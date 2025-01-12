Шёл как обычно, но угодил в канаву: оборотная сторона красивой разметки на Югле

- Веду довольно активный образ жизни: часто выхожу по делам, - в магазин, аптеку, в банкомат за пенсией, на репетиции, встречаюсь с друзьями. По улицам передвигаюсь по памяти или на ощупь. Иногда даже не беру на прогулку белую трость.

- Почему?

- Потому что за много лет хорошо изучил окрестности - и свою улицу Целму, и ближайшие к ней. Часто езжу на автобусе или хожу пешком в библиотеку на Югле, где можно взять книги на Брайле. Поэтому улицу Малиенас уже исходил вдоль и поперек. Но в прошлом году ее решили отремонтировать и всю перекопали. Пришлось несколько месяцев передвигаться по ямам и ухабам - ремонт затянулся. Но вот, не так давно ее, наконец, сдали в эксплуатацию. Пришлось все заново изучать. Открыли круговое движение. Нанесли разметку на тротуары в округе. Казалось бы, живи и радуйся. Но поводов для радости не так много. Для меня эта модернизация чуть не обернулась травмой. Не спорю, асфальт уложен, на него нанесли яркую разметку, как мне рассказывают (сам я ее не вижу).

Теперь тротуар вдоль улицы Малиенас разделен на две части - на пешеходную и велосипедную дорожки: у кого хорошее зрение, могут полюбоваться изображениями велосипеда и человечка на тротуаре. У кого зрение не очень, как у меня - этой разметки просто не видишь. Не видно и разделительной полосы (она никак не обозначена для незрячих). В результате ты идешь по тротуару и вдруг внезапно оказываешься на велосипедной дорожке - ведь ограничителей нет! Сразу после открытия улицы Малиенас и крытой остановки с одноименным называнием, я сходил на разведку, изучить , как теперь тут все устроено. Но испытания прошли неудачно.

- Что случилось?

- Велосипедов, к счастью, не было. Но были другие сюрпризы. Во-первых, я прошел мимо крытой остановки - все потому, что ее после ремонта перенесли ближе к проезжей части, метра на полтора. В итоге убедился на личном опыте, что незрячий пешеход, не предупрежденный никакими ограничителями или табличками с надписью на Брайле, может просто проскочить саму остановку, причем окажется либо в канаве, по колено в воде, либо на велосипедной дорожке. То ,что движение теперь организовано иначе, а остановка перемещена в сторону проезжей части, нигде не упомянуто - такие как я, незрячие ( а в окрестностях Юглы и Межциемса таких довольно много) вынуждены познавать это на собственном опыте.

Кстати, и название остановки изменилось: раньше она называлась Малиенас, насколько помню, а теперь вдруг стала улицей Дамбьяпурва. Для меня и это стало неожиданностью. Я так и не понял, зачем было менять ее название? Только людей путать. Ну, что ж, вот и я прошел не перед, а за остановкой, и в итоге одной ногой угодил в канаву (тротуар от газона с крутым спуском никак не отделен). В канаве оказалось мокро и грязно, и я промочил ноги по колено. Все джинсы и туфли вымокли, и настроение было испорчено. Когда идешь куда-то по делам, и так глупо срываются твои планы, бывает довольно обидно.

А все почему? Край тротуара никак не отделен от газона, расположенного намного ниже - под уклоном. Даже трость здесь никак не спасла бы: переход тротуара в газон никак не обозначен для незрячего. Пешеходная дорожка внезапно меняется местами с велосипедной. Об этом тоже нигде никакой информации на брайле. Более того - путь пешехода то и дело пересекает путь велосипедиста -даже пешеходные переходы на пути велосипедиста нарисовали. Но они тоже не выпуклые - их никак не нащупать. Незрячие о них могут только догадываться. Что тут скажешь - очередной непродуманный проект! Сначала сделали, потом подумали. О доступности среды для людей с особыми нуждами у нас так много говорят, что забывают что-то еще и делать во благо.

- И приходится так рисковать на протяжении всей дорожки по Малиенас?

- Я вам больше скажу - если пройти метров 300 в любую сторону по тротуару от круговой развязки, разметка вообще кончается, - пешеходам с велосипедистами предлагается дальше как-то самим разбираться, кто по какой стороне передвигается, и делить тротуар. Как будто жизнь там замирает. На самом деле -ни пешеходы, ни велосипедисты на том участке дороги не переводятся. Но разметки больше нет. Она просто исчезает. Это довольно странно.

Дети тоже рискуют

Press.lv, гуляя по свежеразмеченной улице Малиенас, обратил внимание на то, что по велосипедным дорожкам еще и бесстрашно гуляют родители с детскими колясками. А пешеходные дорожки внезапно сходят на нет, а затем снова появляются. Задумка может и интересная, но совершенно не продуманная не практичная.

Press.lv запросил разъяснение у тех, кто разрабатывал, внедрял и принимал этот проект. Что это, досадная ошибка или халатность? Пока ждем ответа.