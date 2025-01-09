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Давайте же выберем слово, антислово и крылатое выражение года! Стартовал опрос

Редакция PRESS 9 января, 2025 13:12

Для настроения 0 комментариев

LETA

Объявлен прием заявок на ежегодную акцию «Слово, антислово и крылатое изречение года», сообщили агентству LETA в Группе развития латышского языка Рижского латышского общества.

Слово года должно не только показать, что особенного произошло в 2024 году, но и вписаться в латышский язык. Что же касается "антислова года", то это должен быть какой-то термин, который люди не хотят употреблять. Например, слово masīvs (массивный), вместо слова plašs (широкий). Слова valstspilsēta (город) или lokācija (локация). Или выражение - cieņpilns dialogs (уважительный диалог).

Как и в другие годы, часть общественности недовольна англицизмами в латышском языке, такими как dīls (распродажа), autlets, restarts, bibliomāts и другими, отметили организаторы кампании.

В номинации «Крылатое изречение года» могут быть представлены яркие или причудливые изречения, «вошедшие в историю». Например, фраза президента Эдгара Ринкевича: «Может ничего не выйдет. А вдруг получится?» и «Лучше вытереть пролитую воду, чем ходить вокруг ведра и не узнать, что в нем». Или  предсказание Яниса Рейрса о принятии государственного бюджета «Кворум будет, но выйти в туалет будет трудно».

Можно присылать также интересные словесные ошибки, оговорки и опечатки.

Заявки принимаются до 17 января на э-почту: gadavards@inbox.lv. Организаторы акции просят помнить, что «опрос посвящен латышскому языку», а не «всему, что вам нравится или не нравится в Латвии».

Завершится опрос 27 января пресс-конференцией, на которой члены жюри объявят результаты и поделятся своими выводами о тенденциях в современном латышском языке сегодня.

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