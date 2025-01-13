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«История успеха кабинета Силини»: рижане возмущены поведением иммигрантов (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 13 января, 2025 09:43

Выбор редакции 1 комментариев

Рижский общественный транспорт часто критикуют, но понятно, что в каждый троллейбус, трамвай или автобус по полицейскому не посадишь, пишет Tautaruna.nra.lv.

В приведенном ниже посте затронуты сразу две горячие темы - Rīgas satiksme и иммигранты, чье поведение все чаще вызывает резкую реакцию в соцсетях.

На сей раз в центре внимания оказался иммигрант, употребляющий в общественном транспорте алкоголь (пиво).

Пользователь с ником Es esmu FEJA пишет: "Правильно ли я поняла, что в трамваях Rīgas satiksme бомжи и "врачи/инженеры" могут делать что хотят - употреблять алкоголь публично?" и отмечает тегом Рижскую муниципальную полицию.

Один из комментаторов написал: пиво же уже давно вроде как можно. В следующем комментарии откликается Rīgas satiksme: "Добрый день! Нет, в общественном транспорте нельзя употреблять алкоголь или одурманивающие вещества. В таких случаях просим сообщать водителю или звонить в полицию по телефону 112".

Другие реплики раскрывают тему шире:

- "Единство" разрушило МВД, полиция дошла до ручки, и параллельно "Единство" завезло 150 тысяч мигрантов. Что же может пойти не так? Думаю, что ситуация взрывоопасная - когда мигранты поймут, что полиции мало и она не справляется, начнется массовый криминал.

- Вот эта дешевая рабочая сила и осеменители, которые нам якобы так нужны. Только они приходят со своими понятиями о культуре, религии, поведении и т.д. и вовсе не собираются под нас подстраиваться. Посмотрите на Великобританию.

- Все точно так же, как в Европе. Чего еще можно хотеть? Чтобы тебя обругали расистом и выкинули с работы?

- История успеха правительства Эвики Силини.

- У тебя кусок от этого отвалился?

- Скоро начнут по дороге улучшать генофонд.

- Там Аллах не видит...

- Как быстро они захватывают слабые государства...

- Латыши и русские делают то же самое - наверняка посмотрели на какого-нибудь 50-летнего дядьку и решили, что можно.

- Как вы думаете, насколько сложно этим мигрантам заминировать пол-Риги? Едут куда хотят, у них все дверные коды, сумки. Не смешиваются с местными, потому что живут в общинах! Одна такая мигрантская точка - рядом с канадским посольством.

- Может, надо было сообщить по 112 или водителю, а не вопить в интернетах?

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Комментарии (1) 4 реакций
Комментарии (1) 4 реакций
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