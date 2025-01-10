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Латвийский политик Алдис Гобземс сменил имя и фамилию. Теперь он — Ариго Торо

Редакция PRESS 10 января, 2025 07:43

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В публичном пространстве появились утверждения о том, что бывший депутат Сейма, политик, активист и юрист Алдис Гобземс изменил своё имя и фамилию. Данные из базы деклараций должностных лиц Службы государственных доходов (VID) наводят на мысль, что это правда, и теперь он - Ариго Торо.

Поиск в базе данных деклараций с использованием ключевых слов подтверждает, что в Латвии действительно работал депутат Сейма с именем Ариго Торо. Более детальное исследование показывает, что человек с таким именем также был присяжным адвокатом в адвокатском бюро Алдиса Гобземса. Кроме того, у Ариго Торо есть родственники, носящие фамилию Гобземс.

Служба госдоходов (VID) разъяснила: "Алдис Гобземс в конце прошлого года сменил имя и фамилию на Ариго Торо. Эта информация была подтверждена Департаментом по делам гражданства и миграции."

Сам Алдис Гобземс, который теперь, по всей видимости, должен зваться как Ариго Торо, разъясняет значение этого имени в социальных сетях, ссылаясь на версию, предложенную искусственным интеллектом:

"Эта комбинация имени символизирует силу, аристократию и лидерские качества, характерные для европейских культур, в то время как звучание имени и ассоциации придают ему экзотичный и яркий характер. В целом искусственный интеллект оценивает, что это имя создает образ сильного лидера и защитника, излучающего авторитет и целеустремленность."

После неудачного участия в выборах в 14-й Сейм Алдис Гобземс покинул Латвию и с тех пор живет в Испании, хотя по-прежнему следит за событиями в стране и поддерживает связи с родиной.

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