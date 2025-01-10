«Миропорядок Трампа не сулит латышам ничего хорошего»: Бен Латковскис

Она отметила, что США являются ближайшим стратегическим союзником Дании и что Дания, конечно же, не хотела бы начинать торговую войну с США. Можно только удивляться готовности западных политиков говорить, не называя имен, смягчать формулировки и закрывать глаза на реальную угрозу. Ведь речь идет не о какой-то «торговой войне», а о потенциальной «специальной военной операции», в ходе которой США возьмут под контроль Гренландию «за три дня», - пишет Бен Латковскис в «Неаикариге».

Трампа специально спросили, может ли он пообещать, что не будет использовать армию для решения этой проблемы (настолько странной была формулировка вопроса), на что он ответил: «Я не собираюсь этого делать, нет. Возможно, нам придется что-то сделать», не уточнив, что именно он собирается делать и чего не собирается - обещать, что не будет применять силу, или что будет использовать армию.

Далее Трамп повторил свои прежние заявления о том, что Гренландия, Панамский канал и, возможно, Канада должны перейти под контроль США. Можно списать выходки Трампа на шоуменство и просто размахивание руками, но опыт последних лет должен стать достаточным уроком, чтобы относиться к подобным заявлениям более серьезно.

Слишком долго мировое сообщество хихикало над подобными высказываниями Путина, смеялось над «бредом» кремлевских телепропагандистов, не видя в них серьезной угрозы. Теперь то же самое происходит с Трампом.

Гренландия как знак нового мирового порядка

Заявления Трампа о том, что Гренландия нужна Америке для обеспечения национальной безопасности, не выдерживают критики. Гренландия нужна Трампу прежде всего для удовлетворения его собственных имперских амбиций.

Давайте будем объективны до конца. Формальная принадлежность Гренландии к Дании - спорный вопрос. Времена меняются, и мир меняется вместе с ними. С 1979 года Гренландия пользуется широкой автономией в составе Дании. В Гренландии есть свой парламент и свой премьер-министр. В настоящее время в Гренландии проживает 56 000 человек - примерно столько же, сколько в Елгаве, и вопрос о независимости Гренландии занимает важное место в политической повестке дня.

Но подчеркнем: коренное население Гренландии - инуиты - сами решают, когда и как поднимать этот вопрос. Трамп, похоже, даже не говорит от имени гренландцев. Он, как и во всех других случаях, выступает исключительно от имени Соединенных Штатов, причем делает это, исходя из неприкрытой имперской, военной позиции сверхдержавы.

Принцип неизменности границ больше не актуален

Становится совершенно очевидно, что существующего миропорядка, сложившегося после Второй мировой войны и окончательно закрепленного в Заключительном акте Хельсинкского соглашения 1975 года, больше не существует. Это мировой порядок, в котором основным принципом является незыблемость национальных границ с помощью военной силы.

Эти принципы были нарушены впервые с момента подписания Хельсинкского соглашения в 2014 году с присоединением Крыма к России. Напомню, что все остальные территориальные изменения в Европе до этого момента происходили путем создания новых государств в рамках старых, внутренних границ, а не путем присоединения территории к другому государству.

Именно по этой причине преимущественно албанский район Косово не был присоединен к Албании, а было создано новое государство Косово. По этой же причине Латвия была вынуждена принять свои границы такими, какими они были в 1991 (или 1975) году, а не такими, какими они были до 1940 года.

Относительно высокая поддержка Путина в России и Трампа в США, а также относительно большое количество сторонников обоих в мире свидетельствуют о том, что мир переживает трудные времена. Если старый мировой порядок должен исчезнуть, то на его место должен прийти другой.

Каким же будет новый мировой порядок, предложенный Путиным и Трампом? Это особое понимание суверенитета. Трамп, предъявляя претензии к различным странам - Дании, Панаме, Канаде, Мексике, - дает понять, что не считает эти страны субъектами международного права с «правом голоса». Если у этих стран нет достаточного военного потенциала, чтобы защитить себя, то они не имеют права открывать рот за столом переговоров. По крайней мере, когда говорят большие парни. Кто такие Дания или Панама, неявно спрашивает Трамп и сам же отвечает: не независимые государства, с которыми стоит считаться. Как я скажу, так и будет.

Это именно то, что Путин говорит уже много лет, возможно, другими словами. Датчанам и украинцам (не говоря уже о латышах или панамцах) не во что вмешиваться и мешать большим парням «продвигать дела».

Миропорядок Трампа не сулит латышам ничего хорошего

Что означают эти заявления Трампа для Латвии? Мы можем утешить себя тем, что Трамп еще не стал официальным президентом Соединенных Штатов. Оказавшись в Белом доме, он почувствует дополнительную ответственность и будет более осмотрительным. Я бы ни в коем случае не рассчитывал на эти ожидания.

Наркотический кайф Трампа от неограниченной власти очевиден. Что хочу, то и говорю; что хочу, то и делаю. Все мои сторонники, без малейших возражений, восторженно аплодируют мне. Если бы родным языком Трампа был русский, он бы, наверное, сказал: «Замочу в сортире». Точно так же, как его идейный близнец, когда тот начинал свое правление в Кремле.

Не секрет, что и в Латвии нет недостатка в некритичных сторонниках Трампа, которые оправдывают любое заявление или действие своего кумира. Их можно понять, ведь в большинстве своем поддержка Трампа основана на неприятии нынешней левой политической повестки, и они видят в Трампе возможность избавиться от нее.

Признаюсь, если бы я был американцем, живущим в США, я бы, наверное, проголосовал за Трампа. Вся проблема в том, что Трамп и предлагаемый им новый мировой порядок не сулят Латвии и латышам ничего хорошего. Точно так же, как триумфальное шествие культа правого воздизма в Европе 1930-х. Наш лидер Карлис Улманис мог постараться первым поздравить Гитлера с успешным аншлюсом Австрии в 1938 году, но это рвение не спасло Латвию, когда большие бандиты в стиле дона Корлеоне или «Бандитского Петербурга» поделили «рынок».

Идея о том, что когда правые и ультраправые будут у власти в большинстве стран Европы (Орбан в Венгрии, Ле Пен во Франции, Фараж в Великобритании, «Альтернатива для Германии» в Германии, Геерт Вилдерс в Нидерландах, Партия свободы в Австрии, Маттео Сальвини в Италии), Путин оставит свои мечты о восстановлении СССР и позволит латвийским правым свободно проводить свою национальную политику, кажется мне в лучшем случае наивной, в худшем - откровенно предательской и антинациональной.

Давайте не будем прятаться за дипломатически завуалированными заявлениями, как датский премьер-министр. Пришло время честно взглянуть в лицо реальности и назвать лопату лопатой. Возрождение фашизма и, главное, его нормализация сулит только одно: глубокие политические потрясения во всем мире, в том числе и в Европе, со значительной военной составляющей.

Не случайно увеличение военных расходов до 4% ВВП (в перспективе - до 5% ВВП) стало главной темой вчерашней совместной пресс-конференции президента Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвицы Силиня. Si vis pacem para bellum. Хочешь мира - готовься к войне. Это будет руководящим принципом нашей жизни в ближайшие годы. Не только в политике. Во всем."