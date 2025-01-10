Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

«Ни слова по-латышски!» В популярной пиццерии в Риге женщина так и не смогла сделать заказ

Редакция PRESS 10 января, 2025 11:25

Латышские СМИ 0 комментариев

Представьте, что вы запланировали вкусно перекусить, живот уже урчит, жаждущий желаемого. Вы готовы сделать заказ, но что-то идет не так. Не потому, что некому принять заказ, а потому, что человек просто не говорит на латышском языке. Такую жалобу на популярную пиццерию получила программа Bez Tabu от Санты, которая в итоге осталась голодной.

«Я посетила пиццерию на улице Базницас, где работал только один сотрудник – он и готовит пиццы, и обслуживает клиентов. Это еще можно понять. Но он не говорит на латышском языке. Так как английский – не мой сильный язык, мне не удалось ничего заказать. Даже написав на бумажке, чего я хочу, девушка, которая там работает, ничего не поняла. Это нормально?» – возмущается Санта, посетитель пиццерии.

Вооружившись скрытой камерой журналисты отправились в пиццерию, чтобы проверить, смогут ли пообщаться с кем-то из сотрудников на латышском языке. Например, чтобы узнать, можно ли в этой пиццерии купить подарочную карту.

Зайдя в заведение, сразу замечаем сотрудницу, о которой была речь в письме Санты. Когда начался разговор, из кухни появился молодой человек, который отвечает на чистом латышском языке. Журналисты решили провести "проверку" на использование государственного языка еще в одной пиццерии, но уже в другом районе Риги. Там тоже все в порядке.

Но все идет гладко только некоторое время. Во время повторного звонка в пиццерию на улице Базницас журналисты заметили, что ситуация не такая хорошая, как вживую. На звонок отвечает женщина, которая не говорит на латышском. Она просит говорить на английском.

«В 2024 году зафиксирован стабильно высокий уровень нарушителей языка. Мы все еще наблюдаем, что сотрудники в обслуживающей сфере не используют государственный язык в соответствии с требованиями нормативных актов. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда человек, выполняющий свои служебные обязанности, не использует государственный язык, можно сообщить в Центр государственного языка. Сообщить можно как по телефону, так и письменно. Важно указать дату и время происшествия. Также необходима информация, чтобы мы могли идентифицировать возможного нарушителя, провести проверку и убедиться, что нарушение имело место. В случае нарушения может быть применен административный штраф», – Мадара Реке, руководитель отдела контроля языка.

Чем больше кафе – тем больше нарушителей! В Риге зафиксировано большинство случаев незнания латышского языка. Именно в обслуживающей сфере в прошлом году зафиксировано 218 случаев его ненадлежащего использования.

«Правонарушители меняются. Их место занимают другие нарушители. Государственный язык и его использование влияют на всю остальную политику в стране, а также на решения, принимаемые в отношении трудоустройства иностранцев», - указывает Реке.

Bez Tabu также связалось с владельцем пиццерии «Picas meistars», который разъяснил сложившуюся ситуацию.

«Нам просто не хватало сотрудников. Заболели. На данный момент такого быть не должно. Теоретически это решено. Единственное, что меня беспокоит, — что, если сотрудник снова заболеет? Как нам известно, в этой сфере работает немало молодых сотрудников. У них болит живот, потом голова. Ну да, прошлый год был для нас просто годом больших перемен. Можно сказать, что ушли все, все сотрудники, а на их место наняли новых. Чтобы набрать новых..., нужно было принимать тех, что есть!», - рассказал владелец пиццерии «Picas meistars» Кристап Беркис.

При выявлении нарушения выносится предупреждение или штраф. Суммы варьируются от 35 до 700 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 399 реакций
Комментарии (0) 399 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт

Важно 14:36

Важно 0 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать