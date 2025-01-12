В детской больнице продолжают лечение двое детей, пострадавших в аварии на Вентспилсском шоссе

В субботу, 11 января, скончался один из тяжело пострадавших детей.

Вентспилсская средняя музыкальная школа пишет в "Фейсбуке" о том, что умерла ученица 8-го хорового класса, певица из хора Nošu planēta.

Сообщалось также о том, что в аварии погибла дирижер Анитра Ниедре, пострадала еще одна дирижер, а также шесть детей и водитель микроавтобуса.

Как сообщила агентству LETA заведующая Тукумской больницей Дзинтра Рабкевича, еще один пострадавший ребенок продолжает лечение в этом медучреждении.

После аварии в Тукумскую больницу были доставлены три ребенка, двоим из них оказана амбулаторная помощь, так как тяжелых травм у них не было. Третий все еще лечится, так как получил травму спины.

Микроавтобус, столкнувшийся с грузовиком, вез певцов и дирижеров из хора Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planēta из Вентспилса в Даугавпилс.