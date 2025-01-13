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На этой неделе суд продолжит рассматривать дело мошенника, выманившего 85 тысяч евро

© LETA 13 января, 2025 09:07

ЧП и криминал 0 комментариев

Продолжить рассмотрение дела по обвинению Роналдса Алпе в мошенничестве, в результате которого он обманным путем заполучил 85 тысяч евро и пытался выманить еще 190 тысяч у ряда лиц, Рижский городской суд планирует 14 января в 10:00.

Алпе обвиняется согласно части третьей статьи 177 Уголовного закона - в мошенничестве в крупном размере. За это грозит лишение свободы на срок 2-10 лет, с конфискацией имущества или без и пробационным надзором на 3 года или без него.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) информировало агентство LETA, не раскрывая имени обвиняемого, что речь идет о двух попытках мошенничества в крупном размере, одном эпизоде мошенничества в крупном размере и об отмывании денег.

По информации БПБК, обвиняемый, выдавая себя за других людей, требовал у других лиц финансовые средства и в одном случае их получил через посредника.

Программа ЛТВ De facto в 2020 году сообщала, что "удостоившийся на страницах желтой прессы дурной славы в качестве соблазнителя Роналдс Алпе" осужден за попытку мошенничества в крупном размере. Он пытался продать ложную информацию акционеру ABLV Bank Эрнесту Бернису и получил условный срок и штраф.

Алпе, помимо этого, выдавал себя за бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса, требуя денег для залога, сообщила программа De facto.

На страницы желтой прессы Алпе попал из-за того, что он якобы соблазнил и обманул нескольких "дам из общества", о нем также писали злобные посты в соцсетях, широко обсуждавшиеся, как и его просьбы об удалении этих постов.

Алпе был обвиняемым в двух уголовных процессах, связанных с мошенничеством в крупном размере. Один из них был начат четыре года назад - Алпе обвиняли в том, что он обманным путем заполучил от некой женщины картины стоимостью несколько десятков тысяч евро.

По второму делу Алпе был задержан в 2019 году - тогда-то суд его и приговорил к трем годам условно и штрафу в размере 8600 евро за попытку выманить у Берниса 215 тысяч евро.

Это часть из миллиона евро, обещанного банком, приступившим к самоликвидации, в качестве вознаграждения за сведения о коррупции чиновников в финансовой сфере Латвии. Реально, впрочем, Алпе удалось заполучить меньшую сумму.

Это происходило следующим образом. Алпе отправил своего знакомого в кафе на ул. Антонияс в Риге получить две посылки. В первый раз это была коробочка сигар и 500 евро, во второй - подарочный пакет с бутылкой виски и 20 тысячами евро.

Далее Алпе объявил, что у него имеется компьютер с секретной информацией на нем. Он обещал передать его ABLV Bank через прачечную на ул. Элизабетес. Компьютер был передан, но оказался запаролен. За передачу пароля Алпе потребовал от банка 15 тысяч евро, сообщила программа De facto.

По поручению Берниса с Алпе, который выдавал себя за другого человека, общался руководитель департамента безопасности ABLV Bank. Деньги за пароль они с Бернисом решили не передавать, так как у них возникли подозрение, что это мошенничество.

Параллельно этому Алпе через адвоката Яниса Карклиньша переписывался с Бернисом, выдавая себя за его знакомого, и требовал за информацию 200 тысяч евро.

Представители банка все же обратились в Госполицию и еще месяц поддерживали связь с мошенником согласно разработанному плану.

В феврале 2019 года была достигнута договоренность о том, что он получит 50 тысяч евро в бюро адвоката. За деньгами Алпе послал своего знакомого, который якобы ни о чем не догадывался. Сразу же после получения денег этого знакомого задержала полиция, неподалеку был задержан и сам Алпе - его фирма располагалась в одном квартале с бюро адвоката.

Алпе довольно быстро признал свою вину, поэтому дело уже летом попало в суд.

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