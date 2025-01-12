Линужа отметила, что с привлечением гастарбайтеров связан ряд проблем. Она критиковала практику платить иностранным работникам более высокие зарплаты, чем местным жителям: "Я не понимаю, почему им платят больше, если ту же самую работу может выполнять латыш. Почему латышу надо платить "минималку", а иностранцу - больше тысячи?"

Один из самых существенных вопросов, как подчеркнула Линужа, - баланс между развитием экономики и сохранением национальной идентичности: "Мы не имеем права обречь Латвию на то, чтобы она стала местом, где экономика важнее латышскости и национальной среды. В Латвии латышей и так очень мало, нам надо думать, как сохранить наш народ".

Она отметила противоречие в политике государства: "С одной стороны, мы стараемся способствовать освоению латышского языка в школах, а с другой - привлекаем гастарбайтеров, которые даже не говорят по-латышски. Не двуличие ли это?"

Линужа поделилась личным опытом, подчеркнув наличие языкового барьера: "Ты заказываешь еду, и гастарбайтер из Казахстана говорит с тобой по-английски или по-русски, но не по-латышски. Это показывает неуважение к латышскому языку".

Линужа призывает правительство продумать миграционную политику, чтобы она служила интересам латвийцев и одновременно сохраняла культурные и национальные ценности страны. Она считает, что приоритетом должно быть улучшение условий, в которых живет местное население, а не привлечение рабочей силы из-за границы.