Поиск в базе данных деклараций с использованием ключевых слов подтверждает, что в Латвии действительно работал депутат Сейма с именем Ариго Торо. Более детальное исследование показывает, что человек с таким именем также был присяжным адвокатом в адвокатском бюро Алдиса Гобземса. Кроме того, у Ариго Торо есть родственники, носящие фамилию Гобземс.

Служба госдоходов (VID) разъяснила: "Алдис Гобземс в конце прошлого года сменил имя и фамилию на Ариго Торо. Эта информация была подтверждена Департаментом по делам гражданства и миграции."

Сам Алдис Гобземс, который теперь, по всей видимости, должен зваться как Ариго Торо, разъясняет значение этого имени в социальных сетях, ссылаясь на версию, предложенную искусственным интеллектом:

"Эта комбинация имени символизирует силу, аристократию и лидерские качества, характерные для европейских культур, в то время как звучание имени и ассоциации придают ему экзотичный и яркий характер. В целом искусственный интеллект оценивает, что это имя создает образ сильного лидера и защитника, излучающего авторитет и целеустремленность."

После неудачного участия в выборах в 14-й Сейм Алдис Гобземс покинул Латвию и с тех пор живет в Испании, хотя по-прежнему следит за событиями в стране и поддерживает связи с родиной.