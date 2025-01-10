«Ни слова по-латышски!» В популярной пиццерии в Риге женщина так и не смогла сделать заказ

«Я посетила пиццерию на улице Базницас, где работал только один сотрудник – он и готовит пиццы, и обслуживает клиентов. Это еще можно понять. Но он не говорит на латышском языке. Так как английский – не мой сильный язык, мне не удалось ничего заказать. Даже написав на бумажке, чего я хочу, девушка, которая там работает, ничего не поняла. Это нормально?» – возмущается Санта, посетитель пиццерии.

Вооружившись скрытой камерой журналисты отправились в пиццерию, чтобы проверить, смогут ли пообщаться с кем-то из сотрудников на латышском языке. Например, чтобы узнать, можно ли в этой пиццерии купить подарочную карту.

Зайдя в заведение, сразу замечаем сотрудницу, о которой была речь в письме Санты. Когда начался разговор, из кухни появился молодой человек, который отвечает на чистом латышском языке. Журналисты решили провести "проверку" на использование государственного языка еще в одной пиццерии, но уже в другом районе Риги. Там тоже все в порядке.

Но все идет гладко только некоторое время. Во время повторного звонка в пиццерию на улице Базницас журналисты заметили, что ситуация не такая хорошая, как вживую. На звонок отвечает женщина, которая не говорит на латышском. Она просит говорить на английском.

«В 2024 году зафиксирован стабильно высокий уровень нарушителей языка. Мы все еще наблюдаем, что сотрудники в обслуживающей сфере не используют государственный язык в соответствии с требованиями нормативных актов. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда человек, выполняющий свои служебные обязанности, не использует государственный язык, можно сообщить в Центр государственного языка. Сообщить можно как по телефону, так и письменно. Важно указать дату и время происшествия. Также необходима информация, чтобы мы могли идентифицировать возможного нарушителя, провести проверку и убедиться, что нарушение имело место. В случае нарушения может быть применен административный штраф», – Мадара Реке, руководитель отдела контроля языка.

Чем больше кафе – тем больше нарушителей! В Риге зафиксировано большинство случаев незнания латышского языка. Именно в обслуживающей сфере в прошлом году зафиксировано 218 случаев его ненадлежащего использования.

«Правонарушители меняются. Их место занимают другие нарушители. Государственный язык и его использование влияют на всю остальную политику в стране, а также на решения, принимаемые в отношении трудоустройства иностранцев», - указывает Реке.

Bez Tabu также связалось с владельцем пиццерии «Picas meistars», который разъяснил сложившуюся ситуацию.

«Нам просто не хватало сотрудников. Заболели. На данный момент такого быть не должно. Теоретически это решено. Единственное, что меня беспокоит, — что, если сотрудник снова заболеет? Как нам известно, в этой сфере работает немало молодых сотрудников. У них болит живот, потом голова. Ну да, прошлый год был для нас просто годом больших перемен. Можно сказать, что ушли все, все сотрудники, а на их место наняли новых. Чтобы набрать новых..., нужно было принимать тех, что есть!», - рассказал владелец пиццерии «Picas meistars» Кристап Беркис.

При выявлении нарушения выносится предупреждение или штраф. Суммы варьируются от 35 до 700 евро.