.

А как со снятием шляпы?..

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