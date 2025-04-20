«Сколько градусов на улице?! Почему я плачу за тепло сегодня?!» — клиентка RNP недовольна

"Дорогой Rīgas namu pārvaldnieks, это ненормально, что сегодня у меня теплые радиаторы. Сколько градусов на улице?! Да, дом такой, в котором я не могу покрутить радиатор. Почему я плачу за тепло сегодня?"

А как откликнулись на это подписчики и читатели?

- Тебе расскажут, что ты сама виновата, так как это твоя собственность, ты не договорилась с другими собственниками, с какого числа будете отключаться, вы не переняли дом под свое управление, не жертвовали своего труда, чтобы заниматься управлением своим домом и т.д.

- Тепло или жарко? Ты метеопрогноз смотрела? До мая сильно больше 10-15 градусов не обещают... Вряд ли ты обрадуешься, если теперь перестанут топить.

- У них один ответ: сам собственник всегда и везде виноват - все равно, в чем.

- Обычно в системах отопления установлены наружные температурные датчики, которые автоматически отключают отопление, когда достигнута нужная температура воздуха на улице. Обычно это +13 градусов. В твоем доме либо такого нет, либо наружная температура воздуха, при которой отключается отопление, установлена неверно.

- Не знаю, у нас радиаторы холодные уже который день. Но в доме постарались установить нормальные датчики отопления, которые при определенных градусах отопление отключают. На центральном теплоузле.

- Потому что кто-то должен заработать. Экономика должна быть экономной, и совершенно все равно, во сколько это обходится.

- Если сезонный план по расходу тепла не выполнен - будешь греться хоть до июля... Порядок должен быть!

- Обычно в последний месяц отопительного сезона топят безумно.

- Как только выставите в "Твиттер", вам сразу же отопление отключат.