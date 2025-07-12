10% юных рижан не работают и не учатся: почему? Чиновники разводят руками — мест нет

Что происходит в Риге

Отдел коммуникации Рижской думы сообщил press.lv, что в этом году в Рижском самоуправлении в основной школе обучались 6183 ученика. Учёба происходила в 55 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. В 10–12 классах в школах и гимназиях есть места для 4400 учеников по программам среднего образования. Из этого количества 1043 учащихся ожидают в 37 классах в государственных гимназиях Риги.

“В средние школы открыт конкурс, и дети из других самоуправлений также подают заявления, поэтому рижские ученики с более низкими результатами могут не попасть в выбранную ими школу”, - поясняют в Рижской думе.

По данным Рижской думы, в этом году всего заявления в одну из столичных гимназий или средних школ подали 5279 учеников. Однако в 10-м классе рижских школ всего 4400 мест, а это значит, что 879 учеников вряд ли получат место в одной из городских средних школ. Казалось бы, не о чем беспокоиться — ведь их ожидает 3200 бюджетных мест в системе профтехобразования Риги: и профессия, и образование в одном флаконе.

Однако, как водится, цифры в статистике — вещь несколько лукавая, и ситуация не столь радужная, как хотелось бы представить чиновникам. Итак, немного математики, к освоению которой так подталкивают наших школяров.

Суровые цифры

В этом году 9-й класс в Риге окончили 6183 ученика, но в 10-х классах школ и гимназий столицы всего 4400 мест. Из них около 650 займут учащиеся из других самоуправлений, что оставляет примерно 3750 мест для самих рижан. Это значит, что на старте для 2400 рижских школьников уже не находится места в системе школьного среднего образования. Их там не ждут. И это даже статистически выше, чем пресловутые заявленные министерством образования 50% в школу, 50% — в техникумы. К рижским школьникам у Думы и МОН — отношение особое. Ощущение, что они тут слегка понаехавшие.

Почему?

По данным, которые сообщили в Министерстве образования press.lv, в Риге доступно около 3200 бюджетных мест в профессиональных учебных заведениях. Всем хватит? Однако эти программы также открыты для учащихся со всей Латвии, и за места в техникумы с хорошей репутацией идёт реальная конкуренция. При сбалансированном распределении 50/50 между школой и профобразованием — теоретически мест может хватить. Но на практике часть рижан не проходит и туда - где-то выше конкурс, кто-то просто не знает куда можно подать документы. Причины разные.

С полным списком учреждений, предлагающих среднее специальное образование в Латвии, вместе с контактными телефонами можно ознакомиться здесь.

Несмотря на то, что МОН делает упор на бюджетные места, очевидно, что часть предлагаемого обучения — это среднее платное образование или, например, музыкальная и художественная средние школы, проход в которые изначально “с улицы” после 9-го класса невозможен.

В списке МОН подобные тонкости не рассматриваются. Нахождение в нем учебного заведения гарантирует прохождение аккредитации учебны программ. А для ученика получение профессионального диплома установленного образца и, в перспективе, возможность продолжить образование на следующей профеессиональной ступени.

Сколько там действительно бюджетных мест - мамам и папам предстоит выяснить самостоятельно.

Кто выпадет из системы

Даже при условии, что часть подростков уезжает или сознательно выбирает другие варианты — например, дистанционное обучение — по предварительной оценке, в зоне риска оказываются не менее 500–700 подростков. Это те, кто по итогам конкурсов не попадёт ни в школу, ни в техникумы, ни в профучилище. И чем дальше в август, тем выше риск, что они вовсе останутся вне формальной системы образования.

Из вышеприведённого вытекает необходимость централизованной системы учёта школьников и планирования приёма в среднюю школу и профтехобразование. Но при этом никто — ни Рижская дума, ни Министерство образования — не делает простейшую сводку:

• сколько выпускников 9-х классов из Риги;

• сколько реально доступных мест в школах и техникумах Риги для рижан (сюда входят и ученики из других регионов, но учившиеся к моменту окончания 9-го класса в рижских школах);

• и кто из рижан, скорее всего, останется «в подвешенном состоянии».

При всё уменьшающемся количестве детей в Риге и Латвии и при нынешних возможностях обработки данных специалисты в состоянии сделать выводы о каждом ребёнке пофамильно примерно к началу 9-го класса. Почему каждый раз система не помогает родителям, а проверяет на прочность нервы — и родителей, и детей?

Ничего личного, просто бизнес

По данным ЦСУ за 2024 год, 17 тыс. молодых людей в Латвии числились в категории NEET — нигде не учатся и не работают. Туда попадут и подростки, которые этим летом зависнут между учебными заведениями, которые их не могут принять, и работодателями, которым не нужны неквалифицированные малолетние работники.

Мы преувеличиваем проблему? Давайте обратимся снова к статистике.

• в 2020 году в категории NEET, по данным ЦСУ, числились 12,1 тыс. человек;

• в 2023 году — уже 13,2 тыс.;

• в 2024 году — около 17 тыс.

За четыре года рост составил почти 5 тысяч человек, то есть более 40%. И это при общем сокращении населения, в том числе молодёжи.

Почему мы не бьём в колокола и не носимся за каждым подростком сейчас, когда его можно и нужно усадить за парту и заставить учиться?

Знаете ли вы, что Латвия ежегодно получает в среднем от 13 до 17 млн евро на «реинтеграцию» этих молодых людей через европейские программы поддержки? И можно предположить, что этот поток не сократится, несмотря на все военные расходы, потому что это один из приоритетов европейской политики: в Европе стараются всеми силами поддержать уровень образования, а не снижать его.

Что можно было бы сделать на эти деньги? Обучить в техникуме более 2500 подростков в год, чтобы количество молодёжи из NEET снижалось, а не росло стремительными темпами. Обеспечить стажировки, стипендии, транспорт и питание для тех, кто находится в трудных финансовых обстоятельствах и не может выбрать учёбу по семейным причинам.

Что происходит вместо этого на самом деле — мы видим сейчас. Рижское самоуправление и Министерство образования кивают друг на друга. Никто не берёт на себя ответственность даже в элементарном вопросе: а достаточно ли мест для рижских подростков в системе среднего и профтехобразования, и что нужно сделать, чтобы даже самые слабые не попали на улицу.

А зачем? ЕС продолжает выделять финансирование. И вокруг этой проблемы уже сложилась целая экосистема: курсы, консультанты, конференции — местные и международные. Только количество детей и молодёжи вне системы образования и рабочего рынка всё растёт. И растёт драматическими темпами. И, судя по настроениям в МОН и самоуправлении, и в этом году числу молодёжи в NEET только прибавится, в том числе из Риги.